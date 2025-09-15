Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

CLB Phú Thọ bất ngờ thay toàn bộ ê kíp BHL: HLV Lê Quốc Vượng ngồi ghế nóng

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
15/09/2025 12:13 GMT+7

Bóng đá Việt Nam lại có thông tin thời sự mới nhất liên quan đến CLB Phú Thọ.

CLB Phú Thọ ‘thay máu’ BHL, lộ diện tân HLV trưởng 

Theo Bongdaplus, CLB Phú Thọ quyết định thay đổi toàn bộ nhân sự trong ban huấn luyện, bổ nhiệm ông Lê Quốc Vượng vào vị trí HLV trưởng. 

CLB Phú Thọ bất ngờ thay toàn bộ ê kíp BHL: HLV Lê Quốc Vượng ngồi ghế nóng- Ảnh 1.

HLV Lê Quốc Vượng có kinh nghiệm làm việc ở giải hạng nhất, sẽ dẫn dắt CLB Phú Thọ

Ảnh: CLB HÒA BÌNH

Trước đó, HLV của CLB Phú Thọ (CLB Gia Định cũ) là ông Flavio Cruz. Tuy nhiên, sau khi đổi tên, chiến lược gia người Brazil không làm nhiệm vụ ở trận gặp đội Ninh Bình ở vòng loại Cúp quốc gia. Giờ đây, ông chính thức nói lời tạm biệt với CLB Phú Thọ. 

HLV Cruz cũng chia sẻ trên trang cá nhân: “Quyết định không nằm trong tay chúng tôi. Tôi sẽ chờ đợi một thử thách mới”. Người ngồi vào chiếc ghế nóng mà HLV Cruz để lại là ông Lê Quốc Vượng, HLV của CLB Hòa Bình, đội bóng vừa rút khỏi giải hạng nhất. Bên cạnh đó, 15 cầu thủ của đội Hòa Bình cũng sẽ gia nhập CLB Phú Thọ. Đây là điều kiện thuận lợi để HLV Lê Quốc Vượng sớm đưa CLB Phú Thọ “vào guồng”. 

 Hiện tại, HLV Lê Quốc Vượng đã bắt đầu làm nhiệm vụ ở đội bóng mới. Ở vòng 1, CLB Phú Thọ sẽ có chuyến làm khách của CLB Đồng Tháp. Trận đấu này sẽ diễn ra vào ngày 20.9.

Tin liên quan

Chuyện tồi tệ gì đang xảy ra với CLB Hà Nội?

Chuyện tồi tệ gì đang xảy ra với CLB Hà Nội?

Thất bại 0-1 trước Thể Công Viettel ở vòng sơ loại Cúp quốc gia khiến CLB Hà Nội chỉ còn 1 danh hiệu để theo đuổi mùa này.

Lịch thi đấu mới nhất CLB CAHN và Nam Định: Đá Cúp C2 châu Á, giờ cực đẹp

Minh Vương tạo sự khác biệt, Cúp quốc gia cực hay

Khám phá thêm chủ đề

CLB Gia Định Flavio Cruz CLB Phú Thọ Lê Quốc Vượng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận