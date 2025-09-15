CLB Phú Thọ bất ngờ thay toàn bộ ê kíp BHL: HLV Lê Quốc Vượng ngồi ghế nóng

CLB Phú Thọ ‘thay máu’ BHL, lộ diện tân HLV trưởng

Theo Bongdaplus, CLB Phú Thọ quyết định thay đổi toàn bộ nhân sự trong ban huấn luyện, bổ nhiệm ông Lê Quốc Vượng vào vị trí HLV trưởng.

HLV Lê Quốc Vượng có kinh nghiệm làm việc ở giải hạng nhất, sẽ dẫn dắt CLB Phú Thọ Ảnh: CLB HÒA BÌNH

Trước đó, HLV của CLB Phú Thọ (CLB Gia Định cũ) là ông Flavio Cruz. Tuy nhiên, sau khi đổi tên, chiến lược gia người Brazil không làm nhiệm vụ ở trận gặp đội Ninh Bình ở vòng loại Cúp quốc gia. Giờ đây, ông chính thức nói lời tạm biệt với CLB Phú Thọ.

HLV Cruz cũng chia sẻ trên trang cá nhân: “Quyết định không nằm trong tay chúng tôi. Tôi sẽ chờ đợi một thử thách mới”. Người ngồi vào chiếc ghế nóng mà HLV Cruz để lại là ông Lê Quốc Vượng, HLV của CLB Hòa Bình, đội bóng vừa rút khỏi giải hạng nhất. Bên cạnh đó, 15 cầu thủ của đội Hòa Bình cũng sẽ gia nhập CLB Phú Thọ. Đây là điều kiện thuận lợi để HLV Lê Quốc Vượng sớm đưa CLB Phú Thọ “vào guồng”.

Hiện tại, HLV Lê Quốc Vượng đã bắt đầu làm nhiệm vụ ở đội bóng mới. Ở vòng 1, CLB Phú Thọ sẽ có chuyến làm khách của CLB Đồng Tháp. Trận đấu này sẽ diễn ra vào ngày 20.9.

