Minh Vương tạo sự khác biệt, Cúp quốc gia cực hay

Trên sân Bình Phước, Minh Vương không được ra sân từ đầu. Tuy nhiên, ngay khi được trao cơ hội, anh lập tức tạo ra sự khác biệt. Phút 62, tiền vệ sinh năm 1995 ghi một siêu phẩm đá phạt, giúp CLB Trường Tươi Đồng Nai vươn lên dẫn trước 2-1. Đến phút 76, anh tiếp tục để lại dấu ấn với pha đá phạt góc chính xác, tạo điều kiện cho Tự Nhân đánh đầu cận thành, ấn định chiến thắng 3-1 cho đội chủ nhà. Không dừng lại ở đó, Minh Vương còn đóng góp rất nhiều vào lối chơi chung của CLB Trường Tươi Đồng Nai. Anh được xếp đá tiền đạo cánh phải nhưng hoạt động rất rộng, tích cực di chuyển, hỗ trợ phòng ngự. Khả năng pressing của anh cũng khiến hàng phòng ngự CLB Becamex TP.HCM bối rối.

Minh Vương (8) tỏa sáng rực rỡ với một bàn thắng và một kiến tạo ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Trước khi Minh Vương vào sân, hai đội hòa nhau 1-1, có thế trận tương đối cân bằng. Sau khi dấu giày của cựu cầu thủ HAGL in lên thảm cỏ sân Bình Phước, đội chủ nhà thi đấu vượt trội, lấn lướt và có được 2 bàn thắng. Trong buổi họp báo sau trận đấu, khi được yêu cầu đánh giá màn trình diễn của Minh Vương, HLV Nguyễn Việt Thắng trả lời ngắn gọn: "Điểm 10 là không đủ dành cho cậu ấy". Điều đáng nói là HLV trưởng của CLB Trường Tươi Đồng Nai chỉ chấm điểm 6 về mặt chuyên môn cho toàn đội và cho rằng ông cùng các học trò còn rất nhiều điều phải cải thiện. Rõ ràng, Minh Vương đã tạo ra sự khác biệt hoàn toàn.

Màn tỏa sáng của Minh Vương cũng khiến người hâm mộ CLB Trường Tươi Đồng Nai có thêm rất nhiều kỳ vọng về một mùa giải bùng nổ phía trước. Một khi Công Phượng trở lại, Minh Vương cũng như các tân binh khác của đội như Xuân Trường, Văn Sơn, Hữu Tuấn… thêm gắn kết với dàn cầu thủ hiện tại của đội, CLB Trường Tươi Đồng Nai sẽ rất đáng gờm.