Thể thao Bóng đá Việt Nam

HLV Việt Thắng tiết lộ tình trạng Công Phượng, dành lời khen đặc biệt cho Minh Vương

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
14/09/2025 22:26 GMT+7

Tối 14.9, HLV Nguyễn Việt Thắng đánh giá màn trình diễn của Minh Vương vượt thang điểm 10 sau khi cựu tiền vệ HAGL sắm vai người hùng giúp CLB Trường Tươi Đồng Nai thắng đội Becamex TP.HCM 3-1 ở vòng loại Cúp quốc gia 2025-2026.

Vì sao Công Phượng ngồi ngoài?

Ở trận đấu này, ngôi sao được chờ đợi nhất CLB Trường Tươi Đồng Nai là Công Phượng không được đăng ký thi đấu. Anh ngồi trên khán đài để cổ vũ đồng đội. HLV Việt Thắng cho biết: "Cậu ấy bị đau nhẹ. Tôi muốn giữ an toàn cho Phượng nên quyết định sử dụng. Việc cậu ấy có thể thi đấu ở vòng đầu tiên giải hạng nhất hay không thì tôi phải trao đổi lại với bản thân Phượng lẫn đội ngũ y tế".

Vắng Công Phượng, CLB Trường Tươi Đồng Nai vẫn còn ngôi sao khác biết cách tỏa sáng, đó là tân binh Minh Vương. Tiền vệ này được vào sân từ băng ghế dự bị ở thời điểm 2 đội hòa nhau 1-1 và tỏa sáng rực rỡ với 1 siêu phẩm đá phạt, 1 kiến tạo giúp CLB Trường Tươi Đồng Nai giành chiến thắng chung cuộc 3-1.

Highlight CLB Trường Tươi Bình Phước 3-1 CB Becamex TP.HCM: Minh Vương sút phạt thần sầu

HLV Việt Thắng chia sẻ:"Hôm nay, tôi chấm toàn đội 10 điểm tinh thần, 10 điểm thái độ, 10 điểm cho sự tập trung, còn chuyên môn 6 điểm. Còn với Minh Vương, điểm 10 cho cậu ấy là không đủ, nói đơn giản như vậy là đủ hiểu".

HLV Việt Thắng tiết lộ tình trạng Công Phượng, dành lời khen đặc biệt cho Minh Vương- Ảnh 1.

Công Phượng làm khán giả ở trận đầu tiên của CLB Trường Tươi Đồng Nai ở mùa giải mới

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

HLV Việt Thắng tiết lộ tình trạng Công Phượng, dành lời khen đặc biệt cho Minh Vương- Ảnh 2.

Minh Vương (số 8) khiến HLV Việt Thắng và các CĐV nhà bùng nổ cảm xúc

ẢNH: KHẢ HÒA

HLV Việt Thắng thận trọng

CLB Trường Tươi Đồng Nai đã thắng một đội V-League, đó là điều không đơn giản. Tuy nhiên, HLV Nguyễn Việt Thắng vẫn tỏ ra khiêm tốn: "Tôi hay nói với cầu thủ là họ rất chất lượng, rất giỏi. Khi họ tự tin, chơi tập trung thì có lẽ chất lượng so với V-League không chênh lệch nhiều vì cả 2 cùng chơi với 1 cầu thủ ngoại. Tuy nhiên, còn quá sớm để vui, chúng tôi còn hơn 20 trận để phấn đấu. Hy vọng, đầu xuôi đuôi lọt.

Chúng tôi còn nhiều điều phải làm. Thắng thì vui nhưng công việc vẫn tiếp tục. Nghề HLV là nói những điều khó nghe và phải xem những điều không muốn xem. Việc của tôi là tiếp tục sửa lỗi cho cầu thủ. Họ giỏi, nhưng vẫn cần phải cải thiện nhiều".

Chiến lược gia này cũng đánh giá cao các đối thủ ở giải hạng nhất: "Tôi tôn trọng tất cả đội bóng. HLV nào cũng có cá tính riêng. Chúng tôi cố gắng tập trung giải quyết từng trận. Trận tới, chúng tôi gặp đội của HLV Minh Phương, người thuộc tốp HLV trẻ tài năng và anh ấy đang sở hữu đội hình chất lượng với nhiều cầu thủ từng đá V-League. Giải hạng nhất năm nay không có trận nào dễ.

Về việc lập lại kỷ lục bất bại như CLB Ninh Bình mùa trước, tôi nghĩ khó. Vì năm nay, các đội được sử dụng ngoại binh. Năm ngoái, nội binh của các đội chủ yếu là cầu thủ trẻ, nhưng năm nay có lượng cầu thủ V-League nhiều. Vì thế, biến số sẽ rất lớn. Ngay từ ngày đầu về CLB Trường Tươi Đồng Nai, tôi tự nhủ phải quên những gì đã xảy ra ở CLB Ninh Bình. Mục tiêu của chúng tôi ở mùa này là đi sâu nhất có thể ở Cúp quốc gia và giành vé thăng hạng".

Xem Cúp quốc gia Chứng khoán LPBank 2025/26 trực tiếp và độc quyền trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn



