HLV Anh Đức phản ứng gay gắt, phát biểu cực sốc về trọng tài: VPF liệu có nhắc nhở?

HLV Nguyễn Anh Đức nổi nóng

Ở trận đấu này, HLV Nguyễn Anh Đức nhiều lần phản ứng mạnh với trọng tài sau các tình huống va chạm giữa cầu thủ 2 đội. Đến cuộc họp báo sau trận đấu, ông chia sẻ: "Đầu tiên, tôi xin chúc mừng CLB Trường Tươi Đồng Nai. Tôi cũng khá tiếc nuối vì ai cũng muốn đi sâu cả. Hôm nay, không phải CLB Trường Tươi Đồng Nai đá tốt mà là trọng tài bắt tốt.

Nếu thua về chuyên môn, tôi chấp nhận. Nhưng thất bại này là về trọng tài. Cả trận đấu có đến hơn 10 lỗi nhưng không có một tấm thẻ nào. Rất nhiều tình huống bắt không chính xác. Nghĩ cho cùng, tôi cảm ơn trọng tài vì đã hỗ trợ CLB Trường Tươi Đồng Nai chiến thắng, từ những quả đá phạt. Tôi ít khi nào nói về trọng tài. Nhưng trận này không hề công bằng".

HLV Nguyễn Việt Thắng cũng được hỏi: "HLV đội đối thủ phản ứng gay gắt về trọng tài, anh nghĩ gì về vấn đề này?". Thuyền trưởng của CLB Trường Tươi Đồng Nai trả lời: "Tôi nghĩ đó là chuyện bình thường. Tôi cũng là HLV nhận thẻ vàng nhiều bậc nhất giải hạng nhất ở các mùa giải qua nên tôi rất hiểu. Khi bước vào cuộc chơi này, chúng ta khó kiểm soát được cảm xúc".

HLV Anh Đức nhiều phản ứng gay gắt với trọng tài biên trong suốt trận đấu ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Gương mặt đượm buồn của HLV Anh Đức sau thất bại trước đội Trường Tươi Đồng Nai ẢNH: KHẢ HÒA

CLB Becamex TP.HCM đang khó khăn

Trở lại với chuyên môn, HLV Nguyễn Anh Đức cho biết đội Becamex TP.HCM chơi không tốt do gặp tổn thất về mặt lực lượng: "Chúng tôi gặp khó khăn về mặt con người. Tiến Linh đến CLB Công an TP.HCM. Vĩ Hào, Việt Cường chấn thương. Minh Khoa mới đây cũng dính chấn thương nên chúng tôi gặp nhiều khó khăn. Các cầu thủ mới về cũng cần thời gian để hòa nhập. Chúng tôi cần làm việc lại nhiều. Về Vĩ Hào, cậu ấy đang hồi phục từng ngày".