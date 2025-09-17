Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Nghịch lý xuất khẩu cầu thủ của HAGL

Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
17/09/2025 00:00 GMT+7

HAGL vừa đánh bại CLB Thanh Hóa nhờ các pha lập công của 2 tài năng trẻ Gia Bảo và Hoàng Minh, những người được dự báo sẽ rời phố núi để bay cao hơn.

Nghịch lý xuất khẩu cầu thủ của HAGL- Ảnh 1.

Du Học được HLV Kim Sang-sik gọi lên đội tuyển Việt Nam

ảnh: Minh Tú

Chiến thắng quan trọng của HAGL

Việc đánh bại đội chủ sân Thanh Hóa đã giúp HAGL lọt vào vòng 16 đội ở Cúp quốc gia 2025 - 2026. Quan trọng hơn, chiến thắng và những bàn thắng đầu tiên của thầy trò HLV Lê Quang Trãi ở mùa giải này sẽ giúp HAGL tự tin hơn cho chặng đường V-League gian nan sắp tới.

Sau 3 vòng đấu, HAGL chỉ mới có 1 điểm và nhận 2 thất bại. Tổng cộng, đội bóng phố núi đã nhận đến 4 bàn thua mà vẫn chưa thể ghi nổi bàn thắng nào ở V-League 2025 - 2026, xếp áp chót bảng.

Việc có chiến thắng đầu tay sẽ giúp HAGL tự tin hơn cho cuộc hành quân đến sân nhà PVF-CAND, đội bóng tân binh nhưng đang xếp giữa bảng với 3 điểm nhưng đã chơi rất tốt, chỉ thua vì kém may mắn trước CLB Hải Phòng và Nam Định.

Nghịch lý xuất khẩu cầu thủ của HAGL- Ảnh 2.

Trung Kiên vẫn chơi hay, nhưng đã 4 lần vào lưới nhặt bóng mùa này

ảnh: Minh Tú

Một tin vui khác là V-League 2025 -2026 sẽ giảm suất xuống hạng còn 1,5 đồng nghĩa HAGL nếu xếp áp chót sẽ còn cơ hội để trụ hạng thông qua trận play-off với đội xếp nhì giải hạng nhất quốc gia.

Mặc dù vậy, HAGL vẫn đối diện thử thách rất lớn trong mùa giải đầu tư vào một lớp cầu thủ trẻ mới với đội hình xuất phát đều sinh từ năm 2000 đổ về sau như Quang Kiệt, Hoàng Minh, Gia Bảo, Trung Kiên, Du Học, Vĩnh Nguyên...

Việc những cái tên còn rất trẻ Gia Bảo, Hoàng Minh cùng nổ súng sẽ giúp giảm rất nhiều áp lực cho HLV Lê Quang Trãi, dù việc những "sao mai" HAGL càng tỏa sáng sẽ đồng nghĩa với ngày họ dứt áo ra đi càng gần.

HAGL: Trung tâm xuất khẩu cầu thủ

Nghịch lý xuất khẩu cầu thủ của HAGL- Ảnh 3.

HAGL chưa một lần được ăn mừng bàn thắng ở V-League 2025 - 2026

ảnh: Minh Tú

Đã có thời SLNA được mệnh danh là trung tâm xuất khẩu hàng đầu Việt Nam khi các ngôi sao xứ Nghệ tràn ngập ở những đội bóng tham vọng nhất như CLB Hà Nội, Bình Dương và cả HAGL thuở bầu Đức còn thoải mái vung tiền tạo ra Dream Team đánh đâu thắng đó.

Nhưng đến lúc này, danh hiệu đó sẽ phải trao về cho HAGL với Văn Toàn, Tuấn Anh, Hồng Duy ở CLB Nam Định; Bảo Toàn, Ngọc Quang, Thanh Bình, Quốc Việt… ở Ninh Bình FC hay Minh Vương Xuân Trường, Công Phượng, Minh Vương, Văn Sơn… ở Trường Tươi Đồng Nai.

Ngoài chia quân cho các đội giàu tham vọng, HAGL còn "ký gửi lúa non" ở các đội bóng ở hạng nhất như Quy Nhơn FC, Thanh niên TP.HCM hay trước đó là CLB Long An, xem đây là sân đấu để các tài năng trẻ có cơ hội ra sân thử lửa, mài giũa để trưởng thành.

Nghịch lý xuất khẩu cầu thủ của HAGL- Ảnh 4.

Các cầu thủ trẻ HAGL nỗ lực thể hiện để được "xuất khẩu" đến các đội bóng lớn

Minh Tú

Thực tế, các cầu thủ của HAGL khi dứt áo ra đi đều chơi rất hay, giúp CLB Nam Định 2 năm liên tiếp vô địch V-League trong khi Ninh Bình FC đang bay cao ở ngôi đầu V-League với 3 trận toàn thắng, Trường Tươi Đồng Nai đánh bại Becamex TP.HCM với 1 bàn thắng, 1 kiến tạo của Minh Vương.

Ngược lại, HAGL vào lúc này - chính xác là trong vài năm qua - vẫn phải quen với việc ngụp lặn ở khu vực đáy bảng, quay cuồng trong các cuộc đua trụ hạng nghẹt thở.

Người hâm mộ HAGL vì thế cũng trong lòng cảm xúc lẫn lộn, vui khi thấy những tài năng trẻ đều đặn được bước ra ánh sáng và trưởng thành nhanh chóng nhưng xót xa khi đội bóng phố núi đã không còn giữ được vị thế của kẻ chinh phục, trở thành một đội bóng tầm trung với vai trò cung cấp tài năng trẻ cho các ông lớn khác.

Xem thêm bình luận