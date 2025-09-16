Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Lịch thi đấu V-League mới nhất: Nam Định thực sự giỏi hay không, thử lửa trận này sẽ biết!

Nghi Thạo
Nghi Thạo
16/09/2025 09:23 GMT+7

Sân cỏ trên cả nước sẽ sôi động trở lại với 6 cặp đấu thuộc vòng 4 V-League 2025 - 2026. Trong đó, màn so tài giữa tân binh Ninh Bình và nhà đương kim vô địch Nam Định là tâm điểm.

Đấu trí căng thẳng ở sân Ninh Bình

Ngay từ khi góp mặt ở V-League, CLB Ninh Bình đã trở thành hiện tượng đặc biệt. Sự đầu tư mạnh mẽ về lực lượng, từ dàn ngoại binh chất lượng cho tới những bản hợp đồng trong nước đáng chú ý, đã giúp đội bóng tân binh nhanh chóng hòa nhập cuộc chơi. Không mất quá nhiều thời gian thích nghi, CLB Ninh Bình khởi động mùa giải với chuỗi chiến thắng ấn tượng, tạo cú hích mạnh mẽ cả về chuyên môn lẫn tinh thần. Tuy nhiên, thử thách lớn nhất chỉ thực sự xuất hiện khi họ chạm trán CLB Nam Định vào ngày 22.9. Một bên là cái tên còn mới mẻ tại sân chơi cao nhất VN, còn bên kia là "ông lớn" thực thụ với 2 lần liên tiếp đăng quang V-League.

Lúc này, CLB Ninh Bình đang thăng hoa với chuỗi 4 trận toàn thắng đầu mùa (3 tại V-League, 1 ở Cúp quốc gia). Trong khi đó, CLB Nam Định dù sở hữu lực lượng vượt trội so với mặt bằng chung nhưng lại nhập cuộc khá chệch choạc. Trận hòa 0-0 với CLB Công an TP.HCM ở trận đấu sớm vòng 6 ngày 13.9 phần nào cho thấy đội bóng thành Nam vẫn chưa trở lại với "đường ray" ổn định. Đây là cơ hội để CLB Ninh Bình đưa ra lời tuyên bố mạnh mẽ, rằng họ có tham vọng và mục tiêu rõ ràng. Việc có điểm trước đội Nam Định vẫn được xem là kết quả tốt với CLB Ninh Bình, nhưng một chiến thắng sẽ nâng tầm đội bóng tân binh, biến họ từ hiện tượng thành thế lực mới. Đây là lúc ban huấn luyện đội Ninh Bình cần cho thấy sự tỉnh táo, linh hoạt chiến thuật và trên hết là tinh thần sẵn sàng bước ra sân khấu lớn. Một trận đấu, hai khát vọng: Nam Định muốn khẳng định vị thế nhà vua, còn Ninh Bình quyết chứng minh họ xứng đáng được nể trọng.

Vòng 4 V-League hứa hẹn hấp dẫn với cuộc tái đấu giữa CLB Hà Nội và Thể Công Viettel trên sân Hàng Đẫy vào lúc 19 giờ 15 ngày 20.9. CLB Hà Nội đang gặp nhiều vấn đề ở giai đoạn đầu mùa với chuỗi 4 trận chưa biết mùi chiến thắng (1 hòa, 3 thua). Gần nhất, họ thua 0-1 trước Thể Công Viettel và dừng bước ngay ở vòng loại Cúp quốc gia. Các trận còn lại: PVF-CAND gặp CLB Đà Nẵng (18 giờ ngày 20.9), CLB Thanh Hóa gặp CLB Hải Phòng (18 giờ ngày 20.9), SLNA gặp CLB Hà Tĩnh (18 giờ ngày 21.9), Becamex TP.HCM gặp CLB Công an TP.HCM (18 giờ ngày 21.9).

Lịch thi đấu V-League mới nhất: Nam Định thực sự giỏi hay không, thử lửa trận này sẽ biết!- Ảnh 1.

Hoàng Đức (trái) cùng CLB Ninh Bình đang bay cao với chuỗi 4 trận thắng đầu mùa

ẢNH: ĐÔNG NGHI

