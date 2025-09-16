HLV Huỳnh Đức, Tiến Linh và màn tái ngộ đầy duyên nợ: Trận ‘derby’ TP.HCM cực nóng

Ngày trở lại của HLV Lê Huỳnh Đức và Tiến Linh

Vòng 4 V-League 2025-2026 chứng kiến một trận cầu đặc biệt của bóng đá Việt Nam thời điểm hiện tại. Lần đầu tiên mùa ở mùa này, hai đội bóng cùng mang tên TP.HCM chạm trán ở sân chơi cao nhất, và người hâm mộ được chiêm ngưỡng trận "derby" phiên bản mới: đội Công an TP.HCM đối đầu CLB Becamex TP.HCM. Điều khiến trận đấu thêm phần hấp dẫn chính là sự tái ngộ của HLV Lê Huỳnh Đức và Nguyễn Tiến Linh với đội bóng cũ Bình Dương (nay có tên gọi mới là Becamex TP.HCM).

Với HLV Huỳnh Đức và Tiến Linh, cuộc chạm trán này gợi lại nhiều kỷ niệm. HLV Huỳnh Đức từng gắn bó với CLB Bình Dương trong giai đoạn thuộc V-League 2023, hiểu rõ văn hóa và cách vận hành của đội bóng đất Thủ.

Tiến Linh và HLV Lê Huỳnh Đức có dịp đụng độ đội bóng cũ ẢNH: CLB CÔNG AN TP.HCM

Còn với Nguyễn Tiến Linh, ngày trở lại thậm chí còn giàu cảm xúc hơn. Anh từng là biểu tượng hàng công của đội bóng trong nhiều năm. Những bàn thắng, những phút giây bùng nổ của Tiến Linh đã in dấu sâu đậm trong ký ức của người hâm mộ đội bóng đất Thủ. Nhưng nay, trong màu áo CLB Công an TP.HCM, anh buộc trở thành đối thủ, với nhiệm vụ phải sút tung lưới đội bóng đã từng đưa tên tuổi của tiền đạo sinh năm 1997 lên đỉnh cao. Đây là lần đầu tiên Tiến Linh trở lại sân Bình Dương, kể từ khi nói lời chia tay với đội bóng đất Thủ trước khi mùa giải 2025-2026 khởi tranh.

"Derby" mới của TP.HCM và cuộc chiến danh dự

Trận đấu còn mang ý nghĩa lớn hơn một cuộc hội ngộ. Nó đánh dấu sự hình thành một trận "derby" mới của bóng đá TP.HCM. Một bên là đội Công an TP.HCM, tiền thân là CLB TP.HCM, mang tham vọng xây dựng vị thế lâu dài. Bên kia là Becamex TP.HCM, tập hợp di sản của CLB Bình Dương cùng nguồn lực mới, quyết khẳng định tên tuổi tại đô thị sôi động bậc nhất Việt Nam.

Cả hai đều khao khát giành chiến thắng, không chỉ vì 3 điểm, mà còn vì danh dự. Ai sẽ là "ông lớn thật sự" của bóng đá TP.HCM trong kỷ nguyên mới? Khi trọng tài nổi còi khai cuộc, mọi yếu tố ngoài lề sẽ được gác lại. Chỉ còn lại tinh thần, khát vọng và chiến thuật của hai đội sẽ quyết định cho kết quả chung cuộc.