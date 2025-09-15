U.23 Việt Nam cần trung phong đích thực để 'săn' vàng SEA Games

U.23 t HIẾU MỘT "SÁT THỦ" VÒNG CẤM

Tính đến lúc này của năm 2025, đội U.23 VN dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik đã đáp ứng được kỳ vọng về mặt thành tích. Đầu tiên là chức vô địch U.23 Đông Nam Á, nơi các cầu thủ trẻ thể hiện bản lĩnh vượt khó và tinh thần đoàn kết để bước lên bục cao nhất. Tiếp đó, đội bóng sao vàng ghi dấu ấn khi vượt qua vòng loại U.23 châu Á, chính thức góp mặt ở VCK diễn ra vào năm 2026. Những kết quả này một lần nữa khẳng định vị thế của bóng đá trẻ VN trong khu vực, đồng thời tiếp thêm sự tự tin trước khi bước vào hành trình chinh phục tấm HCV SEA Games 33 diễn ra tại Thái Lan cuối năm nay.

Đình Bắc (trái) là chân sút tốt của U.23 VN ẢNH: MINH TÚ

Song U.23 VN vẫn còn những vấn đề cần hoàn thiện, đặc biệt là sự ổn định của đội hình. U.23 VN thường xuyên thay đổi đội hình xuất phát, xoay tua nhân sự, nhất là trên hàng công. Hệ quả là đội bóng dù có dàn cầu thủ đồng đều nhưng lối chơi chưa thật sự thuyết phục ở một vài thời điểm của trận đấu, đồng thời thiếu một chân sút có thể mang đến sự bùng nổ xuyên suốt. Từ giải U.23 Đông Nam Á đến vòng loại U.23 châu Á 2026, nhiều cầu thủ U.23 VN đã sắm vai người hùng với pha lập công quan trọng. Đây là tín hiệu tích cực, phản ánh lối chơi đa dạng và tập thể không phụ thuộc vào cá nhân. Bình luận viên Vũ Quang Huy nhận định: "Việc xoay tua hàng công, thậm chí thay triệt để nhóm tiền đạo là cách làm thiết thực của HLV Kim Sang-sik, nhằm bảo đảm tính đa dạng trong lối chơi của U.23 VN, mang đến sự khó lường cho đối thủ". Nhưng nhìn từ góc độ khác, việc không có một trung phong ổn định cũng là điểm hạn chế. Khi thiếu một "sát thủ" vòng cấm, U.23 VN đôi khi phải trông chờ những pha lập công mang tính thời điểm, thay vì sự chắc chắn từ một tiền đạo biết cách định đoạt trận đấu.

Cũng theo ông Quang Huy, so với giai đoạn đội VN giành 2 HCV liên tiếp ở SEA Games 30 (năm 2019) và 31 (năm 2022), lực lượng của U.23 VN hiện tại thiếu mẫu cầu thủ mang dáng dấp của Nguyễn Tiến Linh.

T RÔNG CHỜ VÀO ĐÌNH BẮC VÀ BẢN LĨNH TẬP THỂ

Dù vậy, HLV Kim Sang-sik mới là người nắm rõ nhất tình hình của đội và phong độ của mỗi cá nhân trong từng thời điểm cụ thể. Hơn nữa, mỗi HLV có phong cách riêng và chịu trách nhiệm cho quan điểm của mình. Do đó, những phương án về nhân sự và chiến thuật được ông Kim đưa ra cần được tôn trọng.

Và trong bức tranh chung còn nhiều mảng màu chưa hoàn thiện, U.23 VN vẫn có điểm sáng. Một trong những niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công U.23 VN lúc này là Nguyễn Đình Bắc. Chân sút sinh năm 2004 sở hữu nền tảng kỹ thuật, khả năng dứt điểm đa dạng và từng nhiều lần ghi dấu ấn ở cấp độ trẻ, thậm chí là trong màu áo đội tuyển VN. Trong trường hợp ông Kim muốn xây dựng một mũi nhọn thực thụ cho U.23 VN, tiền đạo gốc Nghệ An có thể đáp ứng. Ông Quang Huy đánh giá: "Trong số những cầu thủ thi đấu trên hàng công U.23 VN, Đình Bắc là cái tên có sự lạnh lùng, sắc bén trong khâu xử lý và dứt điểm. Đương nhiên vẫn có nhiều tiền đạo giỏi, có vai trò khuấy đảo hàng thủ đối phương tốt, nhưng Đình Bắc vẫn là người có được sự điềm tĩnh, ổn định nhất. Nhiều cầu thủ hay, nhưng khi gặp trận căng vẫn bị ảnh hưởng tâm lý. Còn với Đình Bắc, tôi nghĩ rằng trong bất cứ hoàn cảnh nào thì cậu ấy vẫn thể hiện được những phẩm chất tốt nhất của mình. Bên cạnh đó, ông Kim cũng dùng người rất khéo léo. Đình Bắc dù là cầu thủ tiềm năng nhất, nhưng vẫn không chắc suất đá chính. HLV người Hàn Quốc sẽ đưa Đình Bắc vào sân ở những thời điểm quyết định để kết liễu đối thủ".

Bình luận viên Quang Huy cũng nhấn mạnh rằng yếu tố tập thể mới là sức mạnh quyết định sự thành bại của U.23 VN tại SEA Games 33. Về mặt này, đội bóng của HLV Kim Sang-sik được đánh giá cao khi sở hữu nhiều cầu thủ có bản lĩnh trận mạc. "U.23 VN cơ bản có lực lượng tốt. Lứa U.23 nhưng nhiều cầu thủ từng ăn cơm tuyển, thậm chí đã dự kỳ SEA Games 32. Trước đây, HLV tiền nhiệm Philippe Troussier từng trẻ hóa ồ ạt, dù không hiệu quả nhưng cũng mang lại điều tích cực. Dưới thời ông Troussier, các cầu thủ trẻ được cọ xát nhiều và sớm, qua đó tích lũy kinh nghiệm thực chiến. Do đó, nhiều vị trí của U.23 VN nay đã cứng cáp, dày dạn kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Về mặt kinh nghiệm thi đấu, U.23 VN là đội được đánh giá cao nhất ở kỳ SEA Games sắp tới", ông Huy cho biết.