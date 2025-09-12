U.23 Việt Nam sẽ mạnh hơn nữa nhờ những nhân tố ít ai ngờ tới, đó là…

Tiềm năng vẫn còn

Sau vòng loại U.23 châu Á vừa kết thúc tại Việt Trì (Phú Thọ), đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ tham dự 2 giải đấu rất quan trọng trong thời gian tới, gồm SEA Games 32 diễn ra tháng 12 năm nay và vòng chung kết (VCK) U.23 châu Á, diễn ra tháng 1.2026. Để chuẩn bị cho 2 giải đấu liên tiếp này, HLV Kim Sang-sik cần 1 lực lượng đủ dày và đủ tinh nhuệ, để có thể chia sức cho nhau, cũng như đủ năng lực chuyên môn để cạnh tranh với các đối thủ mạnh.

U.23 Việt Nam có thể mạnh hơn trong thời gian tới Ảnh: Minh Tú

Điều may mắn cho vị HLV người Hàn Quốc ở chỗ, các cầu thủ trong lứa tuổi 23 của bóng đá Việt Nam, đủ điều kiện tham dự SEA Games 32 và VCK U.23 châu Á 2026 khá đông. Không tính những người vừa có mặt trên sân Việt Trì những ngày qua, có thêm vài cầu thủ khác có năng lực chuyên môn tốt, đủ sức khoác áo đội tuyển U.23 Việt Nam ở những giải đấu sắp diễn ra.

Nhân vật đầu tiên đáng được nhắc đến là Nguyễn Đức Việt. Cầu thủ của CLB HAGL khá đa năng. Anh có thể chơi tốt ở các vị trí tiền vệ tấn công, tiền đạo lùi lẫn tiền vệ trung tâm. Cựu HLV của đội tuyển U.23 Việt Nam, ông Hoàng Anh Tuấn đánh giá: "Nếu để so sánh Đức Việt với 2 tiền vệ trung tâm vừa thi đấu chính thức trong trận U.23 Việt Nam gặp Yemen hôm 9.9, tôi cho rằng Đức Việt không hề kém. Đầu tiên, Đức Việt kinh nghiệm hơn Xuân Bắc. Tiếp theo, nếu so Đức Việt với Thái Sơn, qua màn trình diễn khá nhạt nhòa của Thái Sơn trước U.23 Yemen, Đức Việt có thể làm tốt hơn cầu thủ đang khoác áo CLB Thanh Hóa".

U.23 Việt Nam không còn lo về yếu tố thể hình

Cầu thủ tiếp theo mà HLV Kim Sang-sik có thể bổ sung cho U.23 Việt Nam trước SEA Games 32 và VCK U.23 châu Á 2026 là trung vệ "khổng lồ" Đinh Quang Kiệt (1,96 m) của HAGL. Thể hình vượt trội của trung vệ này là lợi thế rõ rệt mà U.23 Việt Nam có thể tận dụng.

Tiền đạo Nguyễn Đăng Dương (9) có thể giải quyết bài toán thể hình cho hàng tấn công của U.23 Việt Nam Ảnh: Minh Tú

Thậm chí, HLV Kim Sang-sik không cần phải trao suất thi đấu thường xuyên cho Đinh Quang Kiệt. Ông Kim chỉ cần sử dụng trung vệ của CLB HAGL ở từng thời điểm cụ thể, nhất là ở giai đoạn cuối của từng trận đấu, khi U.23 Việt Nam cần thêm nhân tố để bảo vệ hàng phòng ngự trong các pha bóng bổng của đối phương, hoặc tăng cường hàng… tấn công (đôn Quang Kiệt lên đá như 1 tiền đạo trong những phút cuối) khi U.23 Việt Nam cần không chiến.

Vị HLV người Hàn Quốc đã thử nghiệm Đinh Quang Kiệt ở các trận giao hữu của đội tuyển Việt Nam, gặp các CLB Nam Định và CLB Công an Hà Nội (CAHN) trong những ngày vừa rồi. Đấy là chi tiết phản ánh HLV Kim Sang-sik sẵn sàng trao cơ hội cho cầu thủ của HAGL.

Cũng liên quan đến vấn đề thể hình và cũng có thể bổ sung cho điểm yếu của U.23 Việt Nam là tiền đạo Nguyễn Đăng Dương. Chân sút đang có hợp đồng với CLB Thể Công Viettel cao đến 1,84 m, có thể chơi ở vị trí trung phong. Đây là vị trí mà U.23 Việt Nam khá yếu ở giải U.23 Đông Nam Á và vòng loại U.23 châu Á. Đây cũng là vị trí mà đội bóng của HLV Kim Sang-sik từng có cầu thủ gây thất vọng là Nguyễn Quốc Việt. Thế nên, việc HLV Kim Sang-sik tính toán lại hàng tấn công trước SEA Games 32 và VCK U.23 châu Á 2026 là khả năng có thể xảy ra.

Chưa hết, danh sách những cầu thủ trong lứa tuổi 23, đủ sức khoác áo đội tuyển U.23 Việt Nam trong thời gian tới còn có hậu vệ phải Nguyễn Hồng Phúc (Đà Nẵng), trung vệ Nguyễn Mạnh Hưng (Hà Tĩnh), tiền vệ Trần Thành Trung (Ninh Bình), Đinh Xuân Tiến (Thể Công Viettel), Nguyễn Thái Quốc Cường (CLB Công an TP.HCM)… Nếu những cầu thủ này thi đấu tốt tại V-League trong thời gian tới, HKV Kim Sang-sik sẽ dành cơ hội cho họ.