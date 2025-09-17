U.23 Việt Nam nắm lợi thế lớn để bay cao tại giải U.23 châu Á

Thanh Nhàn ghi bàn giúp U.23 Việt Nam hạ gục U.23 Yemen ảnh: Minh Tú

U.23 Việt Nam đang toàn thắng cùng ông Kim

Đội tuyển U.23 Việt Nam sở hữu thành tích toàn thắng kể từ khi được HLV Kim Sang-sik trực tiếp dẫn dắt. Cụ thể, các chàng trai trẻ đã có 4 trận thắng trước các đội Lào, Campuchia, Philippines và Indonesia để vô địch giải U.23 Đông Nam Á 2025.

Tiếp đó trên sân nhà Việt Trì, thầy trò HLV Kim Sang-sik tiếp tục kéo dài mạch thắng trước các đối thủ Bangladesh, Singapore và đặc biệt là đánh bại U.23 Yemen với tỷ số 1-0 nhờ bàn thắng của Thanh Nhàn để đoạt vé dự vòng chung kết giải U.23 châu Á 2026.

Trước đó, HLKV Kim Sang-sik đã tạo nền tảng con người và tính cạnh tranh rất tốt cho đội tuyển U.23 Việt Nam, khi cho Văn Khang, Thái Sơn, Vĩ Hào, Văn Trường… tập trung đội tuyển quốc gia, mở ra không gian để những cái tên mới tỏa sáng.

HLV Kim Sang-sik nuôi tham vọng ở giải U.23 châu Á 2026 ảnh: Minh Tú

Nhờ đó Xuân Bắc, Nhật Minh, Văn Hà, Minh Phúc, Phi Hoàng, Lê Viktor, Anh Quân… đã có cơ hội bước ra ánh sáng và ghi điểm trong mắt BHL sau 3 trận hòa với các đối thủ rất mạnh như Trung Quốc, Hàn Quốc, Uzbekistan.

Có thể nói, HLV Kim Sang-sik đang có trong tay lực lượng vô cùng chất lượng, hơn hẳn lứa U.23 Việt Nam vài năm trước cả về thể hình, thể lực, kỹ thuật, bản lĩnh và kinh nghiệm thi đấu.

Trong suốt 9 trận đấu ở 3 giải gần nhất (2 chính thức, 1 giao hữu), dễ nhận thấy đội tuyển U.23 Việt Nam không có những chiến thắng bùng nổ với tỷ số đậm đà, nhưng ngược lại ông Kim đã tạo ra một tập thể chơi bóng kỷ luật, lý trí và luôn biết cách tạo ra những người hùng khác nhau ở mỗi trận.

Nuôi tham vọng ở giải U.23 châu Á 2026

Đội tuyển U.23 Việt Nam có 3 trận toàn thắng ở vòng loại giải U.23 châu Á ảnh: Minh Tú

Chúng ta có cơ sở để tự tin đặt kỳ vọng vào thành tích của đội tuyển U.23 Việt Nam ở giải U.23 châu Á vì Việt Nam là số ít quốc gia có 6 lần liên tiếp tham dự trong 7 lần giải diễn ra.

Ngoài ngôi á quân năm 2018, đội tuyển U.23 Việt Nam đều đã vào đến tứ kết ở 2 giải gần nhất năm 2022 và 2024. Điều này cho thấy U.23 Việt Nam là cái tên có thực lực ở đấu trường U.23 châu Á, đặc biệt quy tụ nhiều cái tên đang khoác áo đội tuyển quốc gia.

Điều này đã thể hiện qua việc chúng ta được chọn làm hạt giống số 2 ở giải U.23 châu Á 2024. Đặc biệt đến giải năm nay khi quy tắc xếp hạt giống sẽ tính từ thành tích 3 giải gần nhất trước đó, đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ vẫn tiếp tục nằm trong nhóm hạt giống số 2.

Đội tuyển U.23 Việt Nam còn 2 mục tiêu lớn ở SEA Games 33 và VCK giải U.23 châu Á 2026 ảnh: Minh Tú

Điều này sẽ giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik có thể nhận được kết quả bốc thăm thuận lợi hơn, tránh viễn cảnh rơi vào "bảng tử thần" ở giải đấu sẽ diễn ra vào tháng 1.2026 ở Ả Rập Xê Út.

Điều này sẽ tạo ra nền tảng để chúng ta tự tin hướng đến mục tiêu lần thứ 3 liên tiếp vượt qua vòng bảng ở giải U.23 châu Á 2026, trước khi nuôi khát vọng cho những cột mốc cao hơn nữa ở sân chơi bóng đá trẻ cao nhất châu Á.

Đặc biệt, HLV Kim Sang-sik sẽ có đủ thời gian để rèn quân khi đội tuyển U.23 Việt Nam gồm toàn những cầu thủ đang thi đấu tại V-League sẽ có chiến dịch săn HCV tại SEA Games 33 ở Thái Lan vào tháng 12.2025, trước khi bay sang Ả Rập Xê Út.