Thể thao Bóng đá Việt Nam

Điểm tựa để U.23 Việt Nam chinh phục đỉnh cao mới

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
17/09/2025 10:26 GMT+7

HLV Kim Sang-sik không sở hữu mẫu ngôi sao bùng nổ như Công Phượng, Quang Hải trước đây. Bù lại ông đang có trong tay đội hình dày, đồng đều để chinh phục những đỉnh cao mới.

 U.23 Việt Nam lấy pHÒNG NGỰ LÀ NỀN TẢNG 

Ở vòng loại U.23 châu Á 2026, U.23 VN là đội hiếm hoi giữ sạch lưới, bên cạnh U.23 Úc và Hàn Quốc, hai đội bóng rất mạnh. So với giải vô địch U.23 Đông Nam Á 2025, học trò của HLV Kim Sang-sik tiến bộ nhiều. Trên đất Indonesia, thủ thành Trung Kiên đã phải vào lưới nhặt bóng 2 lần. Sự thiếu tập trung và sai lầm trong khâu phòng ngự đã được giảm xuống mức tối thiểu.

Điểm tựa để U.23 Việt Nam chinh phục đỉnh cao mới- Ảnh 1.

Nhật Minh (phải) đã có 3 mùa thi đấu ở V-League, là trụ cột của U.23 VN và CLB Hải Phòng

ẢNH: MINH TÚ

Cựu tuyển thủ, HLV Nguyễn Tuấn Phong chia sẻ với Thanh Niên: "Phòng ngự giờ là điểm mạnh của đội U.23 VN. Chúng ta gần như không có sai sót ở giải vừa rồi. Bên cạnh Trung Kiên luôn chơi xuất sắc, bộ 3 trung vệ cũng thi đấu cực kỳ tập trung. Và đây đều là những cầu thủ kinh nghiệm. Hiểu Minh là trụ cột của CLB PVF-CAND, Lý Đức được mài giũa trong màu áo HAGL và được CLB Công an Hà Nội chiêu mộ, Nhật Minh phát triển không ngừng dưới bàn tay của HLV Chu Đình Nghiêm. Ngoài ra, các trung vệ dự bị như Tuấn Phong (CLB Thể Công Viettel), Đức Anh (CLB Đà Nẵng) hay Văn Hà (CLB Hà Nội) cũng rất chất lượng".

Ông Tuấn Phong đánh giá phòng ngự sẽ là điểm tựa để đội U.23 VN thi đấu tốt ở những giải đấu quan trọng sắp tới như SEA Games 33, và đặc biệt là VCK U.23 châu Á 2026, nơi chúng ta sẽ phải gặp những đội bóng hàng đầu châu lục.

Một điểm tựa khác của U.23 VN lúc này là sức mạnh tập thể, chiều sâu đội hình. HLV Tuấn Phong phân tích: "Lứa cầu thủ hiện tại không có những ngôi sao như kiểu Công Phượng, Quang Hải ngày xưa. Tuy nhiên, U.23 VN hiện tại có chất lượng đồng đều. Đội hình này có chiều sâu, trình độ của nhóm dự bị không kém nhiều so với nhóm đá chính. Nhờ đó, HLV Kim Sang-sik rất dễ xoay tua đội hình, tính toán chiến thuật. Sau khi đội PVF-CAND lên hạng, tất cả cầu thủ U.23 VN đều được đá V-League rồi. Dàn trụ cột còn ra sân thường xuyên, thậm chí một số cầu thủ như Văn Khang, Nhật Minh, Phi Hoàng, Hiểu Minh, Thái Sơn… còn là nhân tố quan trọng ở CLB. Đây là điểm khác biệt lớn so với những lứa U.23 ngày xưa. Trước đây, đội U.23 VN vẫn có cầu thủ được đá V-League nhưng không nhiều, đa số sắm vai dự bị, ít ra sân và phần còn lại chỉ chơi ở giải hạng nhất".

Ông Tuấn Phong nói thêm: "Đội U.23 VN hiện tại cũng rất gắn kết. Nhóm trụ cột của đội là những nhân tố nổi bật, từng được HLV Philippe Troussier đánh giá rất cao ngay khi các em còn khoác áo đội U.17 VN. Các cầu thủ đã thi đấu cùng nhau nhiều năm, nhiều giải đấu. Nhờ đó, U.23 VN đang có bản lĩnh thi đấu tốt. Trong nhiều trận, có thể người hâm mộ thấy rằng các cầu thủ chơi không hay, nhưng U.23 rất khó thua. Và khi bế tắc, các em cũng thi đấu kiên trì để có thể phối hợp, ghi bàn chứ không hề vội vàng. Trận thắng U.23 Indonesia 1-0 ngay trên sân Gelora Bung Karno cho thấy bản lĩnh lớn của U.23 VN. Các học trò HLV Kim Sang-sik chơi chững chạc dưới sức ép của khán giả nhà và không cho đối thủ có cơ hội ghi bàn".

TUYẾN GIỮA SẼ RẤT LINH HOẠT

Khi hàng phòng ngự là điểm tựa vững chắc, hàng tiền vệ của đội U.23 VN sẽ sắm vai trò quan trọng nhất trong khâu vận hành chiến thuật. Lúc này, với những nhân sự chất lượng trong tay, HLV Kim Sang-sik có thể tạo ra sự đa dạng.

HLV Tuấn Phong phân tích: "Đội U.23 VN đang có các tiền vệ trung tâm có phong cách tương đối khác biệt, là lợi thế để mang đến những cách vận hành khác nhau. Ví dụ, khi muốn tập trung tấn công nhiều ở một cánh, HLV Kim Sang-sik có thể dùng Thái Sơn ở vai trò tiền vệ mỏ neo và 1 tiền vệ con thoi khác, Văn Trường chẳng hạn. Sơn sẽ chơi lùi sâu hơn, sẵn sàng bọc lót, trám vào vị trí của các cầu thủ chạy cánh. Khi cần tấn công trung lộ nhiều hơn, đều hơn, ông Kim có thể dùng 2 tiền vệ con thoi như Xuân Bắc, Văn Trường. Khi gặp đối thủ mạnh, cần tăng khả năng kiểm soát, U.23 VN cũng có thể đá với 3 tiền vệ trung tâm. Tùy vào từng đối thủ, từng thời điểm trong trận đấu, U.23 VN sẽ vận hành khác nhau".

Nhìn chung, với chất lượng đội hình và phong độ như hiện tại, U.23 VN đủ sức giành HCV SEA Games 33 và thi đấu tốt ở VCK U.23 châu Á 2026. Điều quan trọng là các học trò HLV Kim Sang-sik cần phải tấn công đa dạng hơn và đặc biệt nhất là cải thiện khâu dứt điểm. Ở cả giải vô địch U.23 Đông Nam Á 2025 và vòng loại U.23 châu Á 2026, U.23 VN đều phung phí rất nhiều cơ hội. Khi chạm trán những đối thủ mạnh, cơ hội tạo ra sẽ hạn chế hơn và chúng ta cần phải chắt chiu mới có thể giành chiến thắng.

