Thể thao Bóng đá Việt Nam

CLB Hà Nội sa thải HLV Nhật Bản, người tạm ngồi ghế nóng từng làm sếp lớn VFF

Thu Bồn
16/09/2025 16:54 GMT+7

Sau chuỗi trận mở màn đầy thất vọng, CLB Hà Nội quyết định chia tay HLV Makoto Teguramori. Vị thuyền trưởng người Nhật Bản trở thành HLV đầu tiên mất việc tại V-League 2025-2026 sau khi đội bóng thủ đô không thể giành nổi chiến thắng nào trong 4 trận chính thức đầu mùa.

Hà Nội cảm ơn người cũ

Dưới sự dẫn dắt của ông Teguramori, CLB Hà Nội trải qua 4 trận (3 ở V-League, 1 ở Cúp quốc gia) không biết mùi chiến thắng trong giai đoạn nhập cuộc của mùa giải 2025 - 2026. Lần lượt, đội bóng thủ đô nhận thất bại trước CLB Công an TP.HCM (1-2), hòa HAGL (0-0) ngay trên sân nhà, thua CLB Công an Hà Nội 2-4, rồi bị loại ngay ở vòng 1 Cúp quốc gia khi để thua Thể Công Viettel 0-1.

Thành tích nghèo nàn này đã khiến CLB Hà Nội chỉ có 1 điểm sau 3 vòng đấu ở V-League và sớm bị loại ở mặt trận cúp, một khởi đầu quá bất ổn so với kỳ vọng của người hâm mộ lẫn ban lãnh đạo.

CLB Hà Nội sa thải HLV Nhật Bản, người tạm ngồi ghế nóng từng làm sếp lớn VFF- Ảnh 1.

CLB Hà Nội chia tay HLV Teguramori sau khởi đầu không như ý. Ngày 16.9, đội Hà Nội ra thông báo: 'Sau quá trình làm việc và trao đổi, CLB Hà Nội đã quyết định chia tay HLV Makoto Teguramori. CLB Hà Nội ghi nhận và gửi lời cảm ơn chân thành tới HLV Makoto Teguramori vì những nỗ lực, cống hiến trong suốt thời gian đồng hành cùng đội bóng thủ đô. Trong giai đoạn tiếp theo, nhằm đảm bảo sự ổn định về chuyên môn và chuẩn bị tốt cho các trận đấu sắp tới, Ban Lãnh đạo CLB bóng đá Hà Nội lựa chọn ông Yusuke Adachi tạm thời dẫn dắt đội bóng. Hiện tại, ông Yusuke Adachi đảm nhận vai trò Giám đốc kỹ thuật tại CLB bóng đá Hà Nội.Ông Yusuke Adachi, sinh năm 1961, là chuyên gia người Nhật Bản, được đánh giá cao về chuyên môn, có nhiều kinh nghiệm huấn luyện, am hiểu bóng đá Việt Nam và bắt đầu gắn bó với đội bóng thủ đô từ tháng 6.2025. CLB Bóng đá Hà Nội tin tưởng rằng với sự đồng lòng, quyết tâm của toàn đội, cùng sự cổ vũ, đồng hành của người hâm mộ, đội bóng thủ đô sẽ sớm lấy lại phong độ

ẢNH: CLB HÀ NỘI

Quyết định sa thải HLV Makoto Teguramori phần nào cho thấy sự cứng rắn của CLB Hà Nội trong việc bảo vệ tham vọng cạnh tranh ngôi vô địch. Ban lãnh đạo đội bóng cho rằng sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện là cần thiết để đưa CLB trở lại đúng quỹ đạo.

Trong giai đoạn tiếp theo, nhằm đảm bảo sự ổn định về chuyên môn và chuẩn bị tốt cho các trận đấu sắp tới, ban Lãnh đạo CLB Hà Nội lựa chọn ông Yusuke Adachi tạm thời dẫn dắt đội bóng. Hiện tại, ông Yusuke Adachi đảm nhận vai trò Giám đốc kỹ thuật tại CLB Hà Nội.

Ông Yusuke Adachi sinh năm 1961, là chuyên gia người Nhật Bản, được đánh giá cao về chuyên môn, có nhiều kinh nghiệm huấn luyện, am hiểu bóng đá Việt Nam và bắt đầu gắn bó với đội bóng thủ đô từ tháng 6.2025. Trước đây, ông Adachi có thời làm Giám đốc kỹ thuật của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam
(VFF).

CLB Hà Nội sa thải HLV Nhật Bản, người tạm ngồi ghế nóng từng làm sếp lớn VFF- Ảnh 2.

Ông Adachi từng giữ chức Giám đốc kỹ thuật VFF

ẢNH: VFF

