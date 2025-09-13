Thanh Nhã lập siêu phẩm giúp Hà Nội thắng đẹp, vươn lên tốp 2 giải nữ quốc gia

CLB TP.HCM 1 thừa hiểu, họ không còn dễ dàng áp đặt lối chơi lên Thái Nguyên T&T như cách đây vài năm khi đội bóng do HLV Văn Thị Thanh dẫn dắt đã được nâng chất rõ rệt. Thực tế, Thái Nguyên T&T đã chơi khá chủ động trước nhà ĐKVĐ, buộc đội TP.HCM phải thận trọng khi triển khai lối đá.





Đội TP.HCM (đỏ) thắng ngược Ảnh: VFF

Trong 45 phút đầu tiên, Thái Nguyên T&T cầm bóng có phần nhỉnh hơn. Tuy vậy, lối đá dạt biên của các học trò HLV Văn Thị Thanh tỏ ra khá bế tắc khi những Mỹ Anh, Minh Chuyên hay Bích Thùy không có nhiều pha đột nhập vào khu vực 16,50 m bởi hàng thủ của CLB TP.HCM 1 chơi chắc chắn, có kỷ luật. Hiệp 1 tưởng chừng như kết thúc với tỷ số 0-0 thì từ quả lật ở cánh phải của đồng đội ở phút bù giờ thứ nhất, Bích Thùy bật cao đánh đầu đưa bóng đi vào góc gần, ghi bàn thắng khai thông thế bế tắc cho Thái Nguyên T&T.

Bất ngờ chưa dừng lại ở đó bởi ở phút thứ tư của giờ bù, TP.HCM 1 có pha hãm thành và K'Thủa tung cú sút đưa bóng vào góc cao khung thành Thái Nguyên T&T, ghi bàn thắng quân bình tỷ số 1-1. Tốc độ của trận đấu được đẩy cao ở hiệp 2. Phút 67, Minh Chuyên để mất bóng vào chân Thu Thảo ngay trước khu vực 16,50 m, tạo cơ hội cho tiền vệ này tung cú sút xa đẹp mắt, ghi bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 cho đội TP.HCM 1 Đội tiếp tục ngự trị ở ngôi đầu với 3 trận toàn thắng.



Thanh Nhã ghi bàn từ cự ly 35 m

Cuộc đọ sức giữa Hà Nội và Than KSVN diễn ra khá hấp dẫn. Hàng tiền vệ của 2 đội tổ chức bóng tốt nên các pha bóng diễn ra ở khu vực giữa sân khá quyết liệt. Hai đội cũng tạo được những cơ hội ăn bàn về phía cầu môn của nhau. Với Hà Nội, tình huống đáng tiếc nhất là ở phút 25 khi Nguyễn Thị Hoa tung cú sút bật cột dọc dội ra, Vũ Thị Hoa đá bồi nhưng thủ môn Khổng Thị Hằng đã xuất sắc cản phá.

Thanh Nhã (áo vàng) ghi bàn cho đội Hà Nội

Than KSVN cũng có vài cú dứt điểm về phía cầu môn của Hà Nội trong 45 phút đầu tiên nhưng thủ môn Vân Liên đã xuất sắc cản phá. Trong hiệp 2, Than KSVN tổ chức nhiều pha tấn công hơn về phía cầu môn Hà Nội. Phút 52, Thúy Hằng sút bóng bật chân hậu vệ Hà Nội, đưa bóng đi ra ngoài. Trong thế trận bị lép vế hơn, Hà Nội bất ngờ có bàn thắng từ một siêu phẩm của Thanh Nhã. Trong một pha đi bóng mạnh mẽ ở phút 72, Thanh Nhã bất ngờ tung cú vuốt bóng ở khoảng cách hơn 35 m, đưa bóng đi vào góc cao khung thành Than KSVN, ghi bàn thắng cho Hà Nội. Năm phút sau, Thanh Nhã bứt tốc, vượt qua Diễm My nhưng cú sút rất trống trải của tiền vệ này lại đưa bóng vọt xà.

Giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 1-0, Hà Nội bứt lên để tạm chiếm vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng với 7 điểm.

