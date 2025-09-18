Cúp C2 châu Á 2025-2026: CLB Công an Hà Nội sẵn sàng gây bất ngờ tại Bắc Kinh

Đ ỐI THỦ CỦA CLB Công an Hà Nội MẠNH CỠ NÀO ?

CLB Bắc Kinh Quốc An đang đứng thứ 4 ở giải VĐQG Trung Quốc (Chinese Super League - CSL) mùa này với 48 điểm, kém đội đầu bảng 5 điểm. Họ luôn được đánh giá là một trong những đội bóng hàng đầu tại đất nước tỉ dân với 1 lần vô địch và 4 lần về nhì tại CSL, 5 lần vô địch Cúp quốc gia, 2 lần đoạt Siêu cúp quốc gia. Ở đấu trường châu Á, thành tích tốt nhất của CLB Bắc Kinh Quốc An trong vòng 5 năm qua là vào đến tứ kết (mùa giải 2020).

CLB Công an Hà Nội (trái) có phong độ cao trước trận đấu với Bắc Kinh Quốc An ẢNH: MINH TÚ

Theo chuyên trang thống kê Transfermarkt, tổng trị giá đội hình của CLB Bắc Kinh Quốc An là 14,5 triệu euro (hơn 450 tỉ đồng), gấp đôi CLB Công an Hà Nội (CAHN). Họ có đến 5 cầu thủ được định giá trên 1 triệu euro là Guga (Bồ Đào Nha, 3,5 triệu euro), Serginho (người Brazil nhập tịch Trung Quốc, 1,7 triệu euro), Fabio Abreu (Bồ Đào Nha, 1,7 triệu euro), Dahwan (Brazil, 1,4 triệu euro), Uros Spajic (Serbia, 1,2 triệu euro). Trong khi đó, ở CLB CAHN cầu thủ được định giá cao nhất là Stefan Mauk với 650.000 euro. Dựa trên những con số này, CLB Bắc Kinh Quốc An rõ ràng được đánh giá cao hơn hẳn đội CAHN và là ứng cử viên số 1 cho vị trí đầu bảng.

C HỜ THẦY TRÒ HLV P OLKING THỂ HIỆN BẢN LĨNH

Tuy nhiên, cơ hội giành điểm của CLB CAHN là vẫn có. Đây không phải lần đầu tiên họ phải chạm trán một đội bóng được đánh giá cao hơn mình ở đấu trường quốc tế. Mùa trước, đội bóng ngành công an từng gặp CLB Buriram United (Thái Lan) tại Cúp C1 Đông Nam Á. Ở vòng bảng, CLB CAHN đánh bại nhà vô địch Thai League với tỷ số 2-1. Sau đó, 2 đội tái đấu ở chung kết. Qua 2 lượt trận, CLB CAHN và Buriram United hòa nhau với tổng tỷ số 5-5. Đại diện VN chỉ thất bại trong loạt đấu luân lưu đầy may rủi, vuột mất chức vô địch một cách đáng tiếc.

Và tương tự CLB Bắc Kinh Quốc An, CLB Buriram United cũng có giá trị đội hình vượt trội CAHN: 14,13 triệu euro. Đương nhiên, bóng đá không có tính chất bắc cầu, nhưng những gì CLB CAHN đã thể hiện trước Buriram United giúp người hâm mộ có thể đặt niềm tin vào việc thầy trò HLV Polking sẽ kiếm 1 điểm, thậm chí là 3 điểm trên đất Trung Quốc.

Bên cạnh đó, CLB CAHN cũng có phong độ cao trước trận đấu này. Ở V-League, CLB đang bất bại với 3 trận thắng, 1 trận hòa. Họ chỉ chịu mất điểm trước một trong những ứng viên vô địch là CLB Thể Công Viettel, thắng thuyết phục các đội Becamex TP.HCM, Hà Nội và Hải Phòng. Quan trọng hơn, CLB CAHN dần khắc phục được điểm yếu phòng ngự khi trung vệ tân binh Adou Minh hòa nhập nhanh, chơi gắn kết với Việt Anh, Hugo Gomes hay Đình Trọng. Trên hàng công, những ngôi sao như Leo Atur, Alan Grafite… vẫn bùng nổ như thường lệ.

Ngoài ra, kinh nghiệm, năng lực của HLV Polking là yếu tố quan trọng giúp CLB CAHN có thể đứng vững. Lối đá kiểm soát, tấn công mạnh mẽ mà nhà cầm quân người Brazil theo đuổi giúp CLB CAHN có thể chơi sòng phẳng với những đối thủ mạnh. Điều này từng thể hiện ở Cúp C1 Đông Nam Á mùa trước. Dù vậy, CLB cũng cần duy trì sự tập trung, quyết đoán để tránh nhận thất bại đáng tiếc như khi đối đầu CLB BG Pathum United (Thái Lan) ở vòng bảng Cúp C1 Đông Nam Á mùa này (dẫn trước, chơi hơn người nhưng để thua ngược).

Nhìn chung, với những gì đã thể hiện trong khoảng thời gian qua, CLB CAHN có đủ cơ sở để hy vọng vào một trận đấu sòng phẳng với CLB Bắc Kinh Quốc An. Nhưng để có kết quả tốt, họ sẽ phải vượt qua những áp lực ngoại cảnh như sân khách, sự kỳ vọng của người hâm mộ, và lực lượng chưa hoàn toàn lành lặn (Quang Hải, Văn Thanh vắng mặt, Alan chưa đạt thể trạng tốt nhất). Đây sẽ là một bài kiểm tra bản lĩnh, sự chuẩn bị và tham vọng của CLB CAHN, một trong những đội bóng mạnh nhất, được đầu tư nhất của bóng đá VN ở thời điểm này.