Bích Thùy 'choáng' khi ghi bàn vào lưới CLB nữ TP.HCM

Bích Thùy (bìa phải) cùng Thái Nguyên T&T có chiến thắng đầu tiên ở giải VĐQG 2025 ảnh: VFF

Tỏa sáng nhưng chưa trọn vẹn

Ở lượt trận thứ 3 giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2025 chứng kiến cuộc tái ngộ nhiều cảm xúc giữa Bích Thùy và đội bóng cũ CLB nữ TP.HCM I - nhà đương kim vô địch. Trong màu áo Thái Nguyên T&T, tiền vệ xứ Quảng ra sân với tâm thế thoải mái nhưng vẫn cháy bỏng khát vọng.

Ngay phút bù giờ đầu tiên của hiệp một, Thùy băng cắt dũng mãnh, bật cao đánh đầu tung lưới đội bóng cũ TP.HCM 1, nhưng đáng tiếc đội bóng của cô thua chung cuộc 1-2.

Sau trận đấu Bích Thùy bày tỏ: "Không giống như lần đầu tiên gặp lại đội bóng cũ ngay sau khi rời đi, khi ấy Thùy ghi bàn nhưng đã không ăn mừng nhằm tri ân đến CLB đã đào tạo ra Thùy. Lần này Thùy thật sự vui vì bàn thắng cho Thái Nguyên T&T. Nhưng tiếc là đội còn non, không giữ được thế trận và để thua ngược".

Bích Thùy (áo xanh) luôn ra sân với khát khao cháy bỏng ảnh: VFF

Thất bại 1-2 trước CLB TP.HCM 1, trở thành bài học đắt giá cho cả tập thể non trẻ của Thái Nguyên T&T. Mặc dù vậy, Bích Thùy cũng khẳng định bản thân sẽ cố gắng hết sức ở giải đấu này và mong ở những trận đấu kế tiếp toàn đội sẽ nỗ lực hơn.

Đến chiều 18.9, Bích Thùy đã cùng CLB Thái Nguyên T&T gặp một đội rất mạnh là Phong Phú Hà Nam. Cả đội thi đấu đầy quyết tâm để giành chiến thắng 2-1, nhờ 2 bàn thắng của Minh Chuyên, Lò Thị Hoài.

Thái Nguyên T&T đã có chiến thắng đầu tiên ở mùa giải mới. Nhưng phải thừa nhận rằng với 5 điểm sau 4 trận, kém 2 đội nhất bảng Hà Nội và CLB nữ TP.HCM I lần lượt 5 và 4 điểm thì cơ hội lội ngược dòng cho Bích Thùy và đồng đội rất khó khăn.

Chơi bóng để xứng đáng đoạt Quả bóng vàng

Bích Thùy ghi bàn vào lưới đội tuyển Úc ảnh: Minh Tú

Ở tuổi 30, Nguyễn Thị Bích Thùy vẫn đặt mục tiêu rõ ràng cho bản thân: Cùng đội tuyển nữ Việt Nam đoạt HCV SEA Games 33 ở Thái Lan cuối năm 2025, và nỗ lực hết mình để hiện thực hóa giấc mơ đoạt Quả bóng vàng Việt Nam.

"Thùy hy vọng trong tương lai mọi người sẽ biết đến Thùy là một cầu thủ biết chơi đá bóng, việc có xứng đáng với Quả bóng vàng Việt Nam hay không, khán giả sẽ là người đánh giá công bằng nhất. Cá nhân Thùy coi đó là mục tiêu cố gắng hết mình", cô chia sẻ.

Bích Thùy cho biết, cô rất xúc động bởi tình cảm từ khán giả. Đặc biệt ở sân Lạch Tray (TP.Hải Phòng), nơi cô cảm nhận "mọi người thật sự biết đến Thùy là một cầu thủ biết chơi bóng" ở giải vô địch nữ Đông Nam Á 2025.

Bích Thùy ghi 3 bàn tại giải vô địch nữ Đông Nam Á 2025 ảnh: Minh Tú

Bích Thùy nhắn gửi: "Thùy cảm nhận điều thành công nhất năm nay là Thùy đã nhận được sự yêu mến của những CĐV sân Lạch Tray. Lần đầu tiên sau 15 năm sự nghiệp bóng đá, TP.Hải Phòng đã cho Thùy cảm giác mọi người biết đến Thùy là một cầu thủ biết chơi bóng.

Từ giải vô địch Đông Nam Á 2025 được tổ chức trên sân Lạch Tray và đến lúc này là các trận thi đấu ở giải bóng đá nữ vô địch quốc gia đang diễn ra, Thùy rất trân quý sự ủng hộ của khán giả. Mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ ở chặng đường phía trước. Điều đó tiếp thêm cho Thùy rất nhiều động lực trong tương lai."