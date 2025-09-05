Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

‘Hot girl’ đội tuyển nữ Việt Nam chia sẻ khuôn mặt bầm tím vì thi đấu, fan xót xa

Thu Bồn
Thu Bồn
05/09/2025 14:17 GMT+7

Không lâu sau trận khai màn giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2025, Hoàng Thị Loan đã chia sẻ hình ảnh gương mặt bị sưng to và bầm tím vì va chạm trong lúc thi đấu, khiến người hâm mộ xót xa.

"Chiến binh thép" của bóng đá nữ Việt Nam

Trên trang cá nhân, Hoàng Thị Loan khiến nhiều fan vừa xót xa vừa khâm phục khi đăng tải những hình ảnh với gương mặt sưng vù, vùng mắt tím bầm sau tình huống va chạm ở trận đấu giữa CLB Hà Nội và CLB Phong Phú Hà Nam diễn ra vào ngày 4.9, thuộc giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2025. Dù bị tổn thương nặng ở vùng mặt, nữ hậu vệ vẫn lạc quan chia sẻ trang cá nhân thông báo: "Mỗi lần thi đấu trời nắng gắt thì tinh thần tôi vẫn không bao giờ xuống được. Chỉ có thể làm nhan sắc tôi xuống được thôi".

‘Hot girl’ đội tuyển nữ Việt Nam chia sẻ khuôn mặt bầm tím vì thi đấu, fan xót xa- Ảnh 1.
‘Hot girl’ đội tuyển nữ Việt Nam chia sẻ khuôn mặt bầm tím vì thi đấu, fan xót xa- Ảnh 2.
‘Hot girl’ đội tuyển nữ Việt Nam chia sẻ khuôn mặt bầm tím vì thi đấu, fan xót xa- Ảnh 3.

Hoàng Thị Loan rất lạc quan sau chấn thương khiến vùng mặt sưng to và bầm tím

ẢNH: FBNV

Thông điệp dí dỏm nhưng đầy mạnh mẽ này nhanh chóng tạo hiệu ứng, khi bài viết nhận được hàng ngàn lượt tương tác. Dưới phần bình luận, nhiều người hâm mộ không giấu được sự xót xa khi thấy gương mặt biến dạng của Hoàng Thị Loan. Bên cạnh đó, nhiều fan đã gửi lời động viên, chúc cô sớm hồi phục để tiếp tục cống hiến cho CLB và đội tuyển. Một số người dùng mạng xã hội còn gọi Hoàng Thị Loan là "chiến binh thép" của bóng đá nữ Việt Nam, luôn giữ tinh thần lạc quan ngay cả khi gặp chấn thương đau đớn.

Trước đó, chấn thương của Hoàng Thị Loan xảy ra ở phút 24 trong trận đấu giữa CLB nữ Hà Nội và CLB Phong Phú Hà Nam. Trong một pha tranh chấp bóng bổng, cô bật cao phá bóng và không may va chạm trực diện với đầu của cầu thủ đối phương. Cú va chạm mạnh khiến Hoàng Thị Loan ôm mặt và ngồi xuống sân, buộc trọng tài phải tạm dừng trận đấu để nhân viên y tế vào hỗ trợ. Sau đó, trung vệ của đội tuyển nữ Việt Nam vẫn tiếp tục thi đấu.

Cú va chạm mạnh khiến khuôn mặt của Hoàng Thị Loan bị bầm tím

