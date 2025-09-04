Hà Nội có 3 điểm ngày khai màn giải nữ, Bích Thùy tỏa sáng nhưng Thái Nguyên vẫn chịu chia điểm

Bóng đá nữ Hà Nội ra quân thắng lợi

Trận đấu diễn ra trên sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF, nơi Phong Phú Hà Nam gặp Hà Nội. Ngay từ phút thứ 8, Hải Yến thực hiện tình huống mở cánh xuất sắc cho Nguyễn Thị Hoa. Tiền vệ của Hà Nội không bỏ lỡ cơ hội, tung cú sút xa đẹp mắt mở tỷ số trận đấu.

Có được bàn thắng dẫn trước, Hà Nội thi đấu theo đúng chiến thuật của mình. Mặc dù vậy, đội bóng thủ đô đã bỏ lỡ không ít cơ hội trong hiệp 1, khi Ngân Thị Vạn Sự và Phạm Hải Yến không thể tận dụng thành công các pha bóng nguy hiểm. Phong Phú Hà Nam, với các pha tấn công chủ yếu từ cánh phải của Trần Thị Duyên, cũng không tạo ra được sự khác biệt đáng kể. Hai đội rời sân với tỷ số 1-0 nghiêng về Hà Nội.

Hà Nội (áo vàng) có trận ra quân trọn vẹn

Bước sang hiệp 2, dù thi đấu đầy nỗ lực, Tuyết Dung và các đồng đội của Phong Phú Hà Nam vẫn gặp khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành của đối phương. Hà Nội cũng không thể ghi thêm bàn thắng, và trận đấu khép lại với chiến thắng 1-0 cho đội bóng thủ đô.

Trận đấu diễn ra trên sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF

Bích Thùy tỏa sáng, Thái Nguyên vẫn không giữ được lợi thế

Trong trận đấu còn lại của vòng 1, Thái Nguyên T&T gặp Than KSVN. Ngay từ phút thứ 6, Nguyễn Thị Bích Thùy mở tỷ số cho Thái Nguyên T&T bằng một cú dứt điểm kỹ thuật từ khoảng cách 25 mét. 11 phút sau, Bích Thùy tiếp tục ghi dấu ấn khi kiến tạo cho Minh Chuyên dễ dàng nâng tỷ số lên 2-0.

Trận đấu diễn ra gay cấn với 4 bàn thắng chia đều cho 2 bên

Tuy nhiên, Than KSVN không bỏ cuộc và tràn lên tấn công. Phút 36, từ pha tạt bóng chính xác của Thu Thìn, Hà Thị Nhài đánh đầu vào lưới trống, rút ngắn tỷ số còn 1-2. Sau giờ nghỉ, Than KSVN tiếp tục gây sức ép và đã có được bàn gỡ hòa 2-2 nhờ pha sút xa thành công của Trúc Hương ở phút 52 sau đường chuyền của Nguyễn Thị Vạn. Dù tạo ra nhiều cơ hội, Than KSVN không thể ghi thêm bàn thắng và đành chấp nhận kết quả hòa 2-2.