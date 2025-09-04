Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Hà Nội có 3 điểm ngày khai màn giải nữ, Bích Thùy tỏa sáng nhưng Thái Nguyên vẫn chịu chia điểm

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
04/09/2025 19:05 GMT+7

Trong ngày khai màn giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2025, Hà Nội giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Phong Phú Hà Nam trong khi trận đấu giữa Thái Nguyên T&T và Than KSVN kết thúc với tỷ số hòa.

Bóng đá nữ Hà Nội ra quân thắng lợi

Trận đấu diễn ra trên sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF, nơi Phong Phú Hà Nam gặp Hà Nội. Ngay từ phút thứ 8, Hải Yến thực hiện tình huống mở cánh xuất sắc cho Nguyễn Thị Hoa. Tiền vệ của Hà Nội không bỏ lỡ cơ hội, tung cú sút xa đẹp mắt mở tỷ số trận đấu.

Có được bàn thắng dẫn trước, Hà Nội thi đấu theo đúng chiến thuật của mình. Mặc dù vậy, đội bóng thủ đô đã bỏ lỡ không ít cơ hội trong hiệp 1, khi Ngân Thị Vạn Sự và Phạm Hải Yến không thể tận dụng thành công các pha bóng nguy hiểm. Phong Phú Hà Nam, với các pha tấn công chủ yếu từ cánh phải của Trần Thị Duyên, cũng không tạo ra được sự khác biệt đáng kể. Hai đội rời sân với tỷ số 1-0 nghiêng về Hà Nội.

Hà Nội có 3 điểm ngày khai màn giải nữ, Bích Thùy tỏa sáng nhưng Thái Nguyên vẫn chịu chia điểm- Ảnh 1.

Hà Nội (áo vàng) có trận ra quân trọn vẹn

Bước sang hiệp 2, dù thi đấu đầy nỗ lực, Tuyết Dung và các đồng đội của Phong Phú Hà Nam vẫn gặp khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành của đối phương. Hà Nội cũng không thể ghi thêm bàn thắng, và trận đấu khép lại với chiến thắng 1-0 cho đội bóng thủ đô.

Hà Nội có 3 điểm ngày khai màn giải nữ, Bích Thùy tỏa sáng nhưng Thái Nguyên vẫn chịu chia điểm- Ảnh 2.

Trận đấu diễn ra trên sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF

Bích Thùy tỏa sáng, Thái Nguyên vẫn không giữ được lợi thế

Trong trận đấu còn lại của vòng 1, Thái Nguyên T&T gặp Than KSVN. Ngay từ phút thứ 6, Nguyễn Thị Bích Thùy mở tỷ số cho Thái Nguyên T&T bằng một cú dứt điểm kỹ thuật từ khoảng cách 25 mét. 11 phút sau, Bích Thùy tiếp tục ghi dấu ấn khi kiến tạo cho Minh Chuyên dễ dàng nâng tỷ số lên 2-0.

Hà Nội có 3 điểm ngày khai màn giải nữ, Bích Thùy tỏa sáng nhưng Thái Nguyên vẫn chịu chia điểm- Ảnh 3.

Trận đấu diễn ra gay cấn với 4 bàn thắng chia đều cho 2 bên

Tuy nhiên, Than KSVN không bỏ cuộc và tràn lên tấn công. Phút 36, từ pha tạt bóng chính xác của Thu Thìn, Hà Thị Nhài đánh đầu vào lưới trống, rút ngắn tỷ số còn 1-2. Sau giờ nghỉ, Than KSVN tiếp tục gây sức ép và đã có được bàn gỡ hòa 2-2 nhờ pha sút xa thành công của Trúc Hương ở phút 52 sau đường chuyền của Nguyễn Thị Vạn. Dù tạo ra nhiều cơ hội, Than KSVN không thể ghi thêm bàn thắng và đành chấp nhận kết quả hòa 2-2.

Tin liên quan

Ngọc Mỹ: Bàn thắng cho U.23 Việt Nam của chân sút khiến HLV Popov phải thay đổi

Ngọc Mỹ: Bàn thắng cho U.23 Việt Nam của chân sút khiến HLV Popov phải thay đổi

Nguyễn Ngọc Mỹ sẽ không bao giờ quên được đêm 3.9 đỏ rực trên sân Việt Trì, với bàn thắng mở tài khoản ở lần đầu tiên được HLV Kim Sang-sik sắp đá chính đội U.23 Việt Nam.

Những ‘cú đấm thép’ lột xác ngoạn mục, vũ khí tấn công của U.23 Việt Nam trở nên lợi hại

Báo chí Bangladesh ca ngợi U.23 Việt Nam tài năng, âu lo khi HLV bị ốm

Khám phá thêm chủ đề

hà nội Bóng đá nữ Bích Thùy thái nguyên Bóng đá nữ VĐQG cúp Thái Sơn Bắc 2025
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận