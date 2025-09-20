U.23 Việt Nam chinh phục U.23 châu Á 2026: Bốc thăm khi nào, ở đâu?

U.23 Việt Nam nuôi khát vọng đi sâu tại giải U.23 châu Á 2026 ảnh: Minh Tú

U.23 Việt Nam duy trì phong độ ở giải U.23 châu Á

Đội tuyển U.23 Việt Nam là một trong những đội bóng có thành tích thuộc tốp đầu ở giải U.23 châu Á. Ba chiến thắng liên tiếp trên sân Việt Trì ở vòng loại đã giúp chúng ta góp mặt 6/7 giải đấu trẻ cao nhất châu lục.

Nhờ tham dự đều và có thành tích ổn định, Việt Nam đã từ vị trí hạt giống số 3 - từ năm 2022 trở về trước - đã được đôn lên nhóm hạt giống số 2 từ giải U.23 châu Á 2024 ở Qatar.

Hướng tới giải đấu tại Ả Rập Xê Út vào tháng 1.2026 tới, thành tích 2 lần vào tứ kết, 1 lần tham dự vòng bảng đã giúp chúng ta giữ được suất trong nhóm hạt giống số 2 khi AFC xếp hạt giống theo thành tích ở 3 kỳ liên tiếp (2020, 2022 và 2024), thay vì chỉ 1 giải gần nhất như trước đây.

U.23 Việt Nam chinh phục HCV SEA Games 33: Tại sao không?

Văn Trường là 1 trong những đội trưởng của U.23 Việt Nam ảnh: Minh Tú

Điều này sẽ mở ra hy vọng để U.23 Việt Nam có thể gặp những đối thủ thuận lợi ở vòng bảng, tránh viễn cảnh rơi vào bảng "tử thần", sớm đụng độ nhiều ông lớn ảnh hưởng đến tham vọng đi vào vòng knock-out.

Kỳ vọng từ những lá thăm tại Kuala Lumpur

Dự kiến vào lúc 16 giờ Việt Nam ngày 2.10 tới, AFC sẽ tiến hành lễ bốc thăm cho vòng chung kết giải U.23 châu Á 2026, nơi U.23 Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 2 với các ông lớn Hàn Quốc, Úc và Qatar.

Ngoài nhóm hạt giống số 1 ngoài nước chủ nhà Ả Rập Xê Út còn có Uzbekistan, Nhật Bản và Iraq thì U.23 Việt Nam sẽ có lợi thế hơn nhóm hạt giống số 3 có Thái Lan, Jordan, UAE và Iran. Trung Quốc nằm trong nhóm hạt giống số 4 với Syria, Kyrgyzstan và Li Băng.

Văn Khang trong một pha tấn công của U.23 Việt Nam ảnh: Minh Tú

Theo cách bốc thăm này, viễn cảnh thuận lợi nhất cho U.23 Việt Nam khi nằm chung bảng với Iraq (hạt giống số 1), Thái Lan hoặc Jordan/UAE (hạt giống số 3) và Trung Quốc/Kyrgyzstan có thực lực vừa sức hơn những cái tên nặng ký khác.

Dự kiến HLV Kim Sang-sik sẽ bay sang Kuala Lumpur (Malaysia) để tham dự lễ bốc thăm của AFC, nơi ông sẽ có dịp gặp đại diện 15 đội bóng U.23 mạnh nhất châu lục vào thời điểm này, nhận diện 3 đội bóng sẽ nằm chung bảng với U.23 Việt Nam.

Chắc chắn, thời khắc đó sẽ là khởi đầu cho tham vọng của thầy trò ông Kim nhằm chinh phục giải U.23 châu Á 2026, với mục tiêu ban đầu là vượt qua vòng bảng giống 2 năm 2022 và 2024, trước khi nhắm đến cái đích cao hơn với cột mốc chung kết năm 2018 của người tiền bối Park Hang-seo.