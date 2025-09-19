Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Nảy lửa vòng 4 V-League, ‘tự dưng’ HAGL đến tận tháng 12 mới đấu: Lý do bất ngờ!

Thu Bồn
Thu Bồn
19/09/2025 18:34 GMT+7

Vòng 4 V-League 2025-2026 hứa hẹn hấp dẫn với 6 cặp đấu. Trong khi đó, HAGL và CLB Công an Hà Nội không ra sân. Trận đấu giữa 2 đội này được dời lịch sang cuối năm nay.

Sau quãng nghỉ FIFA Days, V-League 2025-2026 trở lại với vòng đấu thứ 4, hứa hẹn hấp dẫn với những màn so tài đáng chú ý. Trong đó, tâm điểm là cuộc chạm trán giữa tân binh Ninh Bình gặp đương kim vô địch Nam Định vào 18 giờ ngày 22.9; trận "derby" TP.HCM giữa CLB Becamex TP.HCM (trước đây là CLB Bình Dương) và CLB Công an TP.HCM (tiền thân là CLB TP.HCM) vào 18 giờ ngày 21.9; và màn tái đấu giữa 2 đội bóng thủ đô: CLB Hà Nội và Thể Công Viettel vào lúc 19 giờ 15 ngày 20.9.

Những cặp đấu còn lại gồm: CLB PVF-CAND gặp CLB Đà Nẵng (18 giờ ngày 20.9), CLB Thanh Hóa tiếp CLB Hải Phòng (18 giờ ngày 20.9), SLNA đụng độ CLB Hà Tĩnh (18 giờ ngày 21.9).

Tại sao HAGL đá vòng 4 V-League vào tháng 12?

Vòng 4 của V-League mùa này chỉ có 6 trận, thay vì 7 trận như thông thường. Hai đội không ra sân ở vòng 4 là HAGL và CLB Công an Hà Nội. Trận đấu thuộc vòng 4 giữa HAGL và đội Công an Hà Nội được ban tổ chức dời lịch, dự kiến diễn ra ngày 18.12.

Nảy lửa vòng 4 V-League, ‘tự dưng’ HAGL đến tận tháng 12 mới đấu: Lý do bất ngờ!- Ảnh 1.

HAGL (phải) sẽ đấu trận vòng 4 dự kiến vào tháng 12

ẢNH: CLB HAGL

Lý do là Công an Hà Nội đang cùng lúc chinh chiến ở nhiều mặt trận, trong đó có đấu trường AFC Champions League Two (Cúp C2 châu Á) và ASEAN Club Championship (Cúp C1 Đông Nam Á). Để tạo điều kiện tốt nhất cho đội bóng ngành công an cạnh tranh thành tích ở giải đấu khu vực và châu lục, lịch thi đấu V-League đã được điều chỉnh.

Từ nay cho đến trước khi đá bù vòng 4 với CLB Công an Hà Nội, HAGL sẽ thi đấu ít hơn các đội khác 1 trận. Trong khi đó, CLB Công an Hà Nội hiện đã đá 4 trận ở V-League. Bởi hôm 13.9, đội bóng ngành công an đã ra sân ở trận đấu sớm thuộc vòng 6, thắng CLB Hải Phòng với tỷ số 2-1.

Nảy lửa vòng 4 V-League, ‘tự dưng’ HAGL đến tận tháng 12 mới đấu: Lý do bất ngờ!- Ảnh 2.

Lịch thi đấu vòng 4 V-League 2025-2026

ẢNH: CMH

Vào lúc này, thầy trò HLV Mano Polking đang tạm dẫn đầu trên bảng xếp hạng V-League với 10 điểm. HAGL có khả năng sẽ rơi xuống đáy bảng sau khi vòng 4 khép lại. Đội bóng phố núi hiện đứng áp chót với 1 điểm (hiệu số -4), còn CLB Thanh Hóa cuối bảng cũng có 1 điểm (hiệu số -5). Trong trường hợp đội xứ Thanh có điểm trước CLB Hải Phòng ở vòng 4, HAGL sẽ tạm thời bị đẩy xuống đứng cuối bảng.

Tin liên quan

Đội tuyển Việt Nam so tài Trung Quốc, Li Băng: Tranh vé futsal châu Á

Đội tuyển Việt Nam so tài Trung Quốc, Li Băng: Tranh vé futsal châu Á

Từ ngày 20.9, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào hành trình chinh phục tấm vé dự vòng chung kết (VCK) futsal châu Á 2026 với các đội Hồng Kông, Trung Quốc và Li Băng.

Lịch thi đấu U.18 Việt Nam tại Hàn Quốc: Chạm trán đội cực mạnh từ Trung Quốc, Nhật Bản

Khám phá thêm chủ đề

V-League HAGL lịch thi đấu
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận