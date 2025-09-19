Nảy lửa vòng 4 V-League, ‘tự dưng’ HAGL đến tận tháng 12 mới đấu: Lý do bất ngờ!

Sau quãng nghỉ FIFA Days, V-League 2025-2026 trở lại với vòng đấu thứ 4, hứa hẹn hấp dẫn với những màn so tài đáng chú ý. Trong đó, tâm điểm là cuộc chạm trán giữa tân binh Ninh Bình gặp đương kim vô địch Nam Định vào 18 giờ ngày 22.9; trận "derby" TP.HCM giữa CLB Becamex TP.HCM (trước đây là CLB Bình Dương) và CLB Công an TP.HCM (tiền thân là CLB TP.HCM) vào 18 giờ ngày 21.9; và màn tái đấu giữa 2 đội bóng thủ đô: CLB Hà Nội và Thể Công Viettel vào lúc 19 giờ 15 ngày 20.9.

Những cặp đấu còn lại gồm: CLB PVF-CAND gặp CLB Đà Nẵng (18 giờ ngày 20.9), CLB Thanh Hóa tiếp CLB Hải Phòng (18 giờ ngày 20.9), SLNA đụng độ CLB Hà Tĩnh (18 giờ ngày 21.9).

Tại sao HAGL đá vòng 4 V-League vào tháng 12?

Vòng 4 của V-League mùa này chỉ có 6 trận, thay vì 7 trận như thông thường. Hai đội không ra sân ở vòng 4 là HAGL và CLB Công an Hà Nội. Trận đấu thuộc vòng 4 giữa HAGL và đội Công an Hà Nội được ban tổ chức dời lịch, dự kiến diễn ra ngày 18.12.

HAGL (phải) sẽ đấu trận vòng 4 dự kiến vào tháng 12 ẢNH: CLB HAGL

Lý do là Công an Hà Nội đang cùng lúc chinh chiến ở nhiều mặt trận, trong đó có đấu trường AFC Champions League Two (Cúp C2 châu Á) và ASEAN Club Championship (Cúp C1 Đông Nam Á). Để tạo điều kiện tốt nhất cho đội bóng ngành công an cạnh tranh thành tích ở giải đấu khu vực và châu lục, lịch thi đấu V-League đã được điều chỉnh.

Từ nay cho đến trước khi đá bù vòng 4 với CLB Công an Hà Nội, HAGL sẽ thi đấu ít hơn các đội khác 1 trận. Trong khi đó, CLB Công an Hà Nội hiện đã đá 4 trận ở V-League. Bởi hôm 13.9, đội bóng ngành công an đã ra sân ở trận đấu sớm thuộc vòng 6, thắng CLB Hải Phòng với tỷ số 2-1.

Lịch thi đấu vòng 4 V-League 2025-2026 ẢNH: CMH

Vào lúc này, thầy trò HLV Mano Polking đang tạm dẫn đầu trên bảng xếp hạng V-League với 10 điểm. HAGL có khả năng sẽ rơi xuống đáy bảng sau khi vòng 4 khép lại. Đội bóng phố núi hiện đứng áp chót với 1 điểm (hiệu số -4), còn CLB Thanh Hóa cuối bảng cũng có 1 điểm (hiệu số -5). Trong trường hợp đội xứ Thanh có điểm trước CLB Hải Phòng ở vòng 4, HAGL sẽ tạm thời bị đẩy xuống đứng cuối bảng.