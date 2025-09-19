Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Lịch thi đấu U.18 Việt Nam tại Hàn Quốc: Chạm trán đội cực mạnh từ Trung Quốc, Nhật Bản

Nghi Thạo
Nghi Thạo
19/09/2025 10:48 GMT+7

Trong khuôn khổ giải bóng đá quốc tế Seoul Eou Cup 2025 diễn ra tại Hàn Quốc, đội tuyển U.18 Việt Nam sẽ chạm trán với những đối thủ chất lượng đến từ chủ nhà, Trung Quốc, Nhật Bản.

Tối 18.9, đội dự tuyển U.18 Việt Nam đã lên đường sang Hàn Quốc để tham dự giải bóng đá quốc tế Seoul Eou Cup 2025. Ngay khi đặt chân tới Seoul, toàn đội đã được ban tổ chức địa phương đón tiếp chu đáo và nhanh chóng ổn định nơi lưu trú. Chiều 19.9, thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi sẽ bước vào buổi tập đầu tiên trên đất Hàn Quốc.

Trước đó, đội dự tuyển U.18 Việt Nam đã có hơn 3 tuần tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam kể từ ngày 25.8. Trong giai đoạn chuẩn bị này, HLV người Nhật Bản Yutaka Ikeuchi cùng ban huấn luyện đã triệu tập 32 cầu thủ, trong đó có nhiều gương mặt từng tham dự VCK U.17 châu Á 2025. Để kiểm tra và đánh giá phong độ của các học trò, đội đã thi đấu giao hữu với nhiều đối thủ chất lượng như U.21 Hà Nội, U.21 Công an Hà Nội, U.21 PVF-CAND… Thông qua các trận đấu này, ban huấn luyện đã sàng lọc, tinh gọn lực lượng và chốt danh sách chính thức gồm 23 cầu thủ tham dự Seoul Eou Cup 2025.

Lịch thi đấu U.18 Việt Nam tại Hàn Quốc: Chạm trán đội cực mạnh từ Trung Quốc, Nhật Bản- Ảnh 1.

U.18 Việt Nam có mặt tại Hàn Quốc vào ngày 18.9

ẢNH: VFF

Giải quốc tế Seoul Eou Cup 2025 sẽ diễn ra từ ngày 21.9 đến 28.9 tại Seoul, quy tụ 8 đội bóng trẻ chất lượng trong khu vực gồm: dự tuyển U.18 Việt Nam, Seoul FA (tuyển chọn U.18 xuất sắc nhất Seoul), K-League U18 All Star (tuyển chọn U.18 K-League), Trường THPT Gangneung Jungang - đương kim vô địch giải Trung học Hàn Quốc, Đại học Kanto (Nhật Bản), U.18 Johor Darul Ta'zim (Malaysia), U.18 Buriram United (Thái Lan) và U.18 Zhejiang (Trung Quốc).

Việc tạo điều kiện cho đội dự tuyển U.18 Việt Nam tham dự giải đấu này nằm trong kế hoạch xây dựng lực lượng, củng cố đội hình cho các đội tuyển trẻ của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), hướng tới những mục tiêu quan trọng tại các giải đấu chính thức trong thời gian tới.

Lịch thi đấu của đội dự tuyển U.18 Việt Nam tại Seoul Eou Cup 2025

Ngày 20.9, 17 giờ: U.18 Việt Nam gặp K-League U.18 All Star

Ngày 22.9, 14 giờ: U.18 Việt Nam gặp Đại học Kanto (Nhật Bản)

Ngày 24.9, 14 giờ: U.18 Việt Nam gặp U.18 Zhejiang (Trung Quốc)

Lịch thi đấu U.18 Việt Nam tại Hàn Quốc: Chạm trán đội cực mạnh từ Trung Quốc, Nhật Bản- Ảnh 2.

Danh sách U.18 Việt Nam sang Hàn Quốc

ẢNH: VFF


