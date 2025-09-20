Đội tuyển Việt Nam sẽ có thêm 'Tây' bên cạnh Xuân Son: Kịp ra mắt trận đại chiến Malaysia?

Đội tuyển Việt Nam đón gương mặt mới?

Bóng đá Việt Nam có thể chào đón thêm một cầu thủ không mang dòng máu Việt Nam, khi trung vệ Gustavo Sant Ana Santos (CLB Đà Nẵng) vừa được đề xuất nhập tịch. Được biết, đây là đề nghị của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và HLV Kim Sang-sik, nhằm tiến hành để đội tuyển Việt Nam có thêm một nhân tố giỏi ở hàng phòng ngự.

Gustavo gia nhập V-League từ năm 2019, khi khoác áo CLB Thể Công Viettel. Trung vệ sinh năm 1995 sau đó chuyển sang hàng loạt đội bóng như SLNA, Quảng Ninh, Thanh Hóa, và hiện tại gắn bó với Đà Nẵng.

Trung vệ Gustavo Santos ẢNH: CLB ĐÀ NẴNG

Gustavo đã tích lũy đủ 5 năm thi đấu và sinh sống tại Việt Nam. Dù không phải trung vệ xuất chúng, nhưng ngoại binh của CLB Đà Nẵng luôn đá ở mức tròn trịa. Anh có thể hình tốt, lối đá kỹ thuật, tranh chấp và đọc tình huống thông minh. Nhờ vậy, Gustavo không khó tìm kiếm đội bóng ở Việt Nam. Mọi CLB đều cần một "lính ngự lâm" tin cậy và giàu kinh nghiệm V-League như những gì Gustavo thể hiện suốt 6 năm qua.

Đỉnh cao (về mặt thành tích) của Gustavo là mùa 2023 - 2024, khi anh đoạt Siêu cúp quốc gia 2023, Cúp quốc gia 2023 - 2024 cùng CLB Thanh Hóa. Dưới bàn tay huấn luyện của ông Velizar Popov, Gustavo trở thành bức tường vững chãi ở hàng thủ, giúp đội bóng khiêm tốn như Thanh Hóa đã thắng cả CLB Nam Định và CLB Hà Nội để bảo vệ ngai vàng.

Hiện tại, hồ sơ nhập tịch của Gustavo đã được trình đến cơ quan chức năng để xem xét. Nếu thuận lợi, anh có thể sở hữu quốc tịch trong năm nay và có thể kịp ra mắt đội tuyển Việt Nam trong trận gặp Malaysia vào tháng 3.2026.

Vì sao HLV Kim Sang-sik rất cần Gustavo?

Lâu nay, vấn đề của đội tuyển Việt Nam luôn được chỉ ra ở hàng công, đặc biệt tại tuyến tiền đạo. Với Nguyễn Xuân Son, HLV Kim Sang-sik đã tìm ra lời giải hoàn hảo.

Sức mạnh vô song, khả năng độc lập tác chiến và ghi bàn toàn diện của Xuân Son đã kéo "con tàu" đội tuyển Việt Nam lên tới đỉnh cao AFF Cup 2024.

Tuy nhiên, hàng thủ cũng là nơi ông Kim cần cải tổ. Khi mới nắm quyền, nhà cầm quân người Hàn Quốc ưu tiên những trung vệ từng được người tiền nhiệm Park Hang-seo đặt niềm tin, như Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Thành Chung, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Thanh Bình. Hàng thủ vẫn chơi ổn ở AFF Cup 2024, nhưng đã bắt đầu sa sút phong độ từ mùa giải này.

Đội tuyển Việt Nam cần vững chãi hơn ẢNH: MINH TÚ

Duy Mạnh, Thành Chung đang "chìm sâu" cùng CLB Hà Nội. Tiến Dũng không còn là nhân tố quan trọng của Thể Công Viettel, khi thậm chí không chơi nổi bật bằng tân binh Kyle Colonna. Các trung vệ của ông Kim cũng đã 29, 30 tuổi, chỉ còn khoảng vài năm thi đấu đỉnh cao.

HLV Kim Sang-sik đang "đào xới" V-League để tìm trung vệ giỏi. Không phải ngẫu nhiên, ê-kíp huấn luyện của ông gọi nhiều tân binh ở hàng thủ tại đợt tập trung tháng 9 vừa qua, như Trần Hoàng Phúc, Đinh Quang Kiệt, Phan Du Học, chưa kể thử nghiệm cả phương án Đặng Văn Tới mà ông Kim từng gọi trước đó 3 tháng.

Dù vậy, chất lượng trung vệ nội khó khiến HLV Kim Sang-sik hài lòng. Đội tuyển Việt Nam đã thủng 7 bàn trước CLB Nam Định và CLB Công an Hà Nội trong 2 trận giao hữu nội bộ, với nhiều sai lầm cá nhân.

Hoàng Phúc, Quang Kiệt có thể tiến bộ, nhưng họ cần thời gian. Mà thời gian lại là thứ HLV Kim Sang-sik không có lúc này. Muốn ngược dòng trước Malaysia, đội tuyển Việt Nam cần những trung vệ dạn dày, có thể sử dụng ngay và luôn như trường hợp của Gustavo.

Trung vệ Gustavo sinh năm 1995, nhiều khả năng chỉ là giải pháp ngắn hạn, nhưng có lẽ, ông Kim đang cần kết hợp cả giải pháp ngắn lẫn dài. Chiến thắng là mục tiêu tối thượng.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng sẽ chờ đợi những trung vệ Việt kiều như Adou Minh, Kyle Colonna để tạo nên "tường thép" mới cho hàng thủ đội tuyển Việt Nam.