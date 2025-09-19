Trận đấu quá quả cảm của CLB Công an Hà Nội

Với vỏn vẹn 4 ngoại binh trong đội hình cùng thực lực bị đánh giá thấp hơn đội chủ nhà Bắc Kinh Quốc An, CLB Công an Hà Nội (CAHN) đã chọn cách tiếp cận "biết mình biết người", khi chủ động đá chặt chẽ ở sân nhà.

Tuy nhiên, HLV Alexandre Polking không chọn đá phòng ngự lùi sâu, mà pressing cường độ cao ở tuyến giữa để đoạt bóng phản công. Nhờ đội hình 3-5-2 được tổ chức tốt với bộ đôi Leo Artur và Đình Bắc trên tuyến đầu, CLB CAHN liên tục có những pha tấn công vào khoảng trống sau lưng hậu vệ Bắc Kinh Quốc An.

CLB Công an Hà Nội có trận hòa 2-2 đáng khen trước đội bóng được đánh giá mạnh nhất bảng Bắc Kinh Quốc An ẢNH: CLB CÔNG AN HÀ NỘI

Một trong số đó đã đổi lấy bàn thắng ở phút 15 nhờ công Vitao. Leo Artur chạy chỗ khôn ngoan để thoát xuống cánh trái, trước khi đập nhả với Đình Bắc rồi ngoặt vào dứt điểm. Bóng dội ra và Artur lại đoạt được, rồi trả ngược cho Vitao sút xa ghi bàn. Một bàn thắng điển hình cho phong cách CLB CAHN dưới thời Polking: phối hợp rõ ràng, bài bản, các cầu thủ đều đứng đúng vị trí để kết thúc pha bóng.

Thế trận thuận lợi của CLB CAHN còn được cộng hưởng từ lối chơi bế tắc của CLB Bắc Kinh Quốc An suốt hiệp 1. Đội bóng Trung Quốc kiểm soát bóng trội hơn, nhưng lại thiếu mảng miếng tiếp cận khung thành. Những đường chuyền dài không khuất phục được hàng thủ CLB CAHN với những "cây sào" như Hugo Gomes hay Adou Minh. Ngược lại, những pha phản công từ 2 đến 3 đường chuyền xuyên tuyến sắc bén của CLB CAHN luôn khiến chủ nhà… lạnh gáy. Nếu chắt chiu, CLB CAHN đã có thể dẫn 3-0 trong hiệp 1.

Sự phung phí khiến CLB CAHN trả giá trong hiệp 2, với cú đúp sai lầm của thủ môn Nguyễn Filip. Phút 49, thủ môn sinh năm 1992 không thể bắt gọn cú sút xa của Yang Liyu. Dù bóng không cách xa vị trí, song Filip vẫn lóng ngóng để bóng lọt tay đi vào lưới. Đến phút 65, đường chuyền hỏng tai hại của Filip đưa bóng… thẳng vào chân Zhang Yuning, tạo điều kiện cho đối thủ sút vào lưới trống nâng tỷ số lên 2-1.

CLB Công an Hà Nội đã chiến đấu đến cùng

Sau 2 lần Leo Artur và Đình Bắc sút dội cột, tiền vệ Rogerio Alves đã tận dụng pha bóng lộn xộn trong vòng cấm để đặt lòng đẹp mắt cân bằng tỷ số 2-2. CLB CAHN đã có trận đấu đáng khen, khi giữ vững trận địa phòng ngự trước áp lực của chủ nhà CLB Bắc Kinh Quốc An, đồng thời vẫn nỗ lực triển khai bóng phản công.

Học trò của HLV Polking không cầu hòa, mà thực sự đá để thắng, cố giành 3 điểm trên sân đội bóng được đánh giá mạnh nhất bảng. Đại diện VN đã thực sự chơi tất tay trong lần đầu đá AFC Champions League 2, với lối chơi và tinh thần nghiêm túc. Trận hòa 2-2 là khởi đầu lý tưởng cho CLB CAHN. Đình Bắc cùng đồng đội có kết quả tốt, cùng những bài học (đặc biệt ở khâu giữ tập trung và tận dụng cơ hội) để đội bóng VN chơi tốt hơn trong những trận tới.

Ở lượt đấu thứ hai diễn ra lúc 19 giờ 15 ngày 2.10 trên sân Hàng Đẫy, CLB CAHN sẽ đá sân nhà để tiếp đón Tai Po, đội đã thắng MacArthur với tỷ số 2-1 trong ngày ra quân.