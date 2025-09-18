Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Lộ diện những cái tên đầu tiên vào tứ kết U.17 quốc gia, ứng viên vô địch toàn thắng

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
18/09/2025 21:01 GMT+7

Chiều 18.9 tại P.Bà Rịa (TP.HCM), lượt trận cuối vòng bảng giải bóng đá Vô địch U.17 quốc gia – Cúp Thái Sơn Nam 2025 đã diễn ra. Các đội mạnh đều khẳng định sức mạnh để giành vé vào tứ kết. Trong khi đó, U.17 PVF-CAND tiếp tục duy trì phong độ toàn thắng, củng cố vị thế ứng viên hàng đầu.

U.17 SLNA, Hà Nội và Thể Công Viettel thắng dễ

Ở bảng B, U.17 SLNA chỉ cần một kết quả hòa để giành vé vào tứ kết, trong khi U.17 LPBank HAGL phải thắng mới có thể nuôi hy vọng. Thế trận thuận lợi đến sớm với đội bóng xứ Nghệ khi ở phút 12, Viết Duy có pha solo ấn tượng từ giữa sân trước khi lốp bóng kỹ thuật mở tỷ số. Mặc dù vậy, nỗ lực tấn công của HAGL đã giúp họ gỡ hòa 1-1 nhờ cú sút phạt đẹp mắt của đội trưởng Vũ Thái ở phút 40. Tuy nhiên, hiệp 2 chứng kiến sự trở lại mạnh mẽ của SLNA. Phút 69, Anh Đức thực hiện cú sút xa nâng tỷ số lên 2-1, trước khi Huy Phan đánh đầu ấn định chiến thắng 3-1 cho SLNA.

Lộ diện những cái tên đầu tiên vào tứ kết U.17 quốc gia, ứng viên vô địch toàn thắng- Ảnh 1.

U.17 SLNA có trận đấu bùng nổ trước U.17 HAGL

Ở trận đấu cùng giờ, U.17 Hà Nội dễ dàng vượt qua U.17 Becamex TP.HCM với chiến thắng 2-0 nhờ cú đúp của Mạnh Quân, qua đó giành 7 điểm và cùng U.17 SLNA chiếm hai vị trí dẫn đầu bảng. U.17 Becamex TP.HCM kết thúc vòng bảng với 3 điểm, trong khi U.17 LPBank HAGL bị loại sau ba trận toàn thua.

Lộ diện những cái tên đầu tiên vào tứ kết U.17 quốc gia, ứng viên vô địch toàn thắng- Ảnh 2.

U.17 Becamex TP.HCM (áo tím) kết thúc vòng bảng với 3 điểm

Tại bảng C, U.17 Thể Công Viettel có màn trình diễn bùng nổ trước U.17 TP.HCM. Ngay trong hiệp 1, đội bóng áo lính đã ghi tới 5 bàn thắng, trong đó Đại Nhân lập cú đúp, Đức Tài và Đình Vỹ ghi bàn, cùng pha lập công của Huy Hoàng. Mặc dù U.17 TP.HCM có bàn gỡ do công Phú Cường, nhưng sang hiệp 2, U.17 Thể Công tiếp tục áp đảo và ghi thêm 2 bàn nhờ Anh Quân và Huy Hoàng, trước khi Lê Nhân ghi bàn muộn giúp U.17 TP.HCM rút ngắn tỷ số, nhưng vẫn chấp nhận thất bại 2-7.

Lộ diện những cái tên đầu tiên vào tứ kết U.17 quốc gia, ứng viên vô địch toàn thắng- Ảnh 3.

Trận đấu giữa U.17 Thể Công Viettel và U.17 TP.HCM có tới 9 bàn thắng được ghi

Ứng cử viên vô địch toàn thắng vòng bảng

Trong trận đấu còn lại, U.17 PVF-CAND thể hiện bản lĩnh khi giành chiến thắng 5-1 trước U.17 An Giang. Mặc dù An Giang gỡ hòa 1-1 nhờ bàn thắng đẹp mắt của Trung Ngô ở phút 42, nhưng U.17 PVF-CAND đã nhanh chóng tái lập thế trận lấn lướt. Văn Dương, cầu thủ vào sân thay người, tỏa sáng với cú sút xa ở phút 57 và tiếp tục ghi bàn ở phút 65, nâng tỷ số lên 3-1. Trung Anh cũng góp công với bàn thắng ở phút 86, trước khi Văn Dương hoàn tất cú hat-trick bằng quả đá phạt đẹp mắt ở phút 89, ấn định chiến thắng 5-1.

Lộ diện những cái tên đầu tiên vào tứ kết U.17 quốc gia, ứng viên vô địch toàn thắng- Ảnh 4.

Trong khi đó U.17 PVF-CAND thắng dễ U.17 An Giang

Khép lại vòng bảng, U.17 Hà Nội và U.17 SLNA (cùng 7 điểm) giành hai vé tứ kết của bảng B. Tại bảng C, U.17 Thể Công (6 điểm) và U.17 PVF-CAND (9 điểm) tiến vào vòng loại trực tiếp. U.17 Becamex TP.HCM và U.17 An Giang (cùng 3 điểm) sẽ phải chờ so sánh thành tích để hy vọng đi tiếp, trong khi U.17 LPBank HAGL và U.17 TP.HCM bị loại.

Lượt trận cuối cùng của bảng A sẽ diễn ra vào ngày 19.9, hứa hẹn mang đến những cuộc cạnh tranh quyết liệt để xác định nốt các tấm vé còn lại vào tứ kết.

Lộ diện những cái tên đầu tiên vào tứ kết U.17 quốc gia, ứng viên vô địch toàn thắng- Ảnh 5.

Xếp hạng bảng B sau 3 lượt trận

Lộ diện những cái tên đầu tiên vào tứ kết U.17 quốc gia, ứng viên vô địch toàn thắng- Ảnh 6.

Xếp hạng bảng C sau 3 lượt trận

 

Tin liên quan

Chuyện chưa kể về cầu thủ Việt duy nhất đá chính giữa 'rừng Tây' CLB Nam Định

Chuyện chưa kể về cầu thủ Việt duy nhất đá chính giữa 'rừng Tây' CLB Nam Định

Ở trận thắng Ratchaburi (3-1) tại AFC Champions League 2 tối qua, CLB Nam Định chỉ ra sân với 1 nội binh duy nhất, đó là tiền vệ Lý Công Hoàng Anh.

Những nhân tố mới bất ngờ của đội tuyển Việt Nam, nước cờ mạo hiểm của ông Kim?

Lịch thi đấu vòng 4 V-League: Tiến Linh đối đầu đội bóng cũ, nóng loạt derby 3 miền

Khám phá thêm chủ đề

U.17 U.17 quốc gia SLNA hà nội HAGL Tứ kết ứng viên vô địch
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận