Lộ diện những cái tên đầu tiên vào tứ kết U.17 quốc gia, ứng viên vô địch toàn thắng

U.17 SLNA, Hà Nội và Thể Công Viettel thắng dễ

Ở bảng B, U.17 SLNA chỉ cần một kết quả hòa để giành vé vào tứ kết, trong khi U.17 LPBank HAGL phải thắng mới có thể nuôi hy vọng. Thế trận thuận lợi đến sớm với đội bóng xứ Nghệ khi ở phút 12, Viết Duy có pha solo ấn tượng từ giữa sân trước khi lốp bóng kỹ thuật mở tỷ số. Mặc dù vậy, nỗ lực tấn công của HAGL đã giúp họ gỡ hòa 1-1 nhờ cú sút phạt đẹp mắt của đội trưởng Vũ Thái ở phút 40. Tuy nhiên, hiệp 2 chứng kiến sự trở lại mạnh mẽ của SLNA. Phút 69, Anh Đức thực hiện cú sút xa nâng tỷ số lên 2-1, trước khi Huy Phan đánh đầu ấn định chiến thắng 3-1 cho SLNA.

U.17 SLNA có trận đấu bùng nổ trước U.17 HAGL

Ở trận đấu cùng giờ, U.17 Hà Nội dễ dàng vượt qua U.17 Becamex TP.HCM với chiến thắng 2-0 nhờ cú đúp của Mạnh Quân, qua đó giành 7 điểm và cùng U.17 SLNA chiếm hai vị trí dẫn đầu bảng. U.17 Becamex TP.HCM kết thúc vòng bảng với 3 điểm, trong khi U.17 LPBank HAGL bị loại sau ba trận toàn thua.

U.17 Becamex TP.HCM (áo tím) kết thúc vòng bảng với 3 điểm

Tại bảng C, U.17 Thể Công Viettel có màn trình diễn bùng nổ trước U.17 TP.HCM. Ngay trong hiệp 1, đội bóng áo lính đã ghi tới 5 bàn thắng, trong đó Đại Nhân lập cú đúp, Đức Tài và Đình Vỹ ghi bàn, cùng pha lập công của Huy Hoàng. Mặc dù U.17 TP.HCM có bàn gỡ do công Phú Cường, nhưng sang hiệp 2, U.17 Thể Công tiếp tục áp đảo và ghi thêm 2 bàn nhờ Anh Quân và Huy Hoàng, trước khi Lê Nhân ghi bàn muộn giúp U.17 TP.HCM rút ngắn tỷ số, nhưng vẫn chấp nhận thất bại 2-7.

Trận đấu giữa U.17 Thể Công Viettel và U.17 TP.HCM có tới 9 bàn thắng được ghi

Ứng cử viên vô địch toàn thắng vòng bảng

Trong trận đấu còn lại, U.17 PVF-CAND thể hiện bản lĩnh khi giành chiến thắng 5-1 trước U.17 An Giang. Mặc dù An Giang gỡ hòa 1-1 nhờ bàn thắng đẹp mắt của Trung Ngô ở phút 42, nhưng U.17 PVF-CAND đã nhanh chóng tái lập thế trận lấn lướt. Văn Dương, cầu thủ vào sân thay người, tỏa sáng với cú sút xa ở phút 57 và tiếp tục ghi bàn ở phút 65, nâng tỷ số lên 3-1. Trung Anh cũng góp công với bàn thắng ở phút 86, trước khi Văn Dương hoàn tất cú hat-trick bằng quả đá phạt đẹp mắt ở phút 89, ấn định chiến thắng 5-1.

Trong khi đó U.17 PVF-CAND thắng dễ U.17 An Giang

Khép lại vòng bảng, U.17 Hà Nội và U.17 SLNA (cùng 7 điểm) giành hai vé tứ kết của bảng B. Tại bảng C, U.17 Thể Công (6 điểm) và U.17 PVF-CAND (9 điểm) tiến vào vòng loại trực tiếp. U.17 Becamex TP.HCM và U.17 An Giang (cùng 3 điểm) sẽ phải chờ so sánh thành tích để hy vọng đi tiếp, trong khi U.17 LPBank HAGL và U.17 TP.HCM bị loại.

Lượt trận cuối cùng của bảng A sẽ diễn ra vào ngày 19.9, hứa hẹn mang đến những cuộc cạnh tranh quyết liệt để xác định nốt các tấm vé còn lại vào tứ kết.

Xếp hạng bảng B sau 3 lượt trận