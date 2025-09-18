Những nhân tố mới bất ngờ của đội tuyển Việt Nam, nước cờ mạo hiểm của ông Kim?

Trung vệ Hiểu Minh và thủ môn Trung Kiên đủ trình độ lên đội tuyển Việt Nam

Các vòng 4, 5 và 6 V-League 2025-2026 diễn ra ngay trước khi đội tuyển Việt Nam tập trung, chuẩn bị cho 2 trận đấu gặp đội tuyển Nepal (các ngày 9 và 14.10). Chính vì thế, đây cũng là cơ hội cuối cùng cho các cầu thủ trẻ, thể hiện ở giải trong nước, cho mục tiêu được thử sức ở đội tuyển quốc gia.

Trung vệ Hiểu Minh (4) có thể là phương án mới dành cho HLV Kim Sang-sik ở đội tuyển Việt Nam Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Khả năng cao trong trận đấu với Nepal, HLV Kim Sang-sik sẽ thử nghiệm nhiều gương mặt mới, chuẩn bị cho tương lai của đội tuyển quốc gia. Đấy càng là lý do để những cầu thủ trẻ quyết tâm hơn trong việc ghi điểm với vị HLV người Hàn Quốc.

Số này đáng chú ý có thể kể đến trung vệ Nguyễn Hiểu Minh (CLB PVF-CAND). Cầu thủ này vừa được HLV Kim Sang-sik trao băng đội trưởng của U.23 Việt Nam, ở một số trận tại vòng loại U.23 châu Á 2026. Có nghĩa là ông Kim đã dành sự tin tưởng nhiều hơn cho Hiểu Minh. Thành ra, việc Hiểu Minh tiến lên thêm 1 bước nữa, khoác áo đội tuyển quốc gia là khả năng rất cao.

Thủ môn Trung Kiên đủ sức khoác áo đội tuyển Việt Nam, đối đầu với Nepal Ảnh: Vương Anh

Còn về mặt chuyên môn, Hiểu Minh thi đấu ở vị trí mà đội tuyển Việt Nam đang rất cần. Chúng ta không có nhiều trung vệ vừa thi đấu điềm tĩnh, vừa có thể hình tốt (1,84 m), lại có khả năng tấn công hay (ghi 2 bàn tại giải U.23 Đông Nam Á hồi tháng 7) như Hiểu Minh. Một khi HLV Kim Sang-sik trao cơ hội cho Hiểu Minh ở các trận đấu với Nepal vào tháng 10 tới đây, ông sẽ giúp cầu thủ này tích lũy thêm kinh nghiệm và bản lĩnh, sẵn sàng cho những sân chơi lớn hơn của đội tuyển Việt Nam trong năm 2026.

Trường hợp thứ nhì thuộc về thủ môn Trần Trung Kiên (HAGL). Thủ thành này đã được gọi lên đội tuyển Việt Nam vài lần, nhưng anh chưa lần nào được ra sân ở các trận đấu quốc tế chính thức. Trước đối thủ yếu Nepal, HLV Kim Sang-sik không nhất thiết phải sử dụng thủ môn tốt nhất của bóng đá Việt Nam hiện nay là Nguyễn Filip. Với dạng đối thủ dưới cơ như Nepal, việc tạo cơ hội cho 1 thủ môn trẻ hơn, có giá trị sử dụng lâu dài như thủ thành Trần Trung Kiên là yếu tố đáng để HLV Kim Sang-sik cân nhắc.

Quang Kiệt và Tuấn Tài mong được trao cơ hội

Tương tự như thế là trường hợp của hậu vệ cánh trái Phan Tuấn Tài (Thể Công Viettel). Đội tuyển Việt Nam không thiếu các hậu vệ cánh xuất sắc, như Nguyễn Văn Vĩ (Nam Định), Cao Pendant Quang Vinh (CLB Công an Hà Nội). Tuy nhiên, ngay cả khi đó, HLV Kim Sang-sik vẫn cần thêm nhân sự tốt ở cánh này. Đặt trường hợp ông Kim cần 1 hậu vệ cánh có thể phòng ngự tốt, tạt bóng giỏi, để yên tâm hơn trong việc đẩy Cao Pendant Quang Vinh hoặc Nguyễn Văn Vĩ lên thật cao, áp sát khu vực cấm địa của đối phương, Phan Tuấn Tài có thể đóng vai trò nói trên.

HLV Kim Sang-sik sẽ trao cơ hội cho những cầu thủ mới? Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Cầu thủ đang khoác áo CLB Thể Công Viettel không xa lạ với người hâm mộ trong nước, anh từng tỏa sáng trong màu áo đội U.23 Việt Nam dưới thời các HLV Park Hang-seo và Gong Oh-kyun, từng là học trò cưng của HLV Troussier. Chỉ có điều Tuấn Tài xuống phong độ ngay đúng thời điểm HLV Kim Sang-sik bắt đầu dẫn dắt đội tuyển Việt Nam hồi năm ngoái. Hiện tại, khi Tuấn Tài đã dần tìm lại được phong độ tốt nhất của mình, HLV Kim Sang-sik có thể đã có cái nhìn khác về anh, trước khi trao cho anh cơ hội ở đội tuyển quốc gia.

Người còn lại có thể được khoác áo đội tuyển Việt Nam vào tháng 10 là trung vệ Đinh Quang Kiệt (HAGL). Không giống như các đàn anh đã nêu ở trên, trường hợp của Quang Kiệt đặc biệt hơn hẳn. Anh khó chiếm được suất thi đấu thường xuyên nếu khoác áo đội tuyển, nhưng các HLV vẫn cần đến anh trong một số thời điểm cụ thể, khi cần có người tranh bóng bổng cả trong phòng ngự lẫn tấn công. Chiều cao 1,96 m của Quang Kiệt thuộc hàng hiếm của bóng đá Việt Nam, nên đôi khi trong những thời điểm chỉ cần tập trung vào việc không chiến, các HLV sẽ không bỏ qua lợi thế về chiều cao của cầu thủ năm nay mới 18 tuổi này.