Messi phục thù trận thua Leagues Cup, Inter Miami trở lại đường đua vô địch MLS

Giang Lao
Giang Lao
17/09/2025 09:01 GMT+7

Sáng 17.9 (giờ Việt Nam), Messi giúp Inter Miami đánh bại Seattle Sounders FC với tỷ số 3-1, phục thù trận thua ở chung kết giải Leagues Cup, để trở lại đường đua vô địch MLS.

Messi khai hỏa với 1 bàn thắng và 1 kiến tạo

Sau 2 trận liên tiếp tịt ngòi gồm trận thua Seattle Sounders FC tỷ số 0-3 ngày 1.9 ở chung kết Leagues Cup và trận thua Charlotte FC cùng tỷ số 0-3 ngày 14.9 ở MLS (giải bóng đá nhà nghề Mỹ), Messi đã khai hỏa trở lại khi anh góp 1 bàn và 1 kiến tạo, giúp Inter Miami phục thù ngoạn mục Seattle Sounders FC với tỷ số 3-1 trên sân nhà.

Messi phục thù trận thua Leagues Cup, Inter Miami trở lại đường đua vô địch MLS- Ảnh 1.

Messi một lần nữa chứng minh đẳng cấp của mình giúp Inter Miami hồi sinh

Ảnh: Reuters

Đây là trận thắng rất quan trọng giúp Inter Miami lấy lại niềm tin và hướng đến mục tiêu thắng cả 7 trận còn lại tại MLS (đến ngày 19.10), để hy vọng giành lại cơ hội vô địch Supporters' Shield. Bên cạnh đó là chính thức lấy suất dự MLS Cup.

Messi và các đồng đội chịu sức ép rất lớn sau các kết quả xuống dốc gần đây, trong bối cảnh chân sút Suarez còn bị treo giò. Trận tái đấu với đối thủ mạnh như Seattle Sounders FC đã trở thành mục tiêu để họ lấy lại niềm tin. Ở bối cảnh đó, Messi một lần nữa chứng minh đẳng cấp của mình.

Messi đã giúp Inter Miami sớm khai thông thế bế tắc với pha dọn cỗ cho Jordi Alba ghi bàn mở tỷ số 1-0 ngay phút thứ 12. Bộ đôi từ thời ở CLB Barcelona này một lần nữa lại cho thấy hình ảnh quá khứ của họ, khi tiếp tục phối hợp ăn ý, lần này Jordi Alba là người kiến tạo cho Messi ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0.

Dẫn trước cách biệt an toàn, trong hiệp 2 các cầu thủ Inter Miami thi đấu thoải mái để tiếp tục gia tăng cách biệt lên 3-0 do Ian Fray đánh đầu ghi bàn từ quả đá phạt góc của De Paul phút 52. 

Kết quả này giúp Messi và đồng đội bảo đảm cuộc phục thù thành công trước đối thủ của mình. Phía Seattle Sounders FC chỉ ghi bàn an ủi rút ngắn tỷ số còn 1-3 do công Obed Vargas ghi phút 69 và không thể làm gì hơn.

Trận thắng giúp Inter Miami vươn lên trở lại tốp 5 bảng xếp hạng khu vực miền Đông MLS với 49 điểm sau 27 trận. Họ vẫn còn thi đấu ít hơn 3 trận so với các đối thủ, và còn thua đội đầu bảng toàn giải MLS (30 CLB) là Philadelphia Union chỉ 8 điểm. Do đó, cơ hội vô địch Supporters' Shield vẫn còn trong tay Messi và đồng đội, nếu họ tìm lại phong độ cao và thắng các trận còn lại.

Ở trận tiếp theo, Messi và các đồng đội ở Inter Miami vẫn tiếp tục thi đấu ở sân nhà tiếp DC United (đội xếp áp chót bảng xếp hạng) lúc 6 giờ 30 ngày 21.9. Nếu tiếp tục chiến thắng, họ sẽ chính thức gây lại sức ép rất mạnh với nhóm dẫn đầu MLS.

