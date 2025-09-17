Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Quốc tế
Champions League 2025 - 2026

Mbappe giúp Real Madrid chật vật giành 3 điểm, Arsenal thắng nhờ ‘bài dị’ của HLV Arteta

Văn Trình
Văn Trình
17/09/2025 04:16 GMT+7

Rạng sáng 17.9, cú đúp bàn thắng của Mbappe giúp Real Madrid nhọc nhằn đánh bại Marseille 2-1 ở trận ra quân Champions League 2025 - 2026. Trong khi đó, Arsenal cũng tìm được trận thắng 2-0 trước Athletic Bilbao nhờ những thay đổi của HLV Arteta.

2 bàn của Mbappe đều được ghi từ chấm phạt đền

Góp mặt ở Champions League 2025 - 2026, mục tiêu của Real Madrid không gì khác ngoài việc giành chức vô địch lần thứ 16. Tuy nhiên, hành trình của thầy trò HLV Xabi Alonso được dự đoán sẽ không hề dễ dàng khi họ phải đụng độ những đội rất mạnh ngay từ vòng bảng. Trận gặp Marseille trên sân Bernabeu sẽ là điểm bắt đầu cho chặng đường Champions League của Real Madrid. Sau trận đấu này, “Kền kền trắng” sẽ còn phải đụng độ Kairat, Juventus, Liverpool, Olympiakos, Man City, Monaco và Benfica.

Với mục tiêu giành 3 điểm, Real Madrid tung ra sân đội hình 4-2-3-1 quen thuộc. Nhiều cầu thủ nổi bật trên hàng công như Mbappe, Arda Güler, Franco Mastantuono hay Rodrygo đều góp mặt. Dù vậy, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha không thể hiện được sự áp đảo so với Marseille, chỉ có 5 lần dứt điểm trúng đích ở hiệp 1. Thậm chí, ở phút 22, Timothy Weah còn gây bất ngờ khi dứt điểm chính xác, giúp Marseille dẫn trước Real Madrid 1-0. Phải rất vất vả, Real Madrid mới tìm được bàn gỡ hòa 1-1 nhờ bàn thắng trên chấm phạt đền của Mbappe ở phút 28.

Mbappe giúp Real Madrid chật vật giành 3 điểm, Arsenal thắng nhờ ‘bài dị’ của HLV Arteta- Ảnh 1.
Mbappe giúp Real Madrid chật vật giành 3 điểm, Arsenal thắng nhờ ‘bài dị’ của HLV Arteta- Ảnh 2.

Real Madrid trải qua trận đấu khó khăn trên sân nhà trước Marseille (áo xanh)

ẢNH: REUTERS

Sau giờ nghỉ, Real Madrid càng bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành Marseille. Thậm chí, phút 72, Dani Carvajal còn nhận thẻ đỏ trực tiếp, khiến đội chủ nhà chỉ còn chơi với 10 người trên sân. Rất may cho Real Madrid là khi họ gặp khó khăn Mbappe tiếp tục lên tiếng, ghi bàn thắng thứ 2 trên chấm phạt đền ở phút 81, giúp đội có thắng lợi 2-1.

Thắng nhọc nhằn Marseille 2-1, Real Madrid có 3 điểm đầu tiên ở Champions League 2025 - 2026, tạm vươn lên đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng tổng. Ở trận thứ 2, thầy trò HLV Xabi Alonso sẽ có chuyến làm khách đến Kazakhstan, gặp Kairat (30.9).

Mbappe giúp Real Madrid chật vật giành 3 điểm, Arsenal thắng nhờ ‘bài dị’ của HLV Arteta- Ảnh 3.
Mbappe giúp Real Madrid chật vật giành 3 điểm, Arsenal thắng nhờ ‘bài dị’ của HLV Arteta- Ảnh 4.
Mbappe giúp Real Madrid chật vật giành 3 điểm, Arsenal thắng nhờ ‘bài dị’ của HLV Arteta- Ảnh 5.

Mbappe mang về 3 điểm cho Real Madrid

ẢNH: REUTERS

HLV Mikel Arteta thay người "dị" giúp Arsenal có 3 điểm

Ở trận đấu diễn ra sớm hơn, ứng cử viên vô địch Arsenal cũng trải qua trận đấu nhọc nhằn trên sân San Mamés của Atletic Bilbao. Trong hiệp 1, Arsenal thi đấu không tốt và nhiều lần để Athletic Bilbao bắn phá, khiến khung thành David Raya liên tục chao đảo. Nếu không nhờ sự may mắn, lưới của Arsenal thậm chí đã phải rung lên từ sớm.

Sang hiệp 2, HLV Mikel Arteta thực hiện nhiều sự điều chỉnh ở tuyến giữa, giúp Arsenal thi đấu tốt hơn. Từ phút 65, nhà cầm quân người Tây Ban Nha cũng gây bất ngờ khi thay nguyên hàng tiền đạo, rút những cầu thủ như Viktor Gyökeres, Eberechi Eze ra nghỉ dù đội vẫn đang hòa 0-0. Thay vào đó, những cầu thủ có thiên hướng thi đấu rộng như Gabriel Martinelli, Leandro Trossard được trao cơ hội.

Mbappe giúp Real Madrid chật vật giành 3 điểm, Arsenal thắng nhờ ‘bài dị’ của HLV Arteta- Ảnh 6.

Arsenal có 3 điểm nhờ chiến thuật chính xác của HLV Mikel Arteta

ẢNH: REUTERS

Tuy nhiên, “bài dị” này của HLV Mikel Arteta đã phát huy tác dụng khi Arsenal khép lại trận đấu với thắng lợi 2-0. Đáng nói hơn, Gabriel Martinelli, Leandro Trossard chính là những cầu thủ đã mang về 2 bàn thắng cho Arsenal. Bàn thắng đầu tiên của đội bóng nước Anh được thực hiện ở phút 72 sau pha bứt tốc và dứt điểm nhanh của Gabriel Martinelli. Đến phút 83, Leandro Trossard dứt điểm tinh tế trong vòng cấm, ấn định thắng lợi 2-0 cho Arsenal. 

Giành 3 điểm ở trận gặp Atletico Bilbao, Arsenal tạm vươn lên đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng tổng. Ở lượt đấu tiếp theo, đội bóng nước Anh sẽ được quay trở về sân nhà Emirates, gặp đại diện của Hy Lạp, Olympiakos.

Kết quả các trận đấu khác diễn ra rạng sáng 17.9: Juventus 4-4 Dortmund, Benfica 2-3 Qarabag, Tottenham 1-0 Villarreal, PSV 1-3 Union Saint-Gilloise.

Xem thêm bình luận