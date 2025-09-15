HLV Mascherano bênh vực Messi, Ronaldo nhận chiếc giày vàng Saudi Pro League

Messi và Ronaldo lại đối lập nhau

Messi đã nhận sút quả 11 m rất quan trọng của Inter Miami trong trận gặp Charlotte FC, nếu thực hiện thành công, anh đã có thể giúp đội nhà rẽ theo một hướng khác, thay vì phải nhận kết cục thua cay đắng đến 3 bàn trắng. Đây là quả 11 m thứ 2 liên tiếp Messi nhận sút cho Inter Miami trong thời gian gần đây, ở bối cảnh tiền đạo kỳ cựu Suarez vắng mặt do án phạt treo giò.

Messi thất vọng sau cú sút 11 m kiểu panenka không thành công Ảnh: Reuters

Cú sút theo kiểu panenka của Messi bị thủ môn Kristijan Kahlina của Charlotte FC bắt bài và bắt gọn. Đây cũng là quả 11 m sút không thành công đầu tiên của Messi ở Inter Miami, và cũng là lần đầu tiên kể từ khi anh sút hỏng trong trận gặp đội Ba Lan tại vòng bảng World Cup 2022.

Messi đã nhận sự chỉ trích rất lớn sau cú sút không thành công khiến đội nhà bại trận. Mặc dù vậy, HLV Mascherano đã bảo vệ người đồng đội cũ của mình thời còn thi đấu ở CLB Barcelona và đội tuyển Argentina.

"Nếu có ai đó giúp chúng tôi, thì đó chính là Messi. Nếu các bạn mong đợi tôi đến đây và phán xét các cầu thủ của mình, bạn sẽ không thấy điều đó. Người phải chịu trách nhiệm lớn nhất cho kết quả tệ hại này chính là tôi, không phải Messi hay bất cứ ai khác", HLV Mascherano nhấn mạnh.

HLV Mascherano nói: "Tinh thần toàn đội Inter Miami vẫn được giữ vững và chúng tôi sẽ nỗ lực trở lại một cách mạnh mẽ nhất. Cuộc đua ở MLS vẫn chưa ngã ngũ".

Sau trận thua Charlotte FC, Inter Miami trở về sân nhà tiếp đối thủ Seattle Sounders FC lúc 6 giờ 30 ngày 17.9, đối thủ đã thắng họ với tỷ số 3-0 ở trận chung kết giải Leagues Cup ngày 1.9. Đây là 1 trong 4 trận đấu bù của Inter Miami, họ cần phải giành lại chiến thắng để hướng đến mục tiêu cải thiện vị trí và vươn lên tốp đầu để cạnh tranh ngôi vô địch Supporters' Shield. Bên cạnh đó là chính thức lấy suất dự MLS Cup.

Đối lập với Messi, Ronaldo đã bắt đầu mùa giải mới rất thăng hoa Ảnh: Reuters

Inter Miami hiện rớt xuống hạng 8 trên bảng xếp hạng khu vực miền Đông MLS (giải bóng đá nhà nghề Mỹ) với 46 điểm sau 26 trận. Trên bảng xếp hạng tổng MLS (30 CLB), Inter Miami xếp hạng 11, nhưng đấu ít hơn các đối thủ 4 trận. Nếu thắng cả 4 trận đấu bù, họ có thể vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng, do đội xếp vị trí số 1 hiện nay là Philadelphia Union chỉ hơn có 11 điểm.

Mặc dù vậy, thử thách sẽ lớn cho Messi ở giai đoạn sắp tới, khi anh vẫn chưa thể giúp Inter Miami tìm lại phong độ tốt nhất, với 2 trận thua liên tiếp cùng tỷ số 0-3 gần đây và vẫn chưa tìm lại cảm giác ghi bàn.

Đối lập với tình cảnh của Messi, Ronaldo có vẻ như sẽ có một mùa giải tốt đẹp đầy hứa hẹn ở phía trước. Danh thủ 40 tuổi người Bồ Đào Nha này vừa nhận chiếc giày vàng giải Saudi Pro League cho danh hiệu vua phá lưới ở mùa trước với 25 bàn thắng. Khởi đầu mùa giải 2025 - 2026, Ronaldo cũng sớm mở tài khoản bàn thắng sau 2 trận ghi 1 bàn.

Ở trận mới nhất, Ronaldo không ghi bàn, nhưng anh thi đấu trọn 90 phút góp công cho CLB Al Nassr thắng Al Kholood tỷ số 2-0 do Sadio Mane và Inigo Martinez ghi bàn. Qua đó, dẫn đầu tuyệt đối giải Saudi Pro League ở mùa mới với 2 trận toàn thắng, ghi đến 7 bàn và chưa lọt lưới bàn nào, xếp trên đội đương kim vô địch Al Ittihad và bỏ xa kình địch Al Hilal (mới có 4 điểm).