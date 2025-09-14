Son Heung-min rực sáng trong ngày Messi sút hỏng phạt đền khiến Inter Miami thảm bại

Messi bỏ phí cơ hội, Inter Miami trả giá đắt

Inter Miami khởi đầu trận đấu rất hào hứng, với Messi, thủ môn Oscar Ustari, các ngôi sao Tomas Aviles, Rodrigo De Paul và Tadeo Allende cùng Jordi Alba và Sergio Busquets đều có mặt trong đội hình chính. Họ nắm đến 69% thời gian kiểm soát bóng trong khoảng hơn 20 phút đầu trận.

Messi sút hỏng quả phạt đền khiến Inter Miami trả giá đắt Ảnh: Reuters

Những tưởng sự khởi đầu tốt đẹp này sẽ giúp Inter Miami có chiến thắng ngay sân khách. Đặc biệt, ở phút 30 họ còn được hưởng quả phạt đền để có thể vượt lên dẫn trước đội chủ nhà Charlotte FC. Mặc dù vậy, trên chấm 11 m Messi thực hiện cú sút theo kiểu panenka quá nhẹ bị thủ môn đối phương bắt bài và bắt gọn.

Messi bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc này khiến Inter Miami sau đó phải trả giá đắt, khi Charlotte FC lấy lại thế trận và tận dụng ưu thế sân nhà cùng mặt cỏ sân nhân tạo để liên tiếp ghi bàn.

Trong đó, cầu thủ Idan Toklomati ghi cú hat-trick ở các phút 34, 47 và 84 từ chấm 11 m giúp Charlotte FC thắng đậm với tỷ số 3-0. Phía Inter Miami hoàn toàn sụp đổ, nhất là khi họ chỉ còn thi đấu với 10 người khi cầu thủ Tomas Aviles nhận thẻ đỏ rời sân ở phút 79.

Trận thua đau này khiến Inter Miami lâm nguy, HLV Mascherano đã bày tỏ: "Tôi thực sự lo lắng, chúng tôi đã thua 0-3. Chúng tôi đã hy vọng sẽ chơi tốt và giành chiến thắng để xây dựng lại sự tự tin. Đây là những gì chúng tôi phải trải qua lúc này, đây không phải là ngày chúng tôi mong muốn. Chúng tôi cần cố gắng nhanh chóng trở lại, vào tuần sau (ngày 17.9) chúng tôi sẽ có một trận đấu khó khăn nữa".

Inter Miami hiện rớt xuống hạng 8 trên bảng xếp hạng khu vực miền Đông MLS (giải bóng đá nhà nghề Mỹ) với 46 điểm sau 26 trận. Đây là vị trí nguy hiểm có thể khiến họ rơi ra tốp 9 và mất suất dự MLS Cup, nếu như vẫn tiếp đà sa sút và thảm bại như hiện nay.

Tuy nhiên, Messi và đồng đội vẫn còn thi đấu ít hơn các đối thủ của mình từ 3 đến 4 trận để sửa sai. Trận sắp tới họ gặp lại Seattle Sounders FC trên sân nhà lúc 6 giờ 30 ngày 17.9, đối thủ đã thắng họ với tỷ số 3-0 ở trận chung kết Leagues Cup ngày 1.9. Đây là trận đấu bắt buộc Inter Miami phải thắng mới có thể tìm lại cơ hội vô địch ở mùa giải năm nay.

Son Heung-min đã thi đấu rực sáng giúp Los Angeles FC đánh bại thuyết phục đối thủ San Jose Earthquakes Ảnh: Reuters

Trong lúc Messi và Inter Miami nhận trận thua tệ hại, thì tại sân Levi's ở Santa Clara, California chật kín khán giả, trong đó có đa số CĐV người Hàn Quốc, ngôi sao Son Heung-min đã thi đấu rực sáng giúp Los Angeles FC đánh bại thuyết phục đối thủ San Jose Earthquakes với tỷ số 4-2.

Son Heung-min là người tạo nên cơn sốt đầu tiên và từ sớm trong trận đấu với bàn mở tỷ số ngay phút thứ nhất. Anh sau đó còn góp phần giúp tiền đạo Denis Bouanga chơi thăng hoa ghi cú hat-trick các phút 9, 12 và 87 để giúp Los Angeles FC có trận thắng tưng bừng. San Jose Earthquakes gỡ 2 bàn an ủi do công cầu thủ Preston Judd và bàn đá phản của Sergi Palencia ở cuối trận.

Với bàn thắng vừa ghi, Son Heung-min đã sớm tạo dấu ấn lớn lên Los Angeles FC và giải MLS, với 2 bàn và 1 kiến tạo chỉ trong 5 trận thi đấu. Trong hành trình này, ngôi sao người Hàn Quốc giúp đội bóng mới thắng 2, hòa 2 và chỉ thua 1. Anh cùng với danh thủ Messi đang tạo cơn sốt rất lớn với người xem tại nước Mỹ.