Cơn sốt vé World Cup 2026 đã bắt đầu: 1,5 triệu người đăng ký trong 24 giờ

Vé xem World Cup 2026 giá bao nhiêu?

Theo FIFA, giá vé khởi điểm xem các trận đấu World Cup 2026 từ 60 USD (khoảng hơn 1,5 triệu đồng), và giá vé linh hoạt sẽ được áp dụng trong giai đoạn bán vé đầu tiên. Các giai đoạn bán vé bổ sung dự kiến sẽ bắt đầu vào tháng 10. Trong đó, mức giá cao nhất cho các trận đấu sau (bao gồm trận chung kết) có thể lên tới 6.730 USD (khoảng 177,5 triệu đồng).

Chiếc vé mang tính biểu tượng của World Cup 2026 được Chủ tịch FIFA Infantino trao cho Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 22.8 Ảnh: Reuters

Ngay đợt mở đăng ký đầu tiên vào ngày 11.9 với đa số các trận đấu ở vòng bảng, nhu cầu mua vé toàn cầu đã tăng đột biến chủ yếu đến từ các nước Mỹ, Mexico và Canada, tiếp theo là Argentina, Colombia, Brazil, Anh, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Đức. Tổng cộng đã có hơn 1,5 triệu đơn đăng ký chỉ trong vòng 24 giờ qua, theo FIFA.

Reuters cho biết: "Phản hồi này đã nhấn mạnh sức hấp dẫn ở cấp độ quốc tế của kỳ World Cup 2026, giải đấu lần đầu tiên mở rộng lên với 48 đội góp mặt ở vòng chung kết, do Mỹ, Mexico và Canada đồng đăng cai, với tổng cộng 104 trận đấu diễn ra tại 16 thành phố.

Lễ bốc thăm chọn ngẫu nhiên những người đăng ký được mua vé sẽ diễn ra vào ngày 19.9 tới, với thời gian đăng ký không ảnh hưởng đến cơ hội mua vé của người hâm mộ. Những người đăng ký thành công, sẽ được thông báo qua email bắt đầu từ ngày 29.9 và được chỉ định thời gian mua vé bắt đầu từ ngày 1.10".

Tổng cộng đến ngày 10.9 khi kết thúc lịch FIFA Days tháng 9, đã có 18/48 đội tuyển giành vé dự World Cup 2026, gồm: 3 đội đồng chủ nhà Mỹ, Mexico và Canada, cùng 15 đội vượt qua vòng loại. Trong đó, có 6 đội từ khu vực châu Á là Nhật Bản, Iran, Uzbekistan, Hàn Quốc, Jordan, Úc; 6 đội từ khu vực Nam Mỹ là Argentina, Brazil, Ecuador, Colombia, Uruguay và Paraguay; 1 đội từ khu vực châu Đại Dương là New Zealand; và 2 đội từ châu Phi là Ma Rốc và Tunisia.

Danh sách 18/48 đội tuyển giành vé dự World Cup 2026, tính đến ngày 10.9 Ảnh: FIFA

30 suất còn lại dự World Cup 2026 sẽ được xác định, bao gồm các đội ở khu vực châu Phi trong lịch đấu FIFA Days tháng 10. Khu vực châu Á với vòng loại thứ tư tranh 2 suất còn lại. Khu vực châu Âu kết thúc vào cuối tháng 3.2026, xác định đến 16 suất dự vòng chung kết. Tương tự là vòng play-off liên lục địa. Khu vực CONCACAF tranh 3 suất sẽ xác định các đội vào tháng 11 năm nay.

Lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết (VCK) World Cup 2026 được ấn định diễn ra ngày 5.12 tại Trung tâm Kennedy ở Washington. Với 48 đội góp mặt ở VCK, các đội sẽ được chia vào 12 bảng đấu, mỗi bảng 4 đội. Đội tuyển Mexico thi đấu trận khai mạc trên sân nhà Azteca ở Mexico City, được cố định nằm ở bảng A. Trong khi đội tuyển Mỹ cố định ở bảng D, còn đội đồng chủ nhà còn lại là Canada nằm ở bảng B.

Quy mô World Cup 2026 ra sao?

Có tổng cộng 16 thành phố của 3 quốc gia đồng chủ nhà gồm Mỹ, Mexico và Canada sẽ tổ chức các trận đấu tại World Cup 2026. Trong đó, Canada có 2 thành phố là Toronto và Vancouver. Mexico có 3 thành phố gồm Guadalajara, Mexico City và Monterrey. Mỹ có các thành phố tham gia gồm Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York/New Jersey, Philadelphia, San Francisco Bay Area và Seattle.

Tại World Cup 2026, phần lớn các trận đấu diễn ra ở nước Mỹ, đặc biệt từ vòng tứ kết với các trận đấu diễn ra trên các sân Gillette ở Foxborough, SoFi tại Inglewood, Hard Rock ở Miami Gardens và Arrowhead tại Kansas City. Ở bán kết là trên các sân AT&T ở Arlington, Mercedes-Benz tại Atlanta. Trận chung kết World Cup 2026 tổ chức trên sân MetLife ở East Rutherford vào ngày 19.7.2026, trước đó 1 ngày là trận tranh hạng 3 tổ chức tại sân Hard Rock ở Miami Gardens.

World Cup 2026 diễn ra từ ngày 11.6.2026 đến 19.7.2026. Trận khai mạc sẽ được tổ chức tại sân Azteca của Mexico City, và trận chung kết sẽ diễn ra tại sân MetLife ở New York/New Jersey.