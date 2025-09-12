Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Quốc tế

Cơn sốt vé World Cup 2026 đã bắt đầu: 1,5 triệu người đăng ký trong 24 giờ

Giang Lao
Giang Lao
12/09/2025 11:17 GMT+7

Cơ quan bóng đá thế giới (FIFA) cho biết, họ đã nhận được hơn 1,5 triệu đơn đăng ký vé từ người hâm mộ ở 210 quốc gia trong vòng 24 giờ sau khi mở bốc thăm mua vé xem World Cup 2026.

Vé xem World Cup 2026 giá bao nhiêu?

Theo FIFA, giá vé khởi điểm xem các trận đấu World Cup 2026 từ 60 USD (khoảng hơn 1,5 triệu đồng), và giá vé linh hoạt sẽ được áp dụng trong giai đoạn bán vé đầu tiên. Các giai đoạn bán vé bổ sung dự kiến sẽ bắt đầu vào tháng 10. Trong đó, mức giá cao nhất cho các trận đấu sau (bao gồm trận chung kết) có thể lên tới 6.730 USD (khoảng 177,5 triệu đồng).

Cơn sốt vé World Cup 2026 đã bắt đầu: 1,5 triệu người đăng ký trong 24 giờ- Ảnh 1.

Chiếc vé mang tính biểu tượng của World Cup 2026 được Chủ tịch FIFA Infantino trao cho Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 22.8

Ảnh: Reuters

Ngay đợt mở đăng ký đầu tiên vào ngày 11.9 với đa số các trận đấu ở vòng bảng, nhu cầu mua vé toàn cầu đã tăng đột biến chủ yếu đến từ các nước Mỹ, Mexico và Canada, tiếp theo là Argentina, Colombia, Brazil, Anh, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Đức. Tổng cộng đã có hơn 1,5 triệu đơn đăng ký chỉ trong vòng 24 giờ qua, theo FIFA.

Reuters cho biết: "Phản hồi này đã nhấn mạnh sức hấp dẫn ở cấp độ quốc tế của kỳ World Cup 2026, giải đấu lần đầu tiên mở rộng lên với 48 đội góp mặt ở vòng chung kết, do Mỹ, Mexico và Canada đồng đăng cai, với tổng cộng 104 trận đấu diễn ra tại 16 thành phố. 

Lễ bốc thăm chọn ngẫu nhiên những người đăng ký được mua vé sẽ diễn ra vào ngày 19.9 tới, với thời gian đăng ký không ảnh hưởng đến cơ hội mua vé của người hâm mộ. Những người đăng ký thành công, sẽ được thông báo qua email bắt đầu từ ngày 29.9 và được chỉ định thời gian mua vé bắt đầu từ ngày 1.10".

Tổng cộng đến ngày 10.9 khi kết thúc lịch FIFA Days tháng 9, đã có 18/48 đội tuyển giành vé dự World Cup 2026, gồm: 3 đội đồng chủ nhà Mỹ, Mexico và Canada, cùng 15 đội vượt qua vòng loại. Trong đó, có 6 đội từ khu vực châu Á là Nhật Bản, Iran, Uzbekistan, Hàn Quốc, Jordan, Úc; 6 đội từ khu vực Nam Mỹ là Argentina, Brazil, Ecuador, Colombia, Uruguay và Paraguay; 1 đội từ khu vực châu Đại Dương là New Zealand; và 2 đội từ châu Phi là Ma Rốc và Tunisia.

Cơn sốt vé World Cup 2026 đã bắt đầu: 1,5 triệu người đăng ký trong 24 giờ- Ảnh 2.

Danh sách 18/48 đội tuyển giành vé dự World Cup 2026, tính đến ngày 10.9

Ảnh: FIFA

30 suất còn lại dự World Cup 2026 sẽ được xác định, bao gồm các đội ở khu vực châu Phi trong lịch đấu FIFA Days tháng 10. Khu vực châu Á với vòng loại thứ tư tranh 2 suất còn lại. Khu vực châu Âu kết thúc vào cuối tháng 3.2026, xác định đến 16 suất dự vòng chung kết. Tương tự là vòng play-off liên lục địa. Khu vực CONCACAF tranh 3 suất sẽ xác định các đội vào tháng 11 năm nay.

Lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết (VCK) World Cup 2026 được ấn định diễn ra ngày 5.12 tại Trung tâm Kennedy ở Washington. Với 48 đội góp mặt ở VCK, các đội sẽ được chia vào 12 bảng đấu, mỗi bảng 4 đội. Đội tuyển Mexico thi đấu trận khai mạc trên sân nhà Azteca ở Mexico City, được cố định nằm ở bảng A. Trong khi đội tuyển Mỹ cố định ở bảng D, còn đội đồng chủ nhà còn lại là Canada nằm ở bảng B.

Quy mô World Cup 2026 ra sao?

Có tổng cộng 16 thành phố của 3 quốc gia đồng chủ nhà gồm Mỹ, Mexico và Canada sẽ tổ chức các trận đấu tại World Cup 2026. Trong đó, Canada có 2 thành phố là Toronto và Vancouver. Mexico có 3 thành phố gồm Guadalajara, Mexico City và Monterrey. Mỹ có các thành phố tham gia gồm Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York/New Jersey, Philadelphia, San Francisco Bay Area và Seattle.

Tại World Cup 2026, phần lớn các trận đấu diễn ra ở nước Mỹ, đặc biệt từ vòng tứ kết với các trận đấu diễn ra trên các sân Gillette ở Foxborough, SoFi tại Inglewood, Hard Rock ở Miami Gardens và Arrowhead tại Kansas City. Ở bán kết là trên các sân AT&T ở Arlington, Mercedes-Benz tại Atlanta. Trận chung kết World Cup 2026 tổ chức trên sân MetLife ở East Rutherford vào ngày 19.7.2026, trước đó 1 ngày là trận tranh hạng 3 tổ chức tại sân Hard Rock ở Miami Gardens.

World Cup 2026 diễn ra từ ngày 11.6.2026 đến 19.7.2026. Trận khai mạc sẽ được tổ chức tại sân Azteca của Mexico City, và trận chung kết sẽ diễn ra tại sân MetLife ở New York/New Jersey.

Tin liên quan

Không thể vượt qua đội tuyển Việt Nam, Indonesia lo mất vé dự World Cup 2026: Vì sao?

Không thể vượt qua đội tuyển Việt Nam, Indonesia lo mất vé dự World Cup 2026: Vì sao?

Đội tuyển Indonesia đặt tham vọng cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng FIFA và qua mặt đội tuyển Việt Nam trong lịch thi đấu FIFA Days tháng 9, họ đã tiến gần cơ hội. Nhưng cuối cùng vẫn bị rớt 1 bậc.

Messi gây sốc tranh cử chủ tịch CLB Barcelona, hạ bệ triều đại Laporta nhiều nợ nần?

U.23 thua liểng xiểng U.23 Việt Nam, sếp lớn bóng đá Indonesia bác bỏ một ý tưởng ‘độc lạ’

Khám phá thêm chủ đề

World Cup 2026 FIFA Donald Trump vé World Cup vòng loại World Cup
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận