Vòng loại World Cup 2026: Ý thất thế, Đức bị đe dọa

N A U Y VÀ A NH THẮNG LỚN

Một mình Erling Haaland ghi được 5 bàn, góp công giúp Na Uy thắng Moldova đến 11-1 trong loạt trận rạng sáng qua (10.9), cũng là loạt trận khép lại 6 ngày thi đấu liên tiếp của vòng loại World Cup 2026 trong tháng 9. Na Uy tiếp tục dẫn đầu bảng I khu vực châu Âu với 5 trận thắng tuyệt đối, củng cố ưu thế trong cuộc đua với Ý (chỉ có đội đầu bảng mới chắc suất dự VCK World Cup). Do năm nay các đội châu Âu được xếp hạng theo hiệu số bàn thắng bại trong trường hợp đồng điểm, nên tỷ số chênh lệch 10 bàn vừa nêu là rất quan trọng. Na Uy hiện đang bỏ xa đội Ý về chỉ số phụ (+21 so với +5). Cho dù có thua Ý, Na Uy vẫn sẽ nắm chắc ngôi đầu bảng nếu thắng Israel và Estonia trong 2 trận sắp tới của họ (đều trên sân nhà).

Phong độ của Erling Haaland (phải) giúp đội tuyển Na Uy bỏ xa Ý về chỉ số phụ ẢNH: REUTERS

Đội tuyển Anh cũng vừa thắng đậm 5-0 trên sân Serbia để nắm chắc ngôi đầu bảng K, với 5 trận thắng tuyệt đối (và chưa thủng lưới bàn nào). Tác giả ghi bàn là 5 cầu thủ khác nhau: Harry Kane, Noni Madueke, Ezri Konsa, Marc Guehi, Marcus Rashford. Sau bước khởi đầu mờ nhạt trước các đối thủ yếu, như Andorra, diện mạo "tam sư" giờ đã khởi sắc dưới sự dẫn dắt của HLV Thomas Tuchel. Ngoài Kane tiếp tục xứng danh thủ lĩnh thì cặp trung vệ Guehi - Konsa (đều ghi bàn); các tiền vệ Declan Rice, Morgan Rogers và tiền đạo Madueke đều chơi nổi bật. Các đội mạnh như Pháp (bảng D), Tây Ban Nha (bảng E), Bồ Đào Nha (bảng F) đều toàn thắng 2 trận trong đợt vòng loại này. Cùng với Anh và Na Uy, họ đều coi như yên tâm trong cuộc đua đến VCK. Thụy Sĩ cũng đã thắng liền 2 trận ở bảng B, nhưng ưu thế của họ chủ yếu đến từ bất ngờ lớn trong bảng này: Thụy Điển thua Kosovo 0-2.

Ý đang thất thế rõ rệt trước Na Uy ở bảng I (như đã nêu), còn Đức đang bị đe dọa ở bảng A, sau khi đã thua 0-2 trên sân Slovakia. Các cặp đang quyết liệt tranh chấp trong thế so kè là Scotland/Đan Mạch (bảng C), Hà Lan/Ba Lan (bảng G), Bosnia & Herzegovina/Áo (bảng H), Bắc Macedonia/Bỉ (bảng J) và Croatia/CH Czech (bảng L).

World Cup 2026 đã XÁC ĐỊNH 18 CHỖ

Đó là Ma Rốc, Tunisia (châu Phi), Argentina, Ecuador, Colombia, Uruguay, Brazil, Paraguay (Nam Mỹ), Nhật, Iran, Uzbekistan, Hàn Quốc, Jordan, Úc (châu Á), New Zealand (châu Đại Dương), Mỹ, Canada, Mexico (đồng chủ nhà).

Vòng loại vừa kết thúc ở khu vực Nam Mỹ, với Bolivia giành suất đá play-off. Trước đó, châu Đại Dương cũng đã kết thúc vòng loại, với quyền đá play-off thuộc về New Caledonia. Còn 4 suất play-off nữa thuộc về châu Phi (1 đội), châu Á (1 đội), CONCACAF (2 đội). Các đội này sẽ đá loại trực tiếp (theo vị thứ trong bảng xếp hạng FIFA, các đội đứng cao hơn sẽ được miễn vòng đầu), tranh nhau 2 vé dự VCK World Cup. Loạt trận play-off vừa nêu độc lập với giai đoạn đá play-off của khu vực châu Âu, nơi sẽ có thêm 4 đội lấy được vé vớt ngoài 12 đội có vé chính thức từ 12 vị trí đầu bảng.

Ngoài Tunisia và Ma Rốc vừa chính thức giành vé trong đợt vòng loại này, thì Cape Verde là đội gây ấn tượng đáng kể nhất ở khu vực châu Phi. Họ vừa củng cố ngôi đầu bảng bằng trận thắng 1-0 trước đối thủ chính Cameroon. Với khoảng cách 4 điểm, Cape Verde chỉ cần thắng 1 trong 2 trận còn lại là chắc chắn đứng đầu bảng. Đối thủ còn lại: Lybia và Eswatini (trước đây gọi là Swaziland). Cùng chung số phận với Cameroon là Nigeria. "Đại bàng xanh" đã bị đội đầu bảng Nam Phi bỏ xa đến 6 điểm trong khi mỗi bên chỉ còn 2 trận.

Ở khu vực CONCACAF, Jamaica toàn thắng 2 trận đầu tiên trong khi Surinam và Honduras đều có 4 điểm ở bảng đấu của họ (mỗi bảng có 4 đội, chọn đội đầu bảng vào VCK cùng 2 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất vào vòng play-off). Surinam - đang tràn đầy hy vọng làm nên lịch sử ở vòng loại này. Đây là đất nước đã sản sinh các tượng đài cho bóng đá Hà Lan như Ruud Gullit, Frank Rijkaard, Clarence Seedorf, Patrick Kluivert, Edgar Davids... Vòng loại ở khu vực CONCACAF rất "nhẹ nhàng" do không có Mỹ, Mexico và Canada!