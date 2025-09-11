Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Quốc tế

Messi gây sốc tranh cử chủ tịch CLB Barcelona, hạ bệ triều đại Laporta nhiều nợ nần?

Giang Lao
Giang Lao
11/09/2025 11:43 GMT+7

Theo kênh Cadena SER (Tây Ban Nha), một số nhân vật quyền lực ở hậu trường CLB Barcelona đang vận động Messi tham gia tranh cử chức chủ tịch đội bóng xứ Catalan vào mùa hè năm 2026, hạ bệ triều đại của ông Laporta hiện nay.

Messi tranh cử sẽ thắng vang dội

"Cho đến nay, Messi được cho là đang theo dõi sát sao tình hình của CLB Barcelona, nơi anh luôn xem đó là nhà của mình, khi họ chuẩn bị cho cuộc bầu cử chủ tịch vào năm 2026 (sau mùa giải hiện nay kết thúc)", Cadena SER cho biết.

Messi gây sốc tranh cử chủ tịch CLB Barcelona, hạ bệ triều đại Laporta nhiều nợ nần?- Ảnh 1.

Messi ghi cú đúp trong trận cuối vòng loại World Cup trên sân nhà ở Argentina. Anh đang có đề nghị trở lại Barcelona tranh chức chủ tịch CLB

Ảnh: Reuters

"Không loại trừ khả năng Messi sẽ tham gia (tranh cử chức chủ tịch), dù hiện nay anh chưa quyết định. Nhưng một số người (ở Barcelona) đã tiếp cận với danh thủ 38 tuổi này và đã có đề nghị. 

Nếu Messi đồng ý tham gia, điều đó sẽ không có lợi cho ông Laporta trong ý định muốn ứng cử để tái cử chức chủ tịch của đội bóng. Giới CĐV xứ Catalan vẫn luôn xem Messi là nhân vật có tầm ảnh hưởng rất lớn lên toàn bộ đội bóng. Do đó, nếu anh trở lại, đó sẽ là một chiến thắng vang dội để tiếp tục dẫn dắt Barcelona ở một cương vị khác", Cadena SER xác nhận thêm.

Trong khi đó, báo Tây Ban Nha, AS tiết lộ: "Messi không loại trừ mọi khả năng tham gia, bằng cách này hay cách khác, vào cuộc bầu cử CLB Barcelona năm 2026, cuộc bầu cử mà người đứng đầu hiện tại, ông Laporta sẽ phải cạnh tranh với một số ứng cử viên - cho đến nay vẫn chưa được xác nhận - trong nỗ lực duy trì quyền lực của mình".

Mối quan hệ giữa ông Laporta và Messi hoàn toàn gãy đổ, sau khi ông này lợi dụng sự ảnh hưởng của danh thủ người Argentina, để thắng cuộc bầu cử tháng 3.2021. Nhưng sau đó, ông Laporta không giữ lại Messi như lời hứa, mà tìm cách đẩy danh thủ này ra đi trong nước mắt vào mùa hè năm 2021 (đến PSG, và nay ở Inter Miami).

Messi gây sốc tranh cử chủ tịch CLB Barcelona, hạ bệ triều đại Laporta nhiều nợ nần?- Ảnh 2.

Messi vẫn là tâm điểm giữa cơn sốt Son Heung-min ở bóng đá Mỹ

Ảnh: Reuters

Kể từ đó, Barcelona trong triều đại của ông Laporta chìm ngập trong nợ nần và gánh nặng tài chính đầy bất ổn, chỉ mới được tạm ổn định gần đây. Nhưng vẫn chưa có dấu hiệu khả quan sẽ khởi sắc trở lại. 

Trong thời gian này, Messi nhiều lần được liên hệ sẽ trở lại Barcelona. Tuy nhiên, điều này là bất khả thi, vì đến khi nào ông Laporta còn làm chủ tịch, danh thủ này sẽ không trở lại đội bóng dù với bất cứ vai trò nào, AS cho biết.

"Messi vẫn thường xuyên liên lạc với các cầu thủ Barcelona hiện nay và một số nhân vật thân thuộc với mình, nhưng với ông Laporta thì không, kể từ tháng 8.2021 đến nay", AS khẳng định. Kênh Cadena SER cũng xác nhận điều này.

Do đó, khi triều đại của ông chủ tịch Laporta đến nay đã trôi qua hơn 5 năm, nhưng tình hình tài chính của CLB Barcelona vẫn ở trạng thái rất mong manh. Giới CĐV đội bóng này đang hy vọng vào một câu chuyện cổ tích, đó là Messi sẽ trở lại và tranh cử để trở thành chủ tịch mới của đội bóng xứ Catalan.

Trong khi đó, Messi vẫn đang hạnh phúc với cuộc sống ở nước Mỹ cùng gia đình, anh đang tập trung phần còn lại của mùa giải cùng CLB Inter Miami hướng đến ngôi vô địch MLS Cup (giải bóng đá nhà nghề Mỹ). Và sau đó, hướng đến World Cup 2026. 

Một điểm đáng chú ý, đến nay Messi chưa quyết định ký hợp đồng gia hạn với Inter Miami, dù anh đã trở thành nhà tài trợ chính cho các đội trẻ và học viện của CLB này. Hoàn toàn có thể, Messi đang xem xét nhiều đề nghị đối với mình, trước khi có quyết định vào cuối năm nay.

Tin liên quan

U.23 thua liểng xiểng U.23 Việt Nam, sếp lớn bóng đá Indonesia bác bỏ một ý tưởng ‘độc lạ’

U.23 thua liểng xiểng U.23 Việt Nam, sếp lớn bóng đá Indonesia bác bỏ một ý tưởng ‘độc lạ’

Dư luận ở Indonesia đang đòi cơ quan bóng đá nước này phải tổ chức riêng một giải đấu U.23 để phát triển các cầu thủ trẻ, sau khi thua liên tiếp U.23 Việt Nam. Nhưng ông Erick Thohir, Chủ tịch PSSI, thừa nhận sẽ cực kỳ khó.

Bảng xếp hạng FIFA tháng 9: Đội tuyển Việt Nam hơn Indonesia 5 bậc, bỏ xa Malaysia

Vòng loại World Cup 2026: Ý thất thế, Đức bị đe dọa

Khám phá thêm chủ đề

Messi Argentina Barcelona Inter Miami Laporta
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận