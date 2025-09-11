Messi gây sốc tranh cử chủ tịch CLB Barcelona, hạ bệ triều đại Laporta nhiều nợ nần?

Messi tranh cử sẽ thắng vang dội

"Cho đến nay, Messi được cho là đang theo dõi sát sao tình hình của CLB Barcelona, nơi anh luôn xem đó là nhà của mình, khi họ chuẩn bị cho cuộc bầu cử chủ tịch vào năm 2026 (sau mùa giải hiện nay kết thúc)", Cadena SER cho biết.

Messi ghi cú đúp trong trận cuối vòng loại World Cup trên sân nhà ở Argentina. Anh đang có đề nghị trở lại Barcelona tranh chức chủ tịch CLB Ảnh: Reuters

"Không loại trừ khả năng Messi sẽ tham gia (tranh cử chức chủ tịch), dù hiện nay anh chưa quyết định. Nhưng một số người (ở Barcelona) đã tiếp cận với danh thủ 38 tuổi này và đã có đề nghị.

Nếu Messi đồng ý tham gia, điều đó sẽ không có lợi cho ông Laporta trong ý định muốn ứng cử để tái cử chức chủ tịch của đội bóng. Giới CĐV xứ Catalan vẫn luôn xem Messi là nhân vật có tầm ảnh hưởng rất lớn lên toàn bộ đội bóng. Do đó, nếu anh trở lại, đó sẽ là một chiến thắng vang dội để tiếp tục dẫn dắt Barcelona ở một cương vị khác", Cadena SER xác nhận thêm.

Trong khi đó, báo Tây Ban Nha, AS tiết lộ: "Messi không loại trừ mọi khả năng tham gia, bằng cách này hay cách khác, vào cuộc bầu cử CLB Barcelona năm 2026, cuộc bầu cử mà người đứng đầu hiện tại, ông Laporta sẽ phải cạnh tranh với một số ứng cử viên - cho đến nay vẫn chưa được xác nhận - trong nỗ lực duy trì quyền lực của mình".

Mối quan hệ giữa ông Laporta và Messi hoàn toàn gãy đổ, sau khi ông này lợi dụng sự ảnh hưởng của danh thủ người Argentina, để thắng cuộc bầu cử tháng 3.2021. Nhưng sau đó, ông Laporta không giữ lại Messi như lời hứa, mà tìm cách đẩy danh thủ này ra đi trong nước mắt vào mùa hè năm 2021 (đến PSG, và nay ở Inter Miami).

Messi vẫn là tâm điểm giữa cơn sốt Son Heung-min ở bóng đá Mỹ Ảnh: Reuters

Kể từ đó, Barcelona trong triều đại của ông Laporta chìm ngập trong nợ nần và gánh nặng tài chính đầy bất ổn, chỉ mới được tạm ổn định gần đây. Nhưng vẫn chưa có dấu hiệu khả quan sẽ khởi sắc trở lại.

Trong thời gian này, Messi nhiều lần được liên hệ sẽ trở lại Barcelona. Tuy nhiên, điều này là bất khả thi, vì đến khi nào ông Laporta còn làm chủ tịch, danh thủ này sẽ không trở lại đội bóng dù với bất cứ vai trò nào, AS cho biết.

"Messi vẫn thường xuyên liên lạc với các cầu thủ Barcelona hiện nay và một số nhân vật thân thuộc với mình, nhưng với ông Laporta thì không, kể từ tháng 8.2021 đến nay", AS khẳng định. Kênh Cadena SER cũng xác nhận điều này.

Do đó, khi triều đại của ông chủ tịch Laporta đến nay đã trôi qua hơn 5 năm, nhưng tình hình tài chính của CLB Barcelona vẫn ở trạng thái rất mong manh. Giới CĐV đội bóng này đang hy vọng vào một câu chuyện cổ tích, đó là Messi sẽ trở lại và tranh cử để trở thành chủ tịch mới của đội bóng xứ Catalan.

Trong khi đó, Messi vẫn đang hạnh phúc với cuộc sống ở nước Mỹ cùng gia đình, anh đang tập trung phần còn lại của mùa giải cùng CLB Inter Miami hướng đến ngôi vô địch MLS Cup (giải bóng đá nhà nghề Mỹ). Và sau đó, hướng đến World Cup 2026.

Một điểm đáng chú ý, đến nay Messi chưa quyết định ký hợp đồng gia hạn với Inter Miami, dù anh đã trở thành nhà tài trợ chính cho các đội trẻ và học viện của CLB này. Hoàn toàn có thể, Messi đang xem xét nhiều đề nghị đối với mình, trước khi có quyết định vào cuối năm nay.