U.23 thua liểng xiểng U.23 Việt Nam, sếp lớn bóng đá Indonesia bác bỏ một ý tưởng ‘độc lạ’

Có cầu thủ nhập tịch đội Indonesia vẫn thụt lùi, U.23 Việt Nam lại tiến mạnh

Báo Indonesia, Bola, chỉ ra sự thụt lùi của đội U.23 nước này chỉ trong chưa đầy một năm rưỡi, khi từ vị trí xếp thứ 4 tại vòng chung kết (VCK) U.23 châu Á năm 2024 dưới thời HLV Shin Tae-yong. Giờ đây, dưới sự dẫn dắt của HLV người Hà Lan, Gerald Vanenburg, được tăng cường đến 4 cầu thủ nhập tịch, nhưng đội bóng trẻ xứ vạn đảo còn không thể vượt qua vòng loại để vào VCK châu Á diễn ra đầu năm 2026.

Đội U.23 Indonesia thua U.23 Việt Nam ở chung kết U.23 Đông Nam A, nay tiếp tục nhìn đối thủ có lần thứ 6 liên tiếp vào VCK châu Á Ảnh: Đồng Nguyên Khang

"Phải cải thiện đội U.23 Indonesia, việc tổ chức một giải đấu riêng dành cho lứa tuổi này là hết sức cần thiết", Bola nhấn mạnh. Lý do này cũng được thúc đẩy bởi sự phàn nàn của HLV Gerald Vanenburg, rằng đội U.23 Indonesia thua đội U.23 Hàn Quốc tỷ số 0-1 ngày 9.9 và bị loại khỏi VCK U.23 châu Á 2026, là do các cầu thủ trẻ nước này rất ít được các CLB trọng dụng cho thi đấu ở giải VĐQG, nơi tràn ngập các cầu thủ ngoại binh.

"Không, rất khó (để tạo ra một giải đấu riêng dành cho các cầu thủ U.23). Nhưng ở giải đấu hạng nhì, chúng tôi sẽ khuyến khích các cầu thủ U.23 có cơ hội thi đấu nhiều hơn. Ở giải hạng 3 và 4, có lẽ đội hình của các CLB vào năm sau (2026) cũng sẽ bao gồm nhiều cầu thủ trẻ hơn. Tôi nghĩ đó là điều chúng tôi có thể làm được", Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI), Erick Thohir cho biết và phần nào bác bỏ ý định tổ chức riêng một giải U.23 dành cho các cầu thủ trẻ thi đấu.

Ông Erick Thohir cũng giải thích thẳng thắn về phát biểu của HLV Gerald Vanenburg: "Vâng, bất cứ điều gì chúng tôi làm để cải thiện giải VĐQG và các đội tuyển, chúng tôi chắc chắn sẽ xem xét lại.

Chúng tôi vừa có một cuộc họp ban điều hành. Ví dụ, trong tương lai, liệu các cầu thủ U.23 có cần thiết phải đá chính ở giải hạng nhì hay không? Trình độ cạnh tranh ở cấp độ đội tuyển U.17 và U.20 Indonesia khá tốt (đều góp mặt ở VCK World Cup với độ tuổi tương ứng), nhưng cấp độ U.21 và U.23 vẫn chưa đạt mức tối ưu".

Cũng theo ông Erick Thohir, PSSI sẽ có nhiều kế hoạch tổ chức các giải đấu từ tháng 4 và 5 trong năm 2026, quy tụ nhiều CLB tham gia thi đấu. Dự kiến, các giải này sẽ là nền tảng cho việc phát triển các cầu thủ trẻ. Bên cạnh đó, các giải hạng 3 và 4 cũng bắt đầu diễn ra.

"Vào năm tới, PSSI hy vọng sẽ chứng kiến một tỷ lệ nhất định các cầu thủ trẻ được tham gia các giải đấu VĐQG ở các hạng dưới. Từ đó, chúng tôi sẽ xem xét lại mọi thứ và cố gắng cải thiện sự phát triển của nền tảng bóng đá Indonesia và bắt đầu từ nội lực là các cầu thủ trẻ", ông Erick Thohir kết luận.

Trong khi đó, dư luận ở Indonesia cho rằng, bóng đá trẻ nước này phải nhanh chóng được hệ thống và phát triển bền vững. Trong khi, nếu do với bóng đá Việt Nam, đội U.23 luôn duy trì sự thành công và lực lượng dồi dào, để có đến 3 lần liên tiếp vô địch Đông Nam Á gần đây (gồm các năm 2022, 2023 và 2025).

Cũng như đội U.23 Việt Nam đã có đến 6 lần liên tiếp lọt vào VCK giải U.23 châu Á. Đây là nền tảng bổ sung và kế thừa lực lượng ở đội tuyển Việt Nam. Trong khi các đội Indonesia chỉ chạy theo con đường nhập tịch và sẽ có lúc mọi thứ bão hòa, sẽ trở nên hụt hẫng.