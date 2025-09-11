Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Quốc tế

Bảng xếp hạng FIFA tháng 9: Đội tuyển Việt Nam hơn Indonesia 5 bậc, bỏ xa Malaysia

Giang Lao
Giang Lao
11/09/2025 08:49 GMT+7

Đội tuyển Việt Nam chỉ rớt 1 bậc so với bảng xếp hạng FIFA tháng 7, sau khi đội Li Băng hòa đội Indonesia với tỷ số 0-0 ngày 8.9 và tăng 1 bậc lên hạng 113 thế giới, tạm lấy chỗ của thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Đội tuyển Việt Nam bất ngờ chỉ rớt 1 bậc

Đội Indonesia hy vọng lịch thi đấu FIFA Days tháng 9 sẽ qua mặt hoặc áp thật sát đội tuyển Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA, đội không thi đấu dịp này. Thế nhưng, mong muốn của họ bất thành, đội bóng xứ vạn đảo còn bị rớt 1 bậc và vẫn thua đội quân HLV Kim Sang-sik đến 5 bậc như hồi tháng 7. Bảng xếp hạng FIFA tháng 9 sẽ được chính thức công bố vào ngày 18.9 tới.

Bảng xếp hạng FIFA tháng 9: Đội tuyển Việt Nam hơn Indonesia 5 bậc, Malaysia kém xa - Ảnh 1.

HLV Kim Sang-sik và đội tuyển Việt Nam vẫn giữ vị trí ổn định trên bảng xếp hạng FIFA dù không thi đấu trong tháng 9

Ảnh: Ngọc Linh

Lịch FIFA Days tháng 9, đội Indonesia có trận thắng đậm đội Đài Loan tỷ số 6-0 và hòa đội Li Băng tỷ số 0-0. Các kết quả này giúp đội bóng xứ vạn đảo được cộng tổng cộng chỉ có 3,43 điểm. 

Ban đầu dự kiến họ sẽ tăng 1 bậc lên hạng 117 thế giới, nhưng do đội Niger ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Phi có trận thắng đội Tanzania tỷ số 1-0, giành được đến 14,31 điểm để nhảy vọt 4 hạng lên chiếm luôn vị trí này. Qua đó, còn đẩy đội Indonesia rớt 1 bậc xuống hạng 119 thế giới xếp ngay sau đội Kazakhstan (hạng 118).

Đội tuyển Việt Nam không thi đấu hữu quốc tế. Các học trò của HLV Kim Sang-sik được HLV phó Đinh Hồng Vinh dẫn dắt đấu 2 trận tập huấn nội bộ, gồm thua CLB Nam Định với toàn bộ cầu thủ ngoại thi đấu tỷ số 0-4 ngày 4.9. Và trận thắng CLB CAHN tỷ số 4-3 ngày 7.9. 

Vì vậy, vẫn giữ nguyên số điểm 1.169,92 điểm như tháng 7. Ban đầu dự kiến sẽ rớt 2 bậc dịp này, nhưng sau khi kết thúc các trận vòng loại World Cup và giao hữu quốc tế trong tháng 9, đội quân của HLV Kim Sang-sik chỉ rớt 1 bậc xuống hạng 114 thế giới.

Các đối thủ có thể khiến vị trí của đội tuyển Việt Nam rớt sâu hơn như đội Sudan ở khu vực châu Phi, do để thua đội Togo tỷ số 0-1 tại vòng loại World Cup, nên bị rớt đến 6 bậc xuống hạng 116 thế giới. Trong khi đội tuyển Gambia cũng ở khu vực châu Phi tăng 8 bậc lên hạng 115 thế giới. Nhờ đó, đội tuyển Việt Nam vẫn duy trì được vị trí khá ổn sau FIFA Days tháng 9 tưởng chừng sẽ rớt nhiều bậc.

Bảng xếp hạng FIFA tháng 9: Đội tuyển Việt Nam hơn Indonesia 5 bậc, Malaysia kém xa - Ảnh 2.

Đội tuyển Việt Nam hy vọng tiền đạo Nguyễn Xuân Son kịp trở lại thi đấu trong lịch FIFA Days tháng 10

Ảnh: Ngọc Linh

Ở khu vực Đông Nam Á, đội tuyển Thái Lan cũng tăng 1 bậc lên hạng 101 thế giới dù chỉ được cộng 0,13 điểm không đáng kể. Đội tuyển Malaysia dự kiến cũng sẽ tăng đến 5 bậc sau khi có chiến thắng trước đội Palestine với tỷ số 1-0 và Singapore tỷ số 2-1. 

Nhưng thực tế, Harimau Malaya chỉ tăng được 2 bậc dịp này lên hạng 123 thế giới, do các đội ở khu vực châu Phi như Sierra Leone hay Togo chiếm vị trí phía trên sau các kết quả thi đấu vòng loại World Cup. Vì vậy, họ vẫn còn kém vị trí của đội tuyển Việt Nam đến 9 bậc.

Đội tuyển Việt Nam vẫn tiếp tục duy trì chắc chắn vị trí thứ 2 ở khu vực Đông Nam Á, sau đội Thái Lan, và hạng 20 châu Á. Phía sau là Indonesia và Malaysia. Đây là nhóm 4 đội mạnh nhất khu vực, trong khi Philippines, Singapore và Myanmar lần lượt xếp các vị trí khá xa 143, 158 và 160.

Đội tuyển Việt Nam sẽ trở lại trong lịch FIFA Days tháng 10, thi đấu các trận chính thức tại vòng loại Asian Cup 2027 với 2 trận gặp đội Nepal ngày 9.10 và 14.10. Đây là các trận được tính điểm cao trên thang điểm bảng xếp hạng FIFA, nên đội quân của HLV Kim Sang-sik cần phải hướng đến các chiến thắng, thắp lại hy vọng tranh vé dự Asian Cup 2027, cũng như cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng FIFA.

Trong tháng 11, đội tuyển Việt Nam còn trận gặp đội Lào cũng tại vòng loại Asian Cup 2027, và tái đấu với đối thủ Malaysia vào cuối tháng 3.2026 để quyết định chiếc vé tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027.

Tin liên quan

Vòng loại World Cup 2026: Ý thất thế, Đức bị đe dọa

Vòng loại World Cup 2026: Ý thất thế, Đức bị đe dọa

Thêm 5 suất dự VCK World Cup 2026 đã được xác định khi loạt trận vòng loại trong tháng 9 khép lại lúc rạng sáng 10.9 (giờ VN).

Trận U.23 Úc hòa Trung Quốc bị nghi vấn ‘dàn xếp’ tỷ số để dắt tay vào VCK?

Hạ màn vòng loại World Cup 2026 Nam Mỹ: Argentina thua sốc, Bolivia giành vé play-off

Khám phá thêm chủ đề

đội tuyển Việt Nam vòng loại World Cup HLV Kim Sang-sik Asian Cup 2027 bảng xếp hạng FIFA
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận