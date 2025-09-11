Bảng xếp hạng FIFA tháng 9: Đội tuyển Việt Nam hơn Indonesia 5 bậc, bỏ xa Malaysia

Đội tuyển Việt Nam bất ngờ chỉ rớt 1 bậc

Đội Indonesia hy vọng lịch thi đấu FIFA Days tháng 9 sẽ qua mặt hoặc áp thật sát đội tuyển Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA, đội không thi đấu dịp này. Thế nhưng, mong muốn của họ bất thành, đội bóng xứ vạn đảo còn bị rớt 1 bậc và vẫn thua đội quân HLV Kim Sang-sik đến 5 bậc như hồi tháng 7. Bảng xếp hạng FIFA tháng 9 sẽ được chính thức công bố vào ngày 18.9 tới.

HLV Kim Sang-sik và đội tuyển Việt Nam vẫn giữ vị trí ổn định trên bảng xếp hạng FIFA dù không thi đấu trong tháng 9 Ảnh: Ngọc Linh

Lịch FIFA Days tháng 9, đội Indonesia có trận thắng đậm đội Đài Loan tỷ số 6-0 và hòa đội Li Băng tỷ số 0-0. Các kết quả này giúp đội bóng xứ vạn đảo được cộng tổng cộng chỉ có 3,43 điểm.

Ban đầu dự kiến họ sẽ tăng 1 bậc lên hạng 117 thế giới, nhưng do đội Niger ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Phi có trận thắng đội Tanzania tỷ số 1-0, giành được đến 14,31 điểm để nhảy vọt 4 hạng lên chiếm luôn vị trí này. Qua đó, còn đẩy đội Indonesia rớt 1 bậc xuống hạng 119 thế giới xếp ngay sau đội Kazakhstan (hạng 118).

Đội tuyển Việt Nam không thi đấu hữu quốc tế. Các học trò của HLV Kim Sang-sik được HLV phó Đinh Hồng Vinh dẫn dắt đấu 2 trận tập huấn nội bộ, gồm thua CLB Nam Định với toàn bộ cầu thủ ngoại thi đấu tỷ số 0-4 ngày 4.9. Và trận thắng CLB CAHN tỷ số 4-3 ngày 7.9.

Vì vậy, vẫn giữ nguyên số điểm 1.169,92 điểm như tháng 7. Ban đầu dự kiến sẽ rớt 2 bậc dịp này, nhưng sau khi kết thúc các trận vòng loại World Cup và giao hữu quốc tế trong tháng 9, đội quân của HLV Kim Sang-sik chỉ rớt 1 bậc xuống hạng 114 thế giới.

Các đối thủ có thể khiến vị trí của đội tuyển Việt Nam rớt sâu hơn như đội Sudan ở khu vực châu Phi, do để thua đội Togo tỷ số 0-1 tại vòng loại World Cup, nên bị rớt đến 6 bậc xuống hạng 116 thế giới. Trong khi đội tuyển Gambia cũng ở khu vực châu Phi tăng 8 bậc lên hạng 115 thế giới. Nhờ đó, đội tuyển Việt Nam vẫn duy trì được vị trí khá ổn sau FIFA Days tháng 9 tưởng chừng sẽ rớt nhiều bậc.

Đội tuyển Việt Nam hy vọng tiền đạo Nguyễn Xuân Son kịp trở lại thi đấu trong lịch FIFA Days tháng 10 Ảnh: Ngọc Linh

Ở khu vực Đông Nam Á, đội tuyển Thái Lan cũng tăng 1 bậc lên hạng 101 thế giới dù chỉ được cộng 0,13 điểm không đáng kể. Đội tuyển Malaysia dự kiến cũng sẽ tăng đến 5 bậc sau khi có chiến thắng trước đội Palestine với tỷ số 1-0 và Singapore tỷ số 2-1.

Nhưng thực tế, Harimau Malaya chỉ tăng được 2 bậc dịp này lên hạng 123 thế giới, do các đội ở khu vực châu Phi như Sierra Leone hay Togo chiếm vị trí phía trên sau các kết quả thi đấu vòng loại World Cup. Vì vậy, họ vẫn còn kém vị trí của đội tuyển Việt Nam đến 9 bậc.

Đội tuyển Việt Nam vẫn tiếp tục duy trì chắc chắn vị trí thứ 2 ở khu vực Đông Nam Á, sau đội Thái Lan, và hạng 20 châu Á. Phía sau là Indonesia và Malaysia. Đây là nhóm 4 đội mạnh nhất khu vực, trong khi Philippines, Singapore và Myanmar lần lượt xếp các vị trí khá xa 143, 158 và 160.

Đội tuyển Việt Nam sẽ trở lại trong lịch FIFA Days tháng 10, thi đấu các trận chính thức tại vòng loại Asian Cup 2027 với 2 trận gặp đội Nepal ngày 9.10 và 14.10. Đây là các trận được tính điểm cao trên thang điểm bảng xếp hạng FIFA, nên đội quân của HLV Kim Sang-sik cần phải hướng đến các chiến thắng, thắp lại hy vọng tranh vé dự Asian Cup 2027, cũng như cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng FIFA.

Trong tháng 11, đội tuyển Việt Nam còn trận gặp đội Lào cũng tại vòng loại Asian Cup 2027, và tái đấu với đối thủ Malaysia vào cuối tháng 3.2026 để quyết định chiếc vé tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027.