Không thể vượt qua đội tuyển Việt Nam, Indonesia lo mất vé dự World Cup 2026: Vì sao?

Phong độ đáng lo của đội tuyển Indonesia

Theo CNN Indonesia, Iraq là đội thi đấu tốt hơn Indonesia và Ả Rập Xê Út trong lịch FIFA Days tháng 9, khi vô địch giải King's Cup với 2 chiến thắng trước đội Hồng Kông với tỷ số 2-1 và Thái Lan tỷ số 1-0 ở chung kết. Cả 3 đội này đều nằm cùng bảng B tại vòng loại thứ tư World Cup 2026 khu vực châu Á, trong đó Ả Rập Xê Út là chủ nhà. Bảng A là Qatar (chủ nhà), UAE và Oman.

Đội tuyển Indonesia tái đấu Ả Rập Xê Út tại vòng loại thứ tư World Cup 2026 khu vực châu Á. Ở vòng loại trước, họ đã thắng đối thủ này tỷ số 2-0 và hòa 1-1 Ảnh: Reuters

Vòng loại thứ tư World Cup 2026 khu vực châu Á diễn ra từ ngày 8 đến 14.10, chỉ có 2 đội đứng đầu 2 bảng mới giành vé vào vòng chung kết. 2 đội nhì bảng phải đấu 2 lượt trận play-off (gọi là vòng năm) vào ngày 13 và 18.11 để xác định đội chiến thắng và giành quyền lọt vào vòng play-off liên lục địa, tiếp tục nuôi hy vọng ở cuộc đấu tranh vé vớt.

Trong khi đội Iraq thể hiện phong độ ổn định, thì Indonesia chỉ có 1 chiến thắng và 1 hòa lần lượt trước đối thủ dưới cơ là đội Đài Loan tỷ số 6-0 và hòa đầy thất vọng trước đội Li Băng với tỷ số 0-0. Đội Ả Rập Xê Út thi đấu tại châu Âu, thắng đội Bắc Macedonia tỷ số 2-1 và hòa đội CH Czech tỷ số 1-1.

Nhờ các kết quả này, đội Iraq vẫn giữ hạng 58 thế giới, xếp ngay sau là đội Ả Rập Xê Út (hạng 59). Trong khi, đội Indonesia không thể thăng hạng như kỳ vọng, mà còn rớt 1 bậc xuống hạng 119 thế giới và do đó, vẫn chưa thể vượt qua được đội tuyển Việt Nam (hạng 114 thế giới).

Điều này sẽ khiến đội bóng xứ vạn đảo gặp bất lợi cực lớn trong hành trình tìm vé dự World Cup 2026. Trong đó, trường hợp họ không thể giành vé trực tiếp (ngôi đầu bảng), sẽ phải tìm kiếm cơ hội ở vòng play-off.

Ở cơ hội này, với vị trí khá thấp trên bảng xếp hạng FIFA hiện nay và vẫn chưa cho thấy dấu hiệu cải thiện, đội Indonesia sẽ cực kỳ gian nan ở vòng play-off liên lục địa, trường hợp họ xếp nhì bảng và vượt qua 2 trận play-off khu vực châu Á để đi tiếp.

Đội tuyển Indonesia là đại diện duy nhất của khu vực Đông Nam Á tại vòng loại thứ tư World Cup 2026 khu vực châu Á Ảnh: Reuters

Tại vòng play-off liên lục địa, với 6 đội từ các khu vực châu Á, châu Phi, CONCACAF (2 đội), Nam Mỹ và Châu Đại Dương, sẽ được chia 2 nhóm, mỗi nhóm 3 đội để tranh 2 vé vớt còn lại. Trong đó, các đội có thứ hạng cao trên bảng xếp hạng FIFA sẽ được xếp hạt giống và vào thẳng trận chung kết tranh vé. 2 đội có thứ hạng thấp không xếp hạt giống, sẽ đấu 1 trận để tranh vé vào trận chung kết.

Hiện đã có 2 đội góp mặt ở vòng play-off liên lục địa là Bolivia (khu vực Nam Mỹ, hạng 78 thế giới) và New Caledonia (hạng 152 thế giới, khu vực Châu Đại Dương). Các đội còn lại sẽ được xác định trong lịch FIFA Days tháng 10.

Ở khu vực châu Á, các đội Iraq và Ả Rập Xê Út với vị trí hiện nay (58 và 59 thế giới) trên bảng xếp hạng FIFA, sẽ có ưu thế hơn Indonesia trong trường hợp phải tranh vé vớt ở vòng play-off liên lục địa. Tương tự là Qatar (hạng 53 thế giới), UAE (hạng 65) và Oman (hạng 79).

Do đó, đội tuyển Indonesia chỉ còn một con đường khả dĩ nhất, là sẽ phải tập trung toàn lực để thắng cả 2 trận tại vòng loại thứ tư khu vực châu Á trước Iraq và Ả Rập Xê Út để giành vé dự World Cup 2026. Các trường hợp còn lại thông qua đường play-off sẽ vô cùng gian nan, vì họ vẫn chưa cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng FIFA, khi vẫn còn xếp sau đội tuyển Việt Nam và cả Thái Lan.