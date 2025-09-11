U.23 Việt Nam và khao khát tạo kỳ tích ở Ả Rập Xê Út

Đông Nam Á góp mặt 2 đội U.23 Việt Nam và Thái Lan

Vòng chung kết (VCK) U.23 châu Á 2026 diễn ra tại Ả Rập Xê Út từ ngày 7 - 25.1.2026, quy tụ 16 đội bóng: Ả Rập Xê Út (chủ nhà), Nhật Bản, Hàn Quốc, Iraq, Uzbekistan, Iran, Úc, Qatar, Jordan, Thái Lan, UAE, Trung Quốc, Syria, Ấn Độ, Kyrgyzstan và VN. Đáng chú ý, cả 5 đội từng bước lên ngôi vô địch trước đây đều góp mặt, gồm Iraq, Nhật Bản (2 lần), Uzbekistan, Hàn Quốc và Ả Rập Xê Út.

Điều này cho thấy sự cạnh tranh ở giải đấu năm nay sẽ cực kỳ khốc liệt khi hầu hết các ứng viên nặng ký đều xuất hiện. Trong đó, Kyrgyzstan có lần đầu góp mặt tại VCK U.23 châu Á. Kyrgyzstan cũng là đội bóng tạo ra bất ngờ lớn nhất tại vòng loại, khi họ vượt qua cựu vô địch Uzbekistan và xuất sắc giành ngôi nhất bảng E cùng tấm vé trực tiếp đến Ả Rập Xê Út. Bóng đá Đông Nam Á chỉ có 2 đại diện là VN và Thái Lan. Indonesia dù có sự đầu tư bài bản trong thời gian gần đây nhưng rốt cuộc đã dừng bước.

U.23 VN đang sở hữu lứa cầu thủ chất lượng ẢNH: MINH TÚ

Dự kiến, lễ bốc thăm chia bảng VCK U.23 châu Á sẽ diễn ra vào ngày 2.10.2025. Tại VCK, 16 đội sẽ được chia đều vào 4 bảng (mỗi bảng 4 đội), thi đấu vòng tròn 1 lượt để tính điểm và xếp hạng. Hai đội dẫn đầu mỗi bảng sẽ vào vòng tứ kết, sau đó tiếp tục loại trực tiếp để chọn ra nhà vô địch.

U.23 VN có lần thứ 6 liên tiếp góp mặt tại VCK U.23 châu Á, sau 7 lần giải đấu này được tổ chức. Điều này khẳng định cho việc đội bóng sao vàng giờ đây không còn được xem là hiện tượng, mà là một trong những cái tên có chỗ đứng tại giải. Thầy trò HLV Kim Sang-sik đã hoàn tất vòng loại bằng thành tích ấn tượng: toàn thắng 3 trận, giành 9 điểm tuyệt đối và không để thủng lưới. Có thể nói, U.23 VN hiện sở hữu một thế hệ cầu thủ đồng đều và giàu kinh nghiệm thực chiến. Nhiều gương mặt đã là trụ cột ở các đội bóng V-League, thường xuyên ra sân trong những trận cầu căng thẳng tại giải quốc nội. Việc được cọ xát thường xuyên giúp họ tích lũy bản lĩnh, sự lì lợm và khả năng ứng phó với áp lực.

Với những gì đã thể hiện ở vòng loại cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng, người hâm mộ hoàn toàn có thể tin tưởng rằng U.23 VN sẽ tiếp tục thể hiện được tài năng tại Ả Rập Xê Út vào đầu năm 2026. Lần này, U.23 VN không còn dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo - người đã đưa đội bóng đoạt vị trí á quân lịch sử vào năm 2018 tại Trung Quốc, nhưng vẫn được tin tưởng khi đứng đầu cabin huấn luyện vẫn là một thuyền trưởng người Hàn Quốc khác: ông Kim Sang-sik. Nhắc đến U.23 châu Á là nhắc đến trận chung kết trong tuyết trắng Thường Châu, nơi U.23 VN viết nên câu chuyện thần kỳ và trở thành niềm cảm hứng cho người hâm mộ và các thế hệ cầu thủ kế cận. Sau 7 năm, bóng đá trẻ VN đã thay đổi rất nhiều, nhưng tinh thần chiến đấu, ý chí kiên cường và khát vọng vươn tầm châu lục vẫn nguyên vẹn.