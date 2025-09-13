Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Vì HCV SEA Games 33, bóng đá Indonesia dừng mọi giải VĐQG: Ưu tiên cầu thủ U.21

Giang Lao
Giang Lao
13/09/2025 09:20 GMT+7

Sau Super League, giải Championship và các hạng dưới đều tạm dừng để đội U.22 Indonesia tập trung tham dự SEA Games 33 tại Thái Lan, bảo vệ chiếc HCV môn bóng đá nam, Chủ tịch ILeague, ông Ferry Paulus, khẳng định ngày 12.9.

Indonesia tập trung mọi nguồn lực cho đội U.22 bảo vệ HCV tại SEA Games 33

Theo Chủ tịch ILeague (các giải VĐQG của Indonesia), ông Ferry Paulus: "Việc dừng các giải đấu trong nước để tập trung cho đội U.22 dự SEA Games 33 bảo vệ chiếc HCV môn bóng đá nam, là quy định do Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) yêu cầu. 

Trước đó, giải Super League (hạng cao nhất của bóng đá Indonesia) đã thông báo tạm dừng thi đấu thời gian diễn ra SEA Games, nay quy định này cũng được áp dụng cho các giải hạng dưới bao gồm Championship, và giải hạng ba, cũng như các giải trẻ khác".

Vì HCV SEA Games 33, bóng đá Indonesia dừng mọi giải VĐQG: Ưu tiên cầu thủ U.21- Ảnh 1.

U.23 Indonesia vừa thua U.23 Việt Nam ở trận chung kết U.23 Đông Nam Á và bị loại khỏi VCK châu Á 2026. Đa số các cầu thủ này sẽ dự SEA Games 33

Ảnh: Đồng Nguyên Khang

SEA Games 33 được tổ chức tại Thái Lan ở 3 tỉnh và thành phố gồm Bangkok, Chonburi và Songkhla từ ngày 9 đến 20.12. Trong đó, môn bóng đá nam và nữ sẽ diễn ra sớm hơn, dự kiến từ ngày 3 đến 18.12. 

Đội U.22 Indonesia là đương kim vô địch, sau khi đoạt chiếc HCV môn bóng đá nam tại SEA Games 32 tổ chức ở Campuchia năm 2023 với trận chung kết đầy kịch tính thắng đội U.22 Thái Lan tỷ số 5-2 trong hiệp phụ.

"Vì mục tiêu bảo vệ chiếc HCV tại SEA Games 33, quy định của PSSI cũng bắt buộc các CLB ở giải Championship (hạng nhất) vừa khởi tranh (ngày 12.9), mỗi đội phải đăng ký 5 cầu thủ trong lứa tuổi U.21 và cho ít nhất một cầu thủ U.21 ra sân đá chính trong ít nhất 45 phút. Sau hiệp một, cầu thủ này có thể được thay thế bằng một cầu thủ ở mọi lứa tuổi. Quy định này cũng giống như ở giải Super League", ông Ferry Paulus nhấn mạnh.

Việc các giải VĐQG Indonesia quy định bắt buộc các CLB phải ưu tiên sử dụng cầu thủ U.21 trong mọi trận đấu, nhằm giúp họ có điều kiện thi đấu. Từ đó, tạo nguồn lực để triệu tập vào đội U.22. 

Bên cạnh đó, việc dừng các giải đấu trong nước trong thời gian diễn ra SEA Games 33, cũng là để ủng hộ các cầu thủ trẻ nước này trong mục tiêu phải bảo vệ thành công chiếc HCV môn bóng đá nam.

Tại SEA Games 32, HLV Indra Sjafri là người đã dẫn dắt U.22 Indonesia đoạt HCV, nhưng hiện nay ông đã bị sa thải khỏi mọi chức vụ ở PSSI. 

Trong khi, HLV người Hà Lan, Gerald Vanenburg đang dẫn dắt đội U.23 Indonesia, nhưng sau các thất bại liên tiếp gồm trận chung kết giải U.23 Đông Nam Á trước đội U.23 Việt Nam và bị loại khỏi vòng chung kết U.23 châu Á 2026, đã bị chỉ trích dữ dội và đối mặt khả năng sẽ bị sa thải. Vì vậy, có tin PSSI đang cân nhắc sẽ mời lại HLV Indra Sjafri để dẫn dắt đội trẻ nước này dự SEA Games 33 tại Thái Lan bảo vệ chiếc HCV.

