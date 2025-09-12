U.23 Việt Nam đủ sức chinh phục HCV SEA Games 33

D ÁNG DẤP NHÀ VÔ ĐỊCH

Đội U.23 VN đã giành trọn 9 điểm ở vòng loại U.23 châu Á 2026, qua đó đoạt vé dự VCK với tư cách đội đầu bảng C như mục tiêu đã đề ra. Những chiến thắng có phần nhọc nhằn trước các đối thủ yếu hơn như U.23 Bangladesh, Singapore và Yemen sẽ chưa khiến người hâm mộ hài lòng, nhưng thực tế màn trình diễn của thầy trò HLV Kim Sang-sik là tích cực. Không phải ngẫu nhiên mà HLV U.23 Yemen đánh giá U.23 VN là đội hàng đầu châu Á ở thời điểm này.

Ở khía cạnh phòng ngự, U.23 VN đã làm rất tốt. Tại vòng loại, chỉ có 3 đội không để thủng lưới lần nào là U.23 Hàn Quốc, Úc và VN. Bộ 3 trung vệ Lý Đức - Hiểu Minh - Nhật Minh chơi ngày càng gắn kết, hiểu nhau hơn. Trong khung gỗ, Trung Kiên vẫn luôn duy trì được sự chắc chắn và thể hiện được khả năng làm chủ không gian.

Lối chơi của U.23 VN ngày càng định hình rõ ràng ẢNH: MINH TÚ

Nơi vòng tròn trung tâm, bộ 3 tiền vệ gồm Thái Sơn, Xuân Bắc và Văn Trường được ông Kim Sang-sik luân phiên sử dụng. Tất cả đều chơi từ mức tròn vai trở lên. Trên hàng công, chiến lược gia người Hàn Quốc cũng trao cơ hội cho tất cả tiền đạo. Dù phải xoay tua rất nhiều để đảm bảo cường độ thi đấu cao, U.23 VN vẫn duy trì được thế trận chủ động, kiểm soát và tạo ra nhiều cơ hội về phía khung thành đối phương. Ở giải đấu này, Văn Khang và đồng đội cũng không gặp may mắn khi dứt điểm trúng xà ngang, cột dọc nhiều.

Khi bế tắc, U.23 VN cũng không hề nóng vội. "Những chiến binh sao vàng" trẻ tuổi vẫn kiên trì triển khai miếng đánh sở trường và có được bàn thắng. Một điều quan trọng nữa là những cầu thủ ngôi sao của U.23 VN như Đình Bắc, Phi Hoàng hay Thanh Nhàn… duy trì phong độ tốt, không chỉ chơi hay xuyên suốt giải mà còn biết cách tỏa sáng ở thời điểm quyết định.

Trong khoảng thời gian tới, U.23 VN còn có thể mạnh hơn. Nguyên nhân là các cầu thủ chủ chốt dần có được chỗ đứng ở CLB, thi đấu thường xuyên tại V-League. Những nhân tố nổi bật như Đình Bắc, Văn Khang, Văn Trường, Phi Hoàng… nhiều khả năng được gọi lên đội tuyển VN để học hỏi thêm kinh nghiệm từ các đàn anh. Nếu mọi chuyện diễn tiến theo chiều hướng tích cực, U.23 VN còn có thể bổ sung các cầu thủ giỏi như Bùi Vĩ Hào, Trần Thành Trung. Chính vì thế, ông Kim sẽ có thêm các phương án nhân sự, chiến thuật cho SEA Games 33.

Đ ỐI THỦ KHÔNG QUÁ MẠNH

Ở vòng loại U.23 châu Á 2026, các đội U.23 Philippines, Malaysia hay Indonesia đều có một chiến dịch thất bại. Đáng nói, U.23 Indonesia có đội hình mạnh, với nòng cốt là các cầu thủ vừa giành vị trí á quân giải U.23 Đông Nam Á 2025. Đồng thời, HLV Gerald Vanenburg còn có thêm sự phục vụ của ngôi sao Rafael Struick, người có 23 trận khoác áo đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên đội bóng xứ vạn đảo vẫn chơi bế tắc, thiếu biến hóa, phụ thuộc nhiều vào các tình huống cố định và chỉ giành được 4 điểm sau 3 trận. Với màn trình diễn này, khả năng bảo vệ HCV bóng đá nam SEA Games của U.23 Indonesia bị đặt dấu hỏi lớn.

Trong khi đó, U.23 Thái Lan giành vé dự VCK nhưng cũng chơi không thực sự thuyết phục. Ở trận quyết định gặp U.23 Malaysia, đối thủ bị đánh giá yếu hơn, đội bóng xứ chùa vàng có chiến thắng nhọc nhằn nhờ pha lập công quyết định ở phút 90+2. U.23 Thái Lan giành được 7 điểm, đứng đầu bảng nhờ hơn Li Băng hiệu số bàn thắng bại (+7 so với +4). So với giải U.23 Đông Nam Á 2025, nơi U.23 Thái Lan giành HCĐ, thầy trò HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul chưa cho thấy sự tiến bộ rõ rệt.

Khi lực lượng đã ổn định, lối chơi ngày càng định hình rõ ràng và có sự chuẩn bị kỹ càng, U.23 VN có thể mơ về tấm HCV SEA Games 33. Điều này không chỉ mang ý nghĩa danh hiệu mà còn là lời khẳng định của lứa cầu thủ mới, sẵn sàng trở thành lớp kế cận đội tuyển VN, hướng đến việc chinh phục những đỉnh cao mới.