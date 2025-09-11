Mặt sân Mỹ Đình được cấp 10 tỉ đồng làm mới hoàn toàn: Giải ngân đợt 1 là…

Sân Mỹ Đình sẽ "khoác" áo mới

SVĐ Mỹ Đình đang trải qua một cuộc cải tạo toàn diện về mặt cỏ và cốt nền. Đây là một phần trong chiến lược nâng cấp cơ sở vật chất của sân Mỹ Đình nhằm phục vụ các sự kiện thể thao lớn, đặc biệt là các trận đấu quan trọng của đội tuyển Việt Nam.

Sân Mỹ Đình đang được tu sửa Ảnh: Chí Đạt

Máy móc thi công trên sân Mỹ Đình hôm nay

Mặc dù là SVĐ quốc gia, sân Mỹ Đình đã gặp phải không ít phàn nàn từ người hâm mộ trong nhiều năm qua về chất lượng mặt cỏ. Mặt sân cỏ thường xuyên bị xuống cấp, ảnh hưởng không chỉ đến chất lượng thi đấu mà còn làm giảm đi vẻ đẹp của sân khi lên hình, đặc biệt là trong các trận đấu quốc tế. Sau nhiều năm sử dụng, mặt cỏ đã héo úa, không đạt tiêu chuẩn thi đấu. Đây là lý do khiến Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) phải lựa chọn các sân khác để tổ chức các trận đấu của đội tuyển quốc gia cũng như các đội tuyển trẻ, ví dụ như sân Việt Trì trong khuôn khổ vòng loại U.23 châu Á vừa qua.

Phần cốt nền đang được thi công

Cận cảnh phần cốt nền sân

Với mục tiêu khắc phục những vấn đề tồn đọng, sân Mỹ Đình sẽ được đầu tư cải tạo toàn diện với tổng chi phí khoảng 10 tỉ đồng từ ngân sách nhà nước. Số tiền này sẽ được phân bổ thành hai đợt: đợt đầu tiên 8 tỉ đồng sẽ được sử dụng để cải tạo cốt nền sân, bao gồm việc đào sâu và làm mới toàn bộ nền sân dự kiến hoàn thành cuối năm nay. Kể từ khi được đưa vào sử dụng năm 2003 (phục vụ SEA Games 22), đây là lần đầu tiên, cốt nền sân được làm lại.

Hệ thống thoát nước cũng được làm mới. Trong đó hệ thống tưới nước cũng được lắp mới hoàn toàn, là hệ thống hiện đại tiêu chuẩn thế giới.

Theo chủ trương tiết kiệm của Chính phủ, số tiền 8 tỉ đồng nói trên sẽ được trừ đi 20%, nên Mỹ Đình sẽ được nhận 6 tỉ đồng.

Và đợt thứ hai, với số tiền 2 tỉ đồng, sẽ được dành riêng cho việc trải thảm cỏ mới. Trong khoảng thời gian chờ trải thảm cỏ mới, các hoạt động trên sân sẽ bị ảnh hưởng.

Kể từ đợt cải tạo để chuẩn bị cho SEA Games 31 (diễn ra vào mùa hè năm 2022) đến nay, sân Mỹ Đình chưa có thêm đợt cải tạo lớn nào. Những trận đấu quan trọng gần đây của đội tuyển Việt Nam cũng không thể tổ chức trên SVĐ quốc gia.

Sang năm 2026 sẽ trải thảm cỏ mới

Mặt cỏ sân Mỹ Đình xấu là vấn đề đã được nhắc đi nhắc lại nhiều những năm qua. Và sau khi quá trình thay cốt nền hoàn tất, dự kiến đến đầu năm 2026, khi nhận được đợt vốn tiếp theo, sân Mỹ Đình sẽ được trải thảm cỏ mới có khả năng chống chịu tốt hơn với điều kiện thời tiết khắc nghiệt ở Việt Nam.

Loại cỏ này có thể thay thế cục bộ từng mảng nếu gặp vấn đề, thay vì phải thay cả thảm cỏ như loại cỏ cũ, giúp tiết kiệm chi phí và thời gian bảo dưỡng.

Phần việc này dự kiến hoàn thành cuối tháng 10.2025

Trong thời gian chờ đợi đợt cấp vốn tiếp theo để trải thảm cỏ, các hoạt động trên sân sẽ bị ảnh hưởng

Việc nâng cấp sân sẽ không chỉ phục vụ cho các trận đấu bóng đá mà còn giúp nâng cao chất lượng tổ chức các sự kiện văn hóa và nghệ thuật tại đây. Đây là một bước tiến quan trọng để sân Mỹ Đình có thể đón tiếp các sự kiện quốc tế và góp phần nâng cao hình ảnh thể thao Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Với sự cải tạo này, sân Mỹ Đình sẽ trở thành một trong những SVĐ hiện đại nhất khu vực, đáp ứng được cả yêu cầu thi đấu khắt khe của các đội tuyển quốc gia và nhu cầu tổ chức các sự kiện lớn, góp phần nâng tầm giá trị của thể thao Việt Nam.