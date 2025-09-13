Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Messi và Son Heung-min thay nhau lập kỷ lục tại MLS: Cơn sốt CĐV lên đỉnh điểm

Giang Lao
13/09/2025 12:26 GMT+7

Messi và Son Heung-min sẽ có 2 trận đấu trên sân khách tại MLS (giải bóng đá nhà nghề Mỹ) vào ngày 14.9 (giờ Việt Nam), cả 2 trận đấu đều phá các kỷ lục người xem giữa cơn sốt của CĐV lên đỉnh điểm.

Sức hút của Messi và Son Heung-min quá khủng

Messi đã trở lại CLB Inter Miami và có các buổi tập gần đây, sau khi hoàn tất nhiệm vụ ở đội tuyển Argentina với trận đấu cuối cùng tại vòng loại World Cup trong sự nghiệp. Anh cùng toàn đội bay đến Bắc Carolina ngày 13.9, chỉ vắng mặt tiền đạo kỳ cựu Suarez do án phạt treo giò.

Messi và Son Heung-min thay nhau lập kỷ lục tại MLS: Cơn sốt CĐV lên đỉnh điểm- Ảnh 1.

Messi trở lại đặt mục tiêu cùng Inter Miami vô địch MLS Cup và tiếp tục gây sốt bóng đá Mỹ

Ảnh: Reuters

Danh thủ 38 tuổi này xác định mục tiêu cùng Inter Miami hướng đến ngôi vô địch MLS trong phần còn lại mùa giải 2025, trong đó trận trở lại là cuộc gặp trước Charlotte FC trên sân khách Bank of America có sức chứa lên đến gần 75.000 chỗ ngồi, diễn ra lúc 6 giờ 30 ngày 14.9.

Theo CLB Charlotte FC thông báo, toàn bộ vé trên sân Bank of America đã được bán hết từ ngày 11.9. Dự kiến, con số khán giả đến xem Messi và các đồng đội Inter Miami thi đấu lên đến 75.867 người (sức chứa tối đa), theo báo chí Mỹ. Con số này đã xác lập kỷ lục mới cho Charlotte FC trong một trận đấu tại MLS, đội trước đây thường chỉ mở sức chứa sân vào khoảng 38.000 khán giả.

Charlotte FC đang xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng khu vực miền Đông MLS với 50 điểm sau 29 trận. Trong khi Inter Miami xếp thứ 6 với 46 điểm, nhưng đấu ít hơn đến 4 trận do bận tham dự giải FIFA Club World Cup. Do đó, trận đấu này đã tạo sức hút rất lớn, bên cạnh đó còn là cơn sốt xem Messi đến Bắc Carolina thi đấu cũng góp phần tạo nên cơn cuồng từ giới CĐV ở Mỹ.

Messi và Son Heung-min thay nhau lập kỷ lục tại MLS: Cơn sốt CĐV lên đỉnh điểm- Ảnh 2.

Charlotte FC thông báo, toàn bộ vé trên sân Bank of America đã được bán hết

Ảnh: Chụp màn hình Charlotte FC/X

Trong khi đó, không hề kém cạnh, sức hút của cầu thủ người Hàn Quốc, Son Heung-min cũng gây cơn sốt với giới CĐV ở trận đấu Los Angeles FC đến làm khách trước đội San Jose Earthquakes trên sân Levi's ở Santa Clara, California. Trận đấu này diễn ra lúc 7 giờ 30 ngày 14.9 (giờ Việt Nam), nhưng đã được đội San Jose Earthquakes quảng bá từ cách đây gần 1 tháng từ sau khi Son Heung-min chính thức ra mắt Los Angeles FC.

Cũng vì sức hút quá lớn của Son Heung-min, sân Levi's của San Jose Earthquakes có sức chứa khoảng 68.500 người xem, đã liên tiếp phải mở rộng các khu vực khán đài nhằm để đáp ứng nhu cầu mua vé của khán giả. Hiện vé xem trận đấu này cũng trong tình trạng "cháy" và có thể lập kỷ lục người xem mới, vượt qua kỷ lục cũ từng có 50.850 người xem, theo nhà báo Mỹ, Favian Renkel.

Messi và Son Heung-min thay nhau lập kỷ lục tại MLS: Cơn sốt CĐV lên đỉnh điểm- Ảnh 3.

Son Heung-min đã mở tài khoản bàn thắng tại MLS chỉ sau 4 trận và còn có 1 kiến tạo thành bàn

Ảnh: Reuters

Cùng với Messi và Son Heung-min, một cầu thủ kỳ cựu khác vừa gia nhập MLS là tiền vệ Thomas Muller, cũng tạo sức hút cực lớn với giới CĐV CLB Vancouver Whitecaps FC trước trận gặp đối thủ Philadelphia Union (lúc 8 giờ 30 ngày 14.9). 

Từ khi Muller đến, sân BC Place của đội bóng này có sức chứa 27.500 khán giả, luôn trong tình trạng hết vé. Vancouver Whitecaps FC đang xếp thứ 3 bảng xếp hạng khu vực miền Tây MLS, cùng với Inter Miami của Messi và Los Angeles FC của Son Heung-min (xếp thứ 5), đều là các ứng viên tranh ngôi vô địch MLS Cup vào cuối năm.

