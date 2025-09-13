Báo Thái Lan đòi sa thải HLV người Nhật Bản, đưa Kiatisuk trở lại

HLV Nhật Bản không phù hợp với bóng đá Thái Lan

"Sử dụng các HLV người Nhật Bản ở các đội tuyển, bao gồm đội tuyển quốc gia, đội U.23 và đội tuyển nữ, không có nghĩa là Thái Lan sẽ thành công như bóng đá Nhật Bản. Phải có một nền tảng đào tạo cầu thủ như bóng đá Nhật Bản và trải qua rất nhiều năm, thì mới có thể hy vọng thành công. Việc FAT chạy theo giải pháp sử dụng HLV Nhật Bản, đến nay rõ ràng là một vòng luẩn quẩn không hồi kết và mắc kẹt trong ý định đó", báo thể thao số 1 ở Thái Lan, Siamsport bày tỏ.

Đội tuyển Thái Lan đã đánh mất chức vô địch AFF Cup vào tay đội tuyển Việt Nam hồi đầu năm nay Ảnh: Ngọc Linh

FAT gần đây đã sa thải HLV đội tuyển nữ Thái Lan, ông Futoshi Ikeda (người Nhật Bản) để bổ nhiệm trở lại HLV trong nước, bà Nuengrutai Srathongvian. HLV Futoshi Ikeda cũng là nhà cầm quân người Nhật Bản thứ 2 liên tiếp của đội tuyển nữ Thái Lan bị sa thải, sau HLV Miyo Okamoto (giai đoạn năm 2021 đến 2023).

Tương tự, ở đội U.23 Thái Lan, HLV Takayuki Nishigaya cũng là người Nhật Bản đã bị sa thải sau một loạt thành tích yếu kém. FAT bổ nhiệm HLV tạm quyền trong nước, ông Thawatchai Damrong-Ongtrakul. HLV người bản địa này đã giúp U.23 Thái Lan đoạt hạng 3 tại giải U.23 Đông Nam Á, sau khi chỉ thua đội chủ nhà U.23 Indonesia ở trận bán kết với tỷ số 6-7 sau loạt sút luân lưu (hòa 1-1 trong giờ thi đấu chính), và thắng Philippines tỷ số 3-1 ở trận tranh hạng 3.

Nhưng trên hết, HLV bản địa Thawatchai Damrong-Ongtrakul đã thành công khi giúp U.23 Thái Lan thi đấu rất hay để giành quyền lọt vào vòng chung kết U.23 châu Á đầu năm 2026, cùng với đội U.23 Việt Nam, là 2 đội đại diện ở khu vực Đông Nam Á. Nhờ thành tích này, HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul và đội U.23 Thái Lan được Madam Pang (nữ tỉ phú Nualphan Lamsam), Chủ tịch FAT, thưởng nóng 1 triệu baht (khoảng 831 triệu đồng).

Trong khi đó, đội tuyển Thái Lan vẫn giữ lại HLV Masatada Ishii, nhưng sau thất bại ở trận chung kết giải King's Cup 2025 trước đội Iraq với tỷ số 0-1 ngày 7.9. Nhiều ý kiến của dư luận bóng đá nước này đã đặt câu hỏi, liệu có nên tiếp tục đặt niềm tin vào nhà cầm quân người Nhật Bản này nữa hay không?

Vì cho đến nay, ông Ishii chỉ mới giúp đội tuyển Thái Lan vô địch King's Cup năm 2024, trong khi không thể bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup (thua đội tuyển Việt Nam tỷ số chung cuộc 3-5 hồi đầu năm nay).

Liệu CĐV Thái Lan có còn ủng hộ HLV Masatada Ishii? Ảnh: Chụp màn hình FAT

HLV Masatada Ishii đang có thành tích cùng đội tuyển Thái Lan với 14 trận thắng, 6 trận hòa và 8 trận thua. Thoạt nhìn, những con số này có vẻ không tệ, nhưng khi xem xét chi tiết, thì các kết quả này không mang lại bước tiến nào đáng kể cho "Voi chiến" đặc biệt ở các đấu trường châu Á và World Cup, Siamsport nhấn mạnh.

Đội tuyển Thái Lan sớm bị loại ở vòng 16 đội Asian Cup 2023 tại Qatar, tại vòng loại World Cup 2026 cũng sớm bị loại ở vòng loại thứ hai, và đang đứng trước khả năng mất vé dự Asian Cup 2027 sau khi thua đội Turkmenistan tỷ số 1-3 ngày 10.6 vừa qua.

Nếu tiếp tục đặt hy vọng vào HLV Masatada Ishii, rõ ràng mọi thứ vẫn sẽ như cũ, và không có gì là bật lên. Nhà cầm quân này cũng được cho là rất bảo thủ, chỉ gọi những cầu thủ quen thuộc để đảm bảo kết quả, thay vì phải có những lựa chọn mới để giúp đội tuyển Thái Lan có sự thay đổi tốt hơn, Siamsport bày tỏ thêm.

Vì vậy, có lẽ đã đến lúc FAT phải có sự thay đổi về chiến lược, về nhà cầm quân ở đội tuyển, nên chăng sử dụng lại HLV trong nước như đội U.23 và đội tuyển nữ, và trên hết là phải có dự án thiết thực để hướng đến cơ hội dự World Cup, theo Siamsport.

Một trong số các HLV Thái Lan đang được xem xét có khả năng sẽ dẫn dắt đội tuyển nước này thay ông Masatada Ishii, là Kiatisuk Senamuang, cựu HLV CLB HAGL và đội CAHN ở giải V-League (Việt Nam). Ông Kiatisuk từng có thời gian dẫn dắt đội tuyển Thái Lan từ năm 2013 đến năm 2017, đưa đội tuyển nước này vào đến vòng loại thứ ba World Cup 2018 khu vực châu Á, cùng rất nhiều thành công khác ở các giải khu vực.