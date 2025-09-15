Công khai thách thức ban lãnh đạo M.U, HLV Amorim đối mặt nguy cơ sa thải

Thành tích yếu kém của HLV Amorim với M.U tại Ngoại hạng Anh

Bất chấp những bổ sung rất đáng kể trong kỳ chuyển nhượng mùa hè với hơn 200 triệu bảng mua sắm cầu thủ, nhưng lối chơi của M.U dưới sự dẫn dắt của HLV Amorim vẫn không có sự thay đổi nào tích cực. Họ khởi đầu mùa giải mới với 2 trận thua các đối thủ tốp đầu gồm Arsenal tỷ số 0-1 và Man City 0-3, hòa Fulham 1-1, chỉ thắng sít sao Burnley 3-2 với bàn thắng quyết định do Bruno Fernandes ghi từ chấm 11 m ở phút 90+7.

HLV Amorim tuyên bố ban lãnh đạo M.U muốn thay đổi triết lý, hãy thay đổi HLV Ảnh: Reuters

Tổng cộng các kết quả này, HLV Amorim chỉ giúp M.U giành được 8 chiến thắng sau 31 trận ở Ngoại hạng Anh, nhưng 3 trong số này là những đội hiện đã xuống hạng thi đấu ở giải Championship. Còn lại hòa 7 và thua tới 16 trận, hiệu số -13 và đạt tỷ lệ chiến thắng chỉ 25,8%.

"Tôi sẽ làm tất cả những gì có thể cho M.U. Đây là thông điệp của tôi gửi đến người hâm mộ. Tôi đang phải chịu đựng nhiều hơn họ. Tôi sẽ không thay đổi triết lý của mình. Nếu họ (tập đoàn INEOS, đồng sở hữu CLB M.U và quản lý về mặt bóng đá của đội bóng) muốn thay đổi, hãy thay đổi người dẫn dắt đội bóng", HLV Amorim tuyên bố sau trận thua Man City tỷ số 0-3 ngày 15.9.

"Tôi sẽ không thay đổi triết lý của mình. Tôi sẽ tiếp tục với những ý tưởng của mình… nếu không, bạn phải thay đổi người dẫn dắt", HLV Amorim nhấn mạnh một lần nữa.

Theo cựu cầu thủ Gary Neville, người xác nhận đã xem trận derby Manchester trên sân Etihad cùng với các ông chủ của M.U: "Vị trí của HLV Amorim đang rất nguy hiểm. M.U mới thi đấu 4 trận ở Ngoại hạng Anh, nhưng vị trí hiện nay thật tệ. Nếu trận sắp tới, chúng tôi lại thua Chelsea (gặp trên sân nhà), vị trí có thể rớt xuống hạng 15 hay 16. Đây là vị trí không thể chấp nhận khi đội bóng chuẩn bị bước vào tháng 10. Nếu không cải thiện ngay, HLV sẽ gặp rắc rối to".

M.U mua tiền đạo Benjamin Sesko với mức phí 74 triệu bảng, nhưng qua 4 trận cầu thủ này tịt ngòi Ảnh: Reuters

Gary Neville cũng bình luận trên Sky Sports: "Tôi xem trận đấu trên khán đài cùng các nhân vật chủ chốt trong ban lãnh đạo M.U (gồm tỉ phú Jim Ratcliffe, đồng sở hữu đội bóng, giám đốc điều hành Omar Berrada và giám đốc bóng đá Jason Wilcox), họ rất thất vọng, vì trông thấy Amorim chỉ biết trơ mắt nhìn đội bóng của mình bị Man City xé nát, và cuối cùng nhận thất bại tỷ số 0-3.

Rõ ràng, tình thế sẽ nguy nan cho Amorim rất nhiều, ông ấy không còn nhiều cơ hội để bào chữa nữa, mà phải giúp các cầu thủ hiểu triết lý của mình ngay và đưa đội bóng sớm trở lại".

Cũng theo Gary Neville, HLV Amorim đã có một thời gian đủ dài để có thể giúp M.U vượt lên, thế nhưng tình thế vẫn cứ đi xuống, và trở thành đội có thành tích tệ nhất trong số các đội bóng ở Ngoại hạng Anh, trong thời gian nhà cầm quân người Bồ Đào Nha này đến làm việc tại sân Old Trafford.