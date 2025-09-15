Haaland ‘dạy’ Sesko cách đá tiền đạo, Man City đè bẹp M.U: Chênh lệch đẳng cấp

Đầu tư nhiều ở thị trường chuyển nhượng hè nhưng cả Man City và M.U đều có khởi đầu thất vọng ở Ngoại hạng Anh mùa 2024 - 2025. Sau 3 trận, Man City thua đến 2 và rơi xuống vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng. Sau gần 5 năm, Man City cũng mới bước vào trận derby thành Manchester với vị trí nửa sau của bảng xếp hạng. Phía đối diện, M.U chẳng khá hơn khi chỉ có 4 điểm, xếp hạng 11. HLV Ruben Amorim đang trải qua nhiều cơn đau đầu, đặc biệt trong việc định hình lối chơi cũng như sơ đồ cho M.U. Tệ hơn, ở trận gặp Man City, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha một lần nữa không có những ngôi sao tốt nhất khi bộ đôi Cunha, Mason Mount phải ngồi ngoài vì chấn thương.

Man City quá đẳng cấp so với M.U

Khác với những trận derby trước đây, Man City không ồ ạt dâng cao đội hình tấn công dù có lợi thế sân nhà. Đội bóng của HLV Pep Guardiola chỉ kiểm soát bóng 55%, có 5 cú sút (2 lần bóng đi trúng đích). Tuy nhiên, về mặt tỷ số, Man City vẫn làm rất tốt khi dẫn trước M.U 1-0 sau hiệp 1. Phil Foden là cầu thủ giúp CĐV Man City ăn mừng với cú đánh đầu tinh tế ở phút 18.

Man City dễ dàng dẫn trước M.U sau hiệp 1 ẢNH: REUTERS

Ngoài việc dẫn trước, Man City còn cho thấy họ vẫn ở đẳng cấp vượt trội so với những gì mà M.U thể hiện. Tijjani Reijnders, Rodri, Phil Foden được xếp ở hàng tiền vệ, giúp đội chủ nhà kiểm soát hoàn toàn tuyến giữa. Trong khi đó, trên hàng công, Haaland, Doku không chạm bóng nhiều nhưng vẫn đầy nguy hiểm mỗi khi có cơ hội, liên tục khiến khung thành M.U chao đảo.

Trái ngược với Man City, M.U loay hoay tìm phương án tấn công trong hiệp 1. Đội khách chủ yếu dùng những quả tạt từ 2 biên nhưng không thể làm khó được hàng thủ Man City. Cú đá đi không trúng mục tiêu của Benjamin Šeško - cầu thủ được so sánh với Haaland ở phút thứ 5 là tất cả những gì M.U làm được ở hiệp đấu này.

Sau giờ nghỉ, Man City vẫn thi đấu rất chậm, nhường thế trận cho M.U. Đội chủ sân Etihad chỉ để Haaland chơi cao nhất, tận dụng những tình huống phản công nhanh để “kết liễu” đối thủ. Chiến thuật này của HLV Pep Guardiola tiếp tục thành công khi Haaland thể hiện đẳng cấp, ghi đến 2 bàn vào lưới M.U. Ở phút 53, cầu thủ người Na Uy cho thấy sự tinh tế khi bấm bóng nhẹ nhàng, hạ gục thủ thành Altay Bayındır để nâng tỷ số lên thành 2-0 cho Man City. Tiếp đó, đến phút 68, Haaland đích thân cướp bóng rồi bứt tốc, dứt điểm ấn định thắng lợi thuyết phục 3-0 cho Man City.

Haaland góp cú đúp, giúp Man City có trận thắng đậm M.U ẢNH: REUTERS

Thắng đậm M.U 3-0, Man City có 6 điểm, vươn lên đứng thứ 8. Phía đối diện, M.U chỉ có 4 điểm, rơi xuống vị trí thứ 14. Với cú đúp bàn thắng, Haaland cũng được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận. Sau trận đấu, kênh Sky Sport so sánh màn trình diễn giữa Haaland và tiền đạo của M.U - Sesko: “Haaland cho thấy đẳng cấp của mình và 2 bàn thắng là lời khẳng định đanh thép cho tiền đạo cắm số 1 Ngoại hạng Anh lúc này. Cầu thủ người Na Uy cho thấy khả năng làm tường ấn tượng, ngay cả khi không có bóng.

Khác với Haaland, Sesko mất tích, liên tục chuyền sai dù là bằng chân hay bằng đầu. Kết nối giữa cầu thủ này và các đồng đội cũng cực tệ. Nhìn 90 phút trên sân Etihad, không quá nếu chúng ta nói Haaland thật sự đã dạy cho Sesko cách đá tiền đạo ở Ngoại hạng Anh".

Ở trận đấu diễn ra sớm hơn, Liverpool đánh bại Burnley 1-0 nhờ bàn thắng trên chấm phạt đền ở phút 90+4 của Salah. Đây là trận thắng thứ 4 liên tiếp của Liverpool kể từ đầu giải, giúp họ tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng.