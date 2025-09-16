Ả Rập Xê Út có ‘vũ khí bí mật’, Indonesia lâm nguy suất dự World Cup 2026

Cực nóng 2 suất dự World Cup 2026 của khu vực châu Á

Riyadiya TV vừa xác nhận, thành phần ban huấn luyện đội tuyển Ả Rập Xê Út đã có sự bổ sung một nhân sự quan trọng, đó là HLV Nicolas Jover, chuyên gia huấn luyện các tình huống đá phạt cố định của CLB Arsenal, bao gồm cả các quả đá phạt góc, để chuẩn bị cho các trận tại vòng loại thứ tư World Cup 2026 khu vực châu Á trong tháng 10.

Đội tuyển Indonesia tái đấu Ả Rập Xê Út tại vòng loại thứ tư World Cup 2026 khu vực châu Á. Ở vòng loại trước, họ đã thắng đối thủ này tỷ số 2-0 và hòa 1-1 Ảnh: Reuters

"Nicolas Jover đã bí mật làm việc với đội Ả Rập Xê Út trong thời gian họ thi đấu giao hữu quốc tế tại CH Czech theo lịch FIFA Days tháng 9. Cú đột phá này sẽ gây không ít sự lo lắng cho đội Indonesia, trước cuộc gặp giữa 2 đội trong tháng 10 tới đây để định đoạt các suất dự World Cup 2026 còn lại của khu vực châu Á", CNN Indonesia bày tỏ.

Tại vòng loại thứ tư World Cup 2026 khu vực châu Á diễn ra từ ngày 8 đến 14.10, với 6 đội tuyển góp mặt, chia 2 bảng, gồm bảng A là đội Qatar (chủ nhà), UAE, Oman; bảng B là Ả Rập Xê Út (chủ nhà), Iraq và Indonesia.

Những bất ngờ lớn nhất ở vòng loại World Cup 2026

Chỉ có 2 đội đứng đầu 2 bảng mới giành vé vào vòng chung kết. 2 đội nhì bảng phải đấu 2 lượt trận play-off (gọi là vòng năm) vào ngày 13 và 18.11 để xác định đội chiến thắng và giành quyền lọt vào vòng play-off liên lục địa, tiếp tục nuôi hy vọng ở cuộc đấu tranh vé vớt.

Theo lịch thi đấu đã được Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) ấn định, tại bảng B, đội tuyển Indonesia, đại diện duy nhất của khu vực Đông Nam Á còn lại đến vòng loại thứ tư, sẽ ra quân với trận gặp đội Ả Rập Xê Út lúc 0 giờ 15 ngày 9.10. Sau đó là trận gặp đội Iraq lúc 2 giờ 30 ngày 12.10 (đều giờ Việt Nam).

Tính chất quá then chốt ở mỗi trận đấu tại vòng này sẽ quyết định mọi cơ hội giành vé dự World Cup 2026, do đó cơ quan bóng đá Ả Rập Xê Út (SAFF) đã sớm chuẩn bị cho mọi khả năng có thể xảy ra, bao gồm tận dụng triệt để các tình huống đá phạt cố định để giành lợi thế.

HLV Kluivert sẽ phải tìm giải pháp để hóa giải các tình huống đá phạt cố định của đội Ả Rập Xê Út Ảnh: Reuters

"Việc SAFF mời một HLV giỏi như ông Nicolas Jover đã cho thấy tầm quan trọng đó. Nicolas Jover đã giúp Arsenal ghi đến 70 bàn từ các tình huống cố định trong 4 mùa giải gần nhất, trong đó có rất nhiều pha đá phạt góc và làm thay đổi hoàn toàn thế trận.

Chắc chắn, đội tuyển Indonesia sẽ phải hết sức cảnh giác, HLV Kluivert và các cộng sự của mình cũng phải ngay từ lúc này tìm giải pháp để hóa giải", báo chí Indonesia sớm cảnh báo đội nhà.

Nicolas Jover hiện vẫn làm việc cùng ban huấn luyện của HLV Mikel Arteta ở Arsenal, nhưng ở các kỳ FIFA Days khi CLB không thi đấu, HLV này cộng tác với đội Ả Rập Xê Út để huấn luyện các cầu thủ ở các tình huống cố định.

"Sau đợt FIFA Days tháng 9 làm việc ở CH Czech, Nicolas Jover sẽ tiếp tục đồng hành cùng đội Ả Rập Xê Út trong tháng 10 để chuẩn bị cho 2 trận gặp đội Indonesia và Iraq, với mục tiêu phải giành vé dự World Cup 2026", Riyadiya TV tiết lộ thêm.

Sự chuẩn bị của đội Ả Rập Xê Út có lẽ là không thừa, vì tại vòng loại thứ ba (trong năm 2024), đội tuyển Indonesia đã từng gây sốc họ với trận hòa tỷ số 1-1 ngay tại Jeddah và thắng tỷ số 2-0 tại Jakarta. Khi đó đội tuyển Indonesia còn được dẫn dắt bởi HLV Shin Tae-yong, trước khi ông Kluivert được bổ nhiệm từ tháng 1.2025 đến nay.