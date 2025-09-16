Indonesia vẫn chưa chọn được HLV dự SEA Games 33, cơ hội cho U.23 Việt Nam

Lý do PSSI chưa chốt HLV Gerald Vanenburg hay Indra Sjafri dự SEA Games 33

Theo CNN Indonesia, biến động từ thượng tầng thể thao nước này khi Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao, Dito Ariotedjo, người hiện không còn giữ chức vụ, đã đính chính thông tin việc chọn HLV Indra Sjafri trở lại dẫn dắt đội U.23 xứ vạn đảo dự SEA Games 33 là không chính xác. Việc chọn HLV sẽ do PSSI và Bộ Thanh niên và Thể thao Indonesia thảo luận.

U.23 Indonesia đối đầu U.23 Việt Nam tại SEA Games 32 ở Campuchia năm 2023 Ảnh: Ngọc Dương

"Tuy nhiên, việc ông Dito Ariotedjo không còn giữ chức vụ, khiến chính sách này có thể sẽ thay đổi. Thông thường, chính phủ cũng không can thiệp vào các vấn đề kỹ thuật trong thể thao. Điều này có nghĩa là PSSI sẽ có quyền tự chủ trong việc lựa chọn HLV cho đội U.23. Chính phủ không có thẩm quyền quyết định ai sẽ được chỉ định, vì đó là trách nhiệm của liên đoàn", CNN Indonesia nhấn mạnh.

Mặc dù vậy, đến nay PSSI vẫn chưa quyết định sẽ chọn ai dẫn dắt đội U.23 dự SEA Games 33. Lý do là sau khi HLV Gerald Vanenburg gây thất vọng quá lớn với các thất bại liên tiếp ở giải U.23 Đông Nam Á (thua đội U.23 Việt Nam ở trận chung kết) và mất vé dự vòng chung kết U.23 châu Á. HLV người Hà Lan này đang được đánh giá năng lực, liệu xem có thể đáp ứng để giúp đội tuyển trẻ nước này tiến bộ hay không, trong đó mục tiêu còn lại là dự SEA Games 33 và hướng đến năm 2026 xây dựng lực lượng chinh phục suất dự Olympic 2028.

Bên cạnh đó, PSSI cân nhắc quay lại sử dụng HLV Indra Sjafri, vì sự hiểu biết của ông này với các cầu thủ trẻ Indonesia. Thêm nữa, ông chính là người đã giúp đội U.23 Indonesia giành HCV môn bóng đá nam ở SEA Games 32 tại Campuchia năm 2023.

U.23 Việt Nam chinh phục HCV SEA Games 33: Tại sao không?

"HLV Indra Sjafri có thể không nổi tiếng bằng ông Gerald Vanenburg, nhưng ông ấy có sự may mắn và đã chứng minh được năng lực khi dẫn dắt các đội tuyển trẻ Indonesia rất thành công trước đây. Ông Indra Sjafri cũng có tiếng nói ở các CLB, để có thể thuyết phục họ sử dụng các cầu thủ trẻ thi đấu nhiều hơn để chuẩn bị cho SEA Games 33.

Vì vậy, PSSI cần sớm có sự quyết định lựa chọn giữa HLV Gerald Vanenburg hay Indra Sjafri dự SEA Games 33. Ông Gerald Vanenburg cũng từng tuyên bố trước đây, rằng hợp đồng của ông và PSSI không bao gồm việc dự SEA Games 33, do đó sau 2 thất bại liên tiếp vừa qua, nhà cầm quân này coi như đã không đáp ứng điều kiện để tiếp tục", CNN Indonesia cho biết.

SEA Games 33 diễn ra tại Thái Lan từ ngày 9 đến 20.12. Trong đó, môn bóng đá sẽ diễn ra từ ngày 3 đến ngày 18.12.

Các giải VĐQG ở Indonesia đều tạm dừng từ ngày 30.11 để đội tuyển trẻ U.23 nước này tập trung chuẩn bị cho giải đấu (có tin PSSI muốn đội U.23 tập trung sớm hơn từ ngày 18.11), trong đó mục tiêu lớn nhất là phải bảo vệ chiếc HCV, cạnh tranh với các đội gồm U.23,Thái Lan (chủ nhà) và U.23 Việt Nam (ứng cử viên nặng ký nhất sẽ giành lại HCV).