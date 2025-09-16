AFC chấp thuận đề xuất đổi sân của đội tuyển Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027

Đội tuyển Malaysia đề xuất lên AFC

Vì các lý do bất ổn xảy ra gần đây ở Nepal, AFC đã xác nhận trận đấu của đội tuyển nước này gặp đội tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027 ngày 14.10 dự kiến tổ chức trên sân Dasharath ở Kathmandu, sẽ được tổ chức trên sân Thống Nhất (TP.HCM).

Việc thay đổi này giúp "Những chiến binh sao vàng" có 2 trận chính thức trong tháng 10 tới gặp đội Nepal đều diễn ra ở trong nước, trận còn lại diễn ra ngày 9.10 trên sân Gò Đậu cũng ở TP.HCM (Bình Dương cũ).

Đội tuyển Malaysia còn gặp đội tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027 Ảnh: Ngọc Linh

Vừa qua, cơ quan bóng đá Malaysia (FAM) cũng bày tỏ những lo ngại việc trận đấu của đội tuyển nước này gặp đội Nepal trong tháng 11 cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Do đó, FAM đã có đề xuất nên thay đổi địa điểm trận đấu đội Nepal gặp Malaysia ngày 18.11 trên sân Dasharath ở Kathmandu đến Bukit Jalil ở Kuala Lumpur.

Đề xuất này đã được AFC chấp thuận vào chiều 16.9, sau khi Tổng thư ký của cơ quan bóng đá châu Á, ông Seri Windsor John (người Malaysia) xác nhận: "Trận đấu ngày 18.11 sẽ được tổ chức tại sân Bukit Jalil vì địa điểm tại Nepal chưa được phê duyệt".

Đây là lần thứ hai địa điểm của cặp đấu giữa đội Nepal gặp Malaysia bị thay đổi. Lần đầu ở trận lượt đi, lịch ấn định sẽ diễn ra ở Nepal, nhưng do cơ quan bóng đá nước này (ANFA) không cung cấp được sân vận động phù hợp.

ANFA đã đề nghị thay đổi thành trận sân khách. FAM sau đó đã tổ chức trận đấu từ sân khách thành sân nhà này tại sân Sultan Ibrahim ở Johor. Khi đó, đội tuyển Malaysia thắng Nepal tỷ số 2-0 để bắt đầu triều đại của HLV Peter Cklamovski hồi cuối tháng 3, và sau đó là cuộc nhập tịch cầu thủ ồ ạt từ tháng 5 để thắng tiếp đội tuyển Việt Nam tỷ số 4-0 ngày 10.6.

Nhở 2 trận thắng này đội tuyển Malaysia đang dẫn đầu bảng F với 6 điểm, hiệu số +6, trong khi đội tuyển Việt Nam mới có 3 điểm, hiệu số +1, đều sau 2 trận. Trong tháng 10, đội tuyển Việt Nam cố gắng giành lại hy vọng với 2 trận gặp đội Nepal (nay đều ở sân nhà tại TP.HCM). Còn đội Malaysia gặp đội Lào 2 trận, gồm sân khách lượt đi ngày 9.10 và lượt về sân nhà Bukit Jalil ngày 14.10.

Malaysia cũng vừa được xác nhận trận tiếp theo trong tháng 11 gặp đội Nepal sẽ diễn ra ở sân nhà Bukit Jalil, qua đó giúp thầy trò HLV Peter Cklamovski tránh phải đi xa và đầy bất trắc. Trong khi, ở lịch thi đấu tháng 11, đội tuyển Việt Nam phải đến sân khách ở Vientiane gặp đội Lào cũng ngày 18.11.

Vào cuối tháng 3.2026, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp Malaysia trên sân nhà (chưa xác định cụ thể sân nào), trong trận đấu có thể mang tính quyết định cho đội nào giành ngôi nhất bảng và suất dự Asian Cup 2027.