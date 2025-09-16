Đội tuyển Việt Nam thắng để hy vọng

Đội tuyển Việt Nam k HÓ KHĂN VỀ NHÂN SỰ

Thất bại 0-4 trước Malaysia thực sự là đau đớn, nhưng khi cảm xúc đã lắng xuống, chúng ta thấy được đó là một trận thua đúng theo thực lực. Thậm chí ở ngay thời điểm hiện tại, nếu gặp lại đối thủ này, có thể đội tuyển VN vẫn thua. Malaysia đã lựa chọn chính sách nhập tịch ồ ạt, với những nhân tố cực khủng như Joao Figueiredo từng có giá trị chuyển nhượng lên tới 1 triệu euro (gần 27 tỉ đồng) hay Rodrigo Holgado có mức giá 775.000 euro. Ngoài ra, Liên đoàn Bóng đá Malaysia vẫn đang muốn nhập tịch thêm những cầu thủ chất lượng để không chỉ vươn mình dẫn đầu khu vực Đông Nam Á mà còn cố gắng đạt mục tiêu tham dự World Cup.

Còn chúng ta thì sao? Cái khó của HLV Kim Sang-sik là muốn tăng cường sức mạnh của đội tuyển, nhưng cũng chưa biết phải bổ sung lực lượng bằng cách nào. Nguyễn Xuân Son vẫn đang dưỡng thương. Cao Pendant Quang Vinh đã được gọi lên đội tuyển nhưng khi đương đầu với đối thủ có lực lượng "ngoại binh" vượt trội như Malaysia, cầu thủ Việt kiều đang chơi cho CLB Công an Hà Nội này cũng chưa để lại được nhiều dấu ấn đậm nét. Những cầu thủ đang được tạo điều kiện nhập tịch như Hendrio hay Geovane, Janclesio chưa biết khi nào mới có thể đủ điều kiện ra sân. Đây đều là những cầu thủ chất lượng và chắc chắn đủ khả năng nâng tầm đội tuyển. Tuy nhiên quá trình nhập tịch còn phải thông qua rất nhiều công đoạn liên quan đến thủ tục pháp lý, mọi thứ không nằm trong tầm kiểm soát của ban huấn luyện. Một thành phần quan trọng là đội ngũ cầu thủ Việt kiều trở về thi đấu tại V-League cũng có những vấn đề riêng. Lê Viktor chưa đủ năng lực để khoác áo đội tuyển quốc gia, Kevin Phạm Ba hay Kyle Colonna thì chưa đủ điều kiện về pháp lý. Có những trường hợp cá biệt như Trần Thành Trung vẫn đang trong quá trình hòa nhập và cố gắng để thể hiện khả năng của mình.

Đội tuyển VN (trái) sẽ phải nỗ lực tột độ để giành thành tích khả quan trong thời gian tới ẢNH: NGỌC LINH

V ỪA ĐÁ VỪA HOÀN THIỆN

Trong bối cảnh đó, HLV Kim Sang-sik và các cộng sự không còn cách nào khác ngoài việc cho đội tuyển VN tiếp tục duy trì tập luyện, thi đấu giao hữu trong những đợt tập trung ngắn ngày. Dĩ nhiên, ông Kim vẫn đang trong quá trình "săn đầu người" tại các giải bóng đá chuyên nghiệp trong nước. Việc tìm được những nhân tố mới bổ sung cho đội tuyển là cực kỳ quan trọng. Rất tiếc là trong đợt tập trung gần nhất, khi HLV Kim Sang-sik bận dẫn dắt lứa trẻ tham dự vòng loại U.23 châu Á, đội tuyển VN do HLV tạm quyền Đinh Hồng Vinh chỉ có 2 trận đấu giao hữu với "quân xanh" là 2 CLB trong nước. Một số trường hợp báo đau không lên đội tuyển nhưng lại sẵn sàng ra sân trong những trận giao hữu cùng thời điểm. Chưa thể coi hai trận giao hữu (đội tuyển thua 1 trận, thắng 1 trận) là sự chuẩn bị hoàn hảo vì không phải đích thân HLV Kim Sang-sik "đứng lớp".

Có thể thông cảm cho ông Kim khi vị HLV người Hàn Quốc phải gánh trên vai quá nhiều áp lực và trách nhiệm. Ông đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với lứa trẻ khi dẫn dắt đội U.23 VN lên ngôi vương tại giải U.23 Đông Nam Á và giành ngôi đầu bảng xứng đáng khi thi đấu vòng loại U.23 châu Á trên sân nhà. Nhưng nên nhớ bộ mặt của bóng đá VN phải là đội tuyển quốc gia và thành tích của đội tuyển mới là điều mà người hâm mộ quan tâm nhất. Hy vọng sau những thành công với U.23 VN, HLV Kim Sang-sik sẽ có các kế hoạch cụ thể và phù hợp với đội tuyển VN. Thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ tái hội quân vào dịp FIFA Days đầu tháng 10. Nhân sự của đội có thể sẽ có một vài biến động, thậm chí ở một số vị trí dự kiến còn có sự thay máu. Mọi biến động đều được kỳ vọng sẽ đem đến cho đội tuyển sự chuyển mình tích cực.

Một ưu thế lớn về mặt khách quan là hai trận đấu gặp Nepal (lượt đi ngày 9.10, lượt về ngày 14.10), đội tuyển VN đều được chơi trên sân nhà do nước bạn có biến động lớn. Giành chiến thắng tuyệt đối 3 trận còn lại trước Nepal và Lào (lượt đi VN đã thắng) sẽ giúp đội có được tâm thế đĩnh đạc trước khi gặp lại Malaysia.