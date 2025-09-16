Lịch thi đấu ‘nghẹt thở’ của các đại diện Việt Nam ở châu Á: Lửa thử vàng…

Chuỗi ngày căng thẳng

Chỉ trong vòng nửa tháng, các đội Công an Hà Nội (CAHN) và Nam Định phải thi đấu đến 4 – 5 trận ở 3 giải đấu rất quan trọng gồm Cúp C2 châu Á (AFC Champions 2), V-League và Cúp C1 Đông Nam Á 2025-2026.

CLB Nam Định chuẩn bị đối diện lịch thi đấu rất dày trong vòng 15 ngày tới Ảnh: CLB Nam Định

Cụ thể, với Nam Định, đội đương kim vô địch (ĐKVĐ) V-League sẽ gặp CLB Ratchaburi FC (Thái Lan) trong khuôn khổ Cúp C2 châu Á vào ngày 17.9. Ngày 22.9, Nam Định gặp Ninh Bình tại V-League. Đến ngày 25.9, đội bóng thành Nam tiếp CLB Svay Rieng (Campuchia) trong khuôn khổ Cúp C1 Đông Nam Á. Ngày 28.9, Nam Định gặp CLB CAHN tại V-League và ngày 2.10, nhà ĐKVĐ V-League làm khách trước CLB Eastern (Hồng Kông, Trung Quốc) ở Cúp C2 châu Á. Tổng cộng, trong 15 ngày, Nam Định thi đấu đến 5 trận, bình quân 3 ngày/trận.

Với CLB CAHN, đội ĐKVĐ Cúp quốc gia Việt Nam sẽ thi đấu với CLB Bắc Kinh Guoan (Trung Quốc) tại Cúp C2 châu Á vào ngày 18.9. Sau đó, ngày 24.9, CLB CAHN chạm trán với Cebu (Philippines) ở cúp C1 Đông Nam Á. Ngày 28.9, CLB CAHN đối đầu với đội Nam Định tại V-League và ngày 2.10, đội bóng đang được dẫn dắt bởi HLV Mano Polking sẽ gặp CLB Tai Po (Hồng Kông, Trung Quốc) ở Cúp C2 châu Á. Trong vòng 14 ngày, CLB CAHN thi đấu 4 trận, bình quân 3,5 ngày/trận, tính luôn thời gian di chuyển và hồi phục trước và sau các trận đấu nói trên.

Với lịch thi đấu này, các đội Nam Định và CLB CAHN phải tính toán thật kỹ, để vừa có thể bảo toàn sức mạnh ở các giải đấu khác nhau, đảm bảo khả năng cạnh tranh ở nhiều giải đấu, vừa tránh sự quá tải cho nhóm các cầu thủ trụ cột. Đây là điều mà các đội bóng Việt Nam trước đây thường không quen, vì các CLB trong nước hiếm khi tham dự nhiều giải đấu cùng lúc như ở thời điểm này. Chính vì thế, vai trò của các HLV Mano Polking (CLB CAHN) và Vũ Hồng Việt (Nam Định) sẽ rất quan trọng.

Hy vọng vào độ dày về lực lượng

Các HLV sẽ là những người đưa ra những tính toán phù hợp nhất cho đội của mình, vừa phải đảm bảo tính khoa học, vừa phải giúp cho các cầu thủ thể hiện tốt nhất năng lực của từng người.

CLB CAHN có lực lượng cầu thủ hùng hậu, tinh nhuệ Ảnh: CLB CAHN

Thời điểm này dĩ nhiên rất khó khăn với các cầu thủ và với các đội bóng Nam Định cũng như CLB CAHN, nhưng nếu gỡ được "nút thắt" về lịch thi đấu, họ sẽ trở nên mạnh mẽ và bản lĩnh hơn ở phần còn lại của mùa giải 2025-2026. Từng đội bóng lớn trên toàn thế giới đều phải trải qua những giai đoạn tương tự, luôn có một vài thời điểm các đội đối diện với lịch thi đấu dày đặc trong từng mùa bóng. Điều làm nên sự khác biệt giữa 1 đội bóng lớn và những đội bóng trung bình, chính là khả năng đối diện với lịch thi đấu như thế này.

Hiện tại, các CLB CAHN và Nam Định đều được đầu tư mạnh, đều có đội hình khá dày. CLB CAHN thỉnh thoảng vẫn cất một vài trụ cột Alan, Leo Artur, Việt Anh, Cao Pendant Quang Vinh, Đình Trọng… trên băng ghế dự bị. Đồng thời, từ đầu giải đến giờ, HLV Mano Polking vẫn chưa sử dụng hết công suất các ngôi sao trẻ như Đình Bắc, Lý Đức, hoặc ngoại binh Hugo Gomes. Đấy có thể là cách ông Mano Polking tính toán, để dành lực lượng cho đội mình ở những thời điểm lịch thi đấu dày đặc như hiện nay.

Tương tự như thế, CLB Nam Định cũng không sử dụng hết công suất những Hồng Duy, Tuấn Anh, hoặc một số ngoại binh trong những ngày qua. Đội ĐKVĐ V-League vẫn còn "của để dành" cho chuỗi ngày căng thẳng mà họ sắp phải đối diện. Trong cái khó, hy vọng các đại diện của bóng đá Việt Nam ở sân chơi quốc tế sẽ phát huy hết bản lĩnh và năng lực của mình.