Nguyễn Filip mắc sai lầm, Đình Bắc sút dội cột: CLB CAHN hòa đội Trung Quốc

CLB CAHN khởi đầu ấn tượng

Khác với CLB Nam Định ở trận gặp Ratchaburi tối 17.9, CLB Công an Hà Nội (CLB CAHN) chỉ sử dụng 4 ngoại binh trong màn so tài CLB Bắc Kinh Quốc An, diễn ra lúc 19 giờ 15 trên SVĐ Công Nhân (Bắc Kinh, Trung Quốc) trong ngày ra quân AFC Champions League 2.

Thông điệp của HLV Alexandre Polking rất rõ ràng, khi lực lượng nội binh (Nguyễn Filip, Bùi Hoàng Việt Anh, Cao Pendant Quang Vinh, Lê Phạm Thành Long, Nguyễn Đình Bắc, Lê Văn Đô...) và Việt kiều (Adou Minh) vẫn là nòng cốt, trong khi các ngoại binh như Hugo Gomes, Vitao, Stefan Mauk hay Leo Artur đều là gương mặt đã quen thuộc tại V-League.

CLB CAHN chỉ dùng 4 ngoại binh ẢNH: CLB CAHN

Thay vì trông đợi ngôi sao, mục tiêu của CLB CAHN là sử dụng triết lý kiểm soát, ban bật nhuần nhuyễn để chống trả sức mạnh của đội chủ nhà Bắc Kinh Quốc An. Khác với CLB CAHN, Bắc Kinh Quốc An chỉ dùng 1 ngoại binh duy nhất (còn lại là cầu thủ Trung Quốc).

Đội bóng của HLV Quique Setien (cựu chiến lược gia Barcelona) được đánh giá cửa trên và đã chọn cách tiếp cận chủ động khi tràn đội hình lên dồn ép. Đại diện Trung Quốc nhỉnh hơn trong khâu tranh chấp ở khoảng 10 phút đầu, tấn công liên tục ở hai biên. Phút 10, Zhang Xizhe chạy chỗ khôn ngoan rồi đặt lòng chệch cột trong gang tấc.

CLB CAHN không cầm bóng nhiều, nhưng các pha luân chuyển bóng của học trò HLV Polking lại rất chất lượng. Phút 15, pha phối hợp tam giác cực hay giữa các tiền vệ mở ra khoảng trống mênh mông cho Leo Artur băng xuống ở cánh trái. Tiền vệ người Brazil bật tường với Đình Bắc, rồi tung cú sút dội người đối thủ ập ra tuyến hai. Ngay lập tức, Vitao tiếp ứng với cú sút xa tuyệt đẹp ngoài vòng cấm, khiến thủ môn Bắc Kinh Quốc An phải vào lưới nhặt bóng.

Vitao ghi bàn mở tỷ số ẢNH: CLB CAHN

3 phút sau, CLB CAHN có cơ hội ghi bàn thứ hai. Thành Long châm bóng vừa tầm cho Đình Bắc phá bẫy việt vị thoát xuống, song cú sút chéo góc của tiền đạo sinh năm 2004 đi chệch cột dọc.

CLB CAHN sau đó tạo ra thế trận phản công rất tốt, với những mũi nhọn tốc độ như Leo Artur hay Cao Pendant Quang Vinh.

Phút 27, Quang Vinh kết thúc đường phản công của CLB CAHN bằng cú sút xa chệch cột. Đến phút 39, Stefan Mauk tận dụng pha mất bóng của đối thủ để rê một mạch đến cầu môn, rồi nhả lại cho Leo Artur đặt lòng. Song, thủ môn của CLB Bắc Kinh Quốc An đã cứu thua.

Nếu chắt chiu, CLB CAHN đã có thể khép lại hiệp 1 với nhiều hơn tỷ số 1-0.

Thế trận căng thẳng

Sang hiệp 2, CLB CAHN bất ngờ chùng xuống, để CLB Bắc Kinh Quốc An chiếm lại thế trận. Phút 49, Liyu Yang tung cú sút xa sát mép vòng cấm. Bóng khẽ chạm chân hậu vệ CLB CAHN đổi hướng phần nào, khiến thủ môn Nguyễn Filip cũng không thể cản phá. Song, phải nói Nguyễn Filip đã xử lý không tốt, khi để bóng lọt qua tay trước cú sút góc gần.

CLB CAHN sau đó mới vùng lên để tìm bàn tái lập thế dẫn trước. Học trò HLV Polking vẫn tấn công ổn, nhưng điểm yếu dứt điểm lại... trở lại. Chỉ trong 3 phút (từ 50 đến 53), Đình Bắc bỏ lỡ liền 2 cơ hội đối mặt với thủ môn CLB Bắc Kinh Quốc An, trong đó có 1 cú sút dội cột.

CLB CAHN đã chơi nỗ lực ẢNH: CLB CAHN

Và rồi, nỗi ám ảnh từ trận thua 1-2 trước BG Pathum (ASEAN Club Championship) tái diễn, khi CLB CAHN bỏ lỡ cơ hội và thủng lưới. Phút 64, thủ môn Nguyễn Filip mắc sai lầm với đường chuyền... thẳng vào chân Zhang Yuning, tạo điều kiện cho tiền đạo CLB Bắc Kinh Quốc An dứt điểm thẳng vào lưới trống nâng tỷ số lên 2-1.

CLB CAHN lúc này chỉ còn đường tràn lên tấn công. HLV Polking tung Rogerio Alves vào sân, để rồi tân binh CLB CAHN có pha chọc khe như đặt để Artur băng lên đối mặt. Nhưng, trước cầu môn đã rộng mở, chân sút người Brazil lại đá dội cột dọc.

Nỗ lực của đội khách được đền đáp ở phút 74. 3 ngoại binh Leo Artur, Stefan Mauk và Rogerio Alves tạo ra tình huống lộn xộn trong vòng cấm CLB Bắc Kinh Quốc An. Dù Mauk và Artur ban đầu dẫm chân nhau khiến cơ hội dứt điểm trôi đi, nhưng Alves đã nhanh chân chớp thời cơ đặt lòng để cân bằng tỷ số 2-2.

Trận đấu bị gián đoạn trong 10 phút cuối khi các CĐV ném vật thể lạ xuống sân, ở tình huống hai đội va chạm ngoài đường biên. Dù có tới 12 phút bù giờ cùng nhiều cơ hội tạo ra, nhưng CLB CAHN không thể ghi thêm bàn.

Hòa chung cuộc 2-2, CLB CAHN tạm đứng nhì bảng E, xếp sau Tai Po (đội thắng MacArthur 2-1 ở ngày ra quân). Lượt hai, thầy trò Polking sẽ tiếp đón Tai Po trên sân nhà Hàng Đẫy tối 2.10.