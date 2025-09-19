Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

HLV Polking tiếc 'đứt ruột', không nhắc gì đến Nguyễn Filip: 'Đáng ra CLB CAHN đã thắng'

Hồng Nam
Hồng Nam
19/09/2025 09:46 GMT+7

Theo HLV Polking, CLB CAHN đáng ra đã có thể lấy trọn 3 điểm trên sân CLB Bắc Kinh Quốc An, thay vì chấp nhận hòa 2-2 ở ngày ra quân AFC Champions League 2.

HLV Polking: 'Chúng tôi đã có vài khoảnh khắc mất tập trung'

CLB Công an Hà Nội (CLB CAHN) đã hòa 2-2 trên sân Bắc Kinh Quốc An trong ngày ra quân AFC Champions League 2, diễn ra tối qua (18.9). Đội bóng của HLV Alexandre Polking vượt lên ở phút 15 nhờ tuyệt phẩm sút xa của Vitao, sau đó để chủ nhà dẫn lại 2-1 với những sai lầm phòng ngự ở nửa đầu hiệp 2.

Tuy nhiên, nỗ lực tấn công bền bỉ đã giúp CLB CAHN níu lại 1 điểm, nhờ bàn gỡ của Rogerio Alves ở phút 75. Kết quả này khiến CLB CAHN tạm đứng nhì bảng, khi ở trận còn lại, CLB Tai Po đã thắng MacArthur 2-1 để tạm chiếm đỉnh bảng.

HLV Polking tiếc 'đứt ruột', không nhắc gì đến Nguyễn Filip: 'Đáng ra CLB CAHN đã thắng'- Ảnh 1.

HLV Polking tiếc nuối khi CLB CAHN chỉ có 1 điểm

ẢNH: CLB CAHN

"Chúng tôi xứng đáng có 3 điểm với màn thể hiện này, nhưng CLB CAHN đã để tuột mất cơ hội. 1 điểm cũng sẽ giúp chúng tôi cạnh tranh, nhưng đáng ra chúng tôi phải có 3 điểm. Quan trọng là màn trình diễn của chúng tôi vẫn rất tốt. Chúng tôi chỉ có vài khoảnh khắc mất tập trung trong trận đấu", HLV Polking chia sẻ.

CLB CAHN đã chơi nhỉnh hơn chủ nhà với 59% thời lượng cầm bóng cùng 28 cú dứt điểm, nhưng chỉ ghi được 2 bàn. Học trò HLV Polking để thua 2 bàn từ những tình huống không đáng, xuất phát từ sai sót của thủ môn Nguyễn Filip.

Tuy nhiên, HLV Polking nhấn mạnh: "Tôi hài lòng với màn trình diễn của các cầu thủ. Đối thủ của chúng tôi rất mạnh, nhưng chúng tôi thể hiện sự bền bỉ và pressing tốt. Chúng tôi đã kiểm soát trận đấu trước CLB Bắc Kinh Quốc An". 

Lý giải về quyết định không đăng ký Quang Hải cho trận ra quân AFC Champions League 2, ông Polking nhấn mạnh học trò đang chấn thương và cần thời gian hồi phục. 

Ở lượt trận thứ hai, CLB CAHN gặp Tai Po trên sân nhà Hàng Đẫy. Trận đấu diễn ra lúc 19 giờ 15 ngày 2.10. 

