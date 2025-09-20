Đội tuyển Việt Nam ‘tấn công’ vào bảng xếp hạng FIFA

Đội tuyển Việt Nam t ÍCH LŨY ĐIỂM SỐ

Dù tụt 1 bậc trên bảng xếp hạng (BXH) FIFA (xuống hạng 114), nhưng điểm số của đội tuyển VN vẫn được bảo toàn với 1.169,92. Nguyên do ở chỗ Hoàng Đức cùng đồng đội chỉ đá 2 trận giao hữu nội bộ gặp CLB Nam Định (thua 0-4) và CLB Công an Hà Nội (thắng 4-3). Trọng tâm của HLV Kim Sang-sik, cũng như bóng đá VN, đã dành trọn vẹn cho đội tuyển U.23 VN trong tháng 9. Giờ là lúc quay lại nhiệm vụ ở đội tuyển quốc gia, nơi vẫn là bộ mặt của nền bóng đá.

Đội tuyển VN từng lọt vào tốp 100 FIFA (chủ yếu từ hạng 95 đến 99) trong 4 năm HLV Park Hang-seo nắm quyền, sau đó rơi khỏi tốp này vào đầu năm 2024 với chuỗi trận thua kéo dài từ vòng loại World Cup 2026 đến Asian Cup 2023 khi HLV Philippe Troussier tại vị.

Thứ hạng chỉ được cải thiện đôi chút khi đội tuyển VN thắng 7/8 trận để vô địch AFF Cup 2024. Song, với số điểm khiêm tốn ở sân chơi tầm Đông Nam Á, học trò ông Kim Sang-sik vẫn loanh quanh ở vị trí từ 115 trở xuống. Thất bại 0-4 trước Malaysia càng làm vị thế đội tuyển VN đi xuống, không còn vượt trội Indonesia hay Malaysia về thứ hạng.

Đội tuyển VN cần bứt phá trở lại ẢNH: Ngọc Linh

Đây là điều cần cải thiện, vì khi có vị trí tốt (tốt nhất là nằm trong tốp 100 BXH FIFA), đội tuyển VN sẽ được xếp nhóm hạt giống cao ở sân chơi châu Á như Asian Cup và vòng loại World Cup. Nếu nằm trong nhóm 1 hoặc 2, học trò ông Kim có cơ hội lọt vào bảng đấu vừa vặn. Còn nếu rơi xuống nhóm 3, nguy cơ nằm ở bảng khó sẽ cao hơn nhiều. Các đội thuộc nhóm hạt giống số 3, 4 xưa nay hầu như không có cơ hội vượt qua vòng loại World Cup hoặc Asian Cup, chỉ có Indonesia hiện tại là ngoại lệ, nhờ sự chuyển mình với các cầu thủ nhập tịch.

Đội tuyển VN đang hướng tới vòng chung kết Asian Cup 2027 (nếu vượt qua Malaysia) và vòng loại World Cup 2030, nơi thứ hạng FIFA đóng vai trò cốt lõi. Bởi vậy, giai đoạn từ cuối năm 2025 đến giữa năm 2026 là cơ hội để HLV Kim Sang-sik cùng học trò tích lũy điểm số "tổng lực", nhằm xây nền móng vững vàng cho tương lai.

D ỐC TOÀN LỰC CHO TỪNG TRẬN ĐẤU

Từ nay đến giữa năm 2026, đội tuyển VN sẽ đá vòng loại Asian Cup 2027 với các trận gặp Nepal (2 trận tháng 10.2025), Lào (tháng 11.2025), Malaysia (tháng 3.2026). Sau đó, đội dự AFF Cup 2026, nơi thầy trò ông Kim có tối thiểu 4 trận vòng bảng.

Do cả Lào, Nepal, Malaysia đều xếp dưới đội tuyển VN trên BXH FIFA, nên mỗi chiến thắng các cầu thủ của chúng ta chỉ được cộng số điểm khiêm tốn, nhưng ngược lại, nếu thua sẽ bị trừ nhiều điểm. Đơn cử, đội tuyển VN từng mất 13,99 điểm sau trận thua 0-4 trước Malaysia, hay trước đó, cú đúp thất bại (0-1 và 0-3) trước Indonesia khiến đội bị trừ 30,03 điểm, giảm 9 bậc trên BXH FIFA.

Bởi vậy, đã đến lúc tập trung dốc toàn lực cho từng trận đấu. Cơ hội ở vòng loại Asian Cup 2027 vẫn còn, bởi nếu đội tuyển VN lấy trọn 9 điểm trước Nepal (2 trận) và Lào, còn Malaysia không thể thắng cả 3 cuộc so tài, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ giành lại quyền tự quyết (thắng Malaysia vào tháng 3.2026 là đoạt vé). Nhiệm vụ của đội tuyển VN là phải quên đi trận thua trắng tại Bukit Jalil và làm lại từ đầu.

Hai trận gặp đối thủ dưới cơ Nepal trên sân nhà (ngày 9.10 tại sân Bình Dương và 14.10 tại sân Thống Nhất) là cơ hội để HLV Kim Sang-sik trẻ hóa đội hình và thử nghiệm. Tất nhiên, ông Kim vẫn ưu tiên cựu binh, những người có kinh nghiệm thi đấu quốc tế và không cần thời gian bắt nhịp. Song nên nhớ, lứa U.23 đã có 2 tháng, với 7 trận đấu để thấm nhuần triết lý của nhà cầm quân người Hàn Quốc. 2 tháng huấn luyện U.23 VN giúp ông Kim nắm bắt năng lực học trò, và ngược lại, các cầu thủ cũng quen với phong cách huấn luyện và yêu cầu khắc nghiệt của thầy. Với năng lượng từ lớp trẻ, đội tuyển VN sẽ tiến từng bước nhỏ một cách nhẫn nại để trở lại nơi chúng ta thuộc về trên BXH FIFA.